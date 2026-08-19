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Ράλι 17% πραγματοποιεί η μετοχή της ισπανικής Deoleo, της μεγαλύτερης εταιρείας εμφιάλωσης και εμπορίας ελαιολάδου παγκοσμίως (ιδιοκτήτριας πασίγνωστων σήματα όπως Bertolli, Carbonell και Hojiblanca), στον απόηχο των πληροφοριών για εξαγορά-μαμούθ.

Συγκεκριμένα, η μετοχή πραγματοποίησε εκτίναξη 16,7% στα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης φτάνοντας τα 0,432 ευρώ, καθώς ο ισπανικός αγροδιατροφικός συνεταιριστικός όμιλος Dcoop κατέθεσε πρόταση ύψους 470 εκατ. ευρώ για την απόκτηση της εταιρείας. Με την κίνηση αυτή, η Dcoop παίρνει κεφάλι σε μια σκληρή μάχη διεκδίκησης, στην οποία συμμετέχουν επίσης ιταλικοί, γαλλικοί και αυστραλιανοί όμιλοι.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «El Economista», η Dcoop προηγείται στη διεκδίκηση έναντι των ιταλικών Coricelli, Bonifiche Ferraresi και Newlat Food, της γαλλικής Lesieur (όμιλος Avril) και της αυστραλιανής Cobram Estate Olive.

Η συμφωνία, η οποία αφορά την εξαγορά του 57% του μετοχικού κεφαλαίου που κατέχει σήμερα το fund CVC Capital Partners, βρίσκεται στην τελική της φάση υπό τον συντονισμό της KPMG, με το οριστικό «κλείσιμο» να τοποθετείται χρονικά τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Εφόσον ολοκληρωθεί το deal, θα δημιουργηθεί ένας παγκόσμιος κολοσσός στο ελαιόλαδο με κύκλο εργασιών που θα ξεπερνά τα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η εξαγορά πραγματοποιείται σε μια περίοδο εντυπωσιακής οικονομικής ανάκαμψης για τη Deoleo. Στο πρώτο εξάμηνο του έτους, η εταιρεία κατέγραψε καθαρά κέρδη 19,41 εκατ. ευρώ, πολλαπλασιάζοντας σχεδόν επί 11 φορές τα κέρδη της αντίστοιχης περσινής περιόδου (1,69 εκατ. ευρώ). Η εκτίναξη των μεγεθών ενισχύθηκε σημαντικά από την επιστροφή δασμών από τις ΗΠΑ ύψους 13 εκατ. ευρώ, καθώς και από θετική φορολογική αμετάκλητη απόφαση στην Ισπανία ύψους 6 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια στιγμή που η παγκόσμια αγορά ελαιολάδου εισέρχεται σε φάση εξορθολογισμού. Μετά από μια περίοδο ακραίας μεταβλητότητας που προκλήθηκε από την κλιματική αλλαγή, τη λειψυδρία και τις ασθένειες των καλλιεργειών, η διοίκηση της Deoleo δήλωσε πρόσφατα ότι οι πρωτοφανείς αναταράξεις δίνουν πλέον τη θέση τους σε πιο σταθερές συνθήκες στην αγορά.

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