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Στα 8,5 ευρώ το λίτρο στο ράφι αναμένεται να διαμορφωθεί φέτος η τιμή του ελαιολάδου, ενώ η τιμή που λαμβάνει ο παραγωγός κινείται σήμερα περίπου στα 4 ευρώ το κιλό, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Ελαιολάδου, Μανώλη Γιαννούλη.

Η νέα ελαιοκομική περίοδος ξεκινά παραδοσιακά στα τέλη Οκτωβρίου και θα διαρκέσει έως τον Φεβρουάριο, με την αγορά να παρακολουθεί τις ποσότητες παραγωγής αλλά και την εξέλιξη του κόστους.

Το υψηλό κόστος εργασίας πιέζει τους παραγωγούς

Παρά τη σταδιακή εξομάλυνση της αγοράς μετά τις δύο προηγούμενες χρονιές χαμηλής παραγωγής, το μεγαλύτερο πρόβλημα για τους παραγωγούς παραμένει το αυξημένο κόστος των εργατικών χεριών και η έλλειψη διαθέσιμου προσωπικού.

Όπως σημείωσε ο Μανώλης Γιαννούλης, τα ημερομίσθια έχουν διαμορφωθεί σε επίπεδα που καθιστούν δύσκολη την εξίσωση για τους παραγωγούς, σε σχέση με τις τιμές στις οποίες πωλείται το προϊόν.

Ο πρόεδρος της Διεπαγγελματικής αναφέρθηκε και στην κατανάλωση ελαιολάδου στην Ελλάδα, η οποία ανέρχεται περίπου στους 100.000 τόνους ετησίως. Από την ελληνική παραγωγή που κατευθύνεται στις διεθνείς αγορές, περίπου 50.000 τόνοι εξάγονται χύμα, ενώ οι υπόλοιπες ποσότητες αφορούν τυποποιημένο προϊόν.

Η διεθνής αγορά καθορίζει τις τιμές

Ο Μανώλης Γιαννούλης υπογράμμισε ότι το ελαιόλαδο αποτελεί διεθνώς εμπορεύσιμο προϊόν, με αποτέλεσμα οι τιμές του να επηρεάζονται σημαντικά από τις εξελίξεις στη διεθνή αγορά.

Μετά από δύο συνεχόμενες περιόδους περιορισμένης παραγωγής, η αγορά έχει επιστρέψει σε πιο ισορροπημένες συνθήκες όσον αφορά τις διαθέσιμες ποσότητες, γεγονός που έχει οδηγήσει σε αποκλιμάκωση των τιμών.

Από την πλευρά του, ο παραγωγός και έμπορος ελαιολάδου Νίκος Καψαμπέλης ανέφερε ότι η τιμή παραγωγού κυμαίνεται μεταξύ 3,70 και 4,20 ευρώ το λίτρο, ενώ το κόστος των εργατικών φτάνει από 60 έως 80 ευρώ ημερησίως, ανάλογα με την απόδοση του εργάτη.

Όπως εξήγησε, για να φτάσει ένας εργάτης στο ανώτερο ημερομίσθιο των 80 ευρώ, θα πρέπει να συλλέξει περίπου έναν τενεκέ λάδι, γεγονός που αποτυπώνει την πίεση που δέχεται η παραγωγική διαδικασία.

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