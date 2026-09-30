Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Αύξηση 5,2% σημείωσε ο όγκος των πωλήσεων στο λιανικό εμπόριο της χώρας τον Ιούλιο, με τις πωλήσεις, ωστόσο, στα καύσιμα να κινούνται καθοδικά για ακόμη έναν μήνα, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα, αύξηση του τζίρου καταγράφηκε σε έπιπλα-ηλεκτρικά είδη-οικιακό εξοπλισμό (8,7%), φαρμακευτικά-καλλυντικά (5,9%), μεγάλα καταστήματα τροφίμων (5,8%), τρόφιμα-ποτά-καπνό (4,8%), βιβλία-χαρτικά-λοιπά είδη (3,1%), ένδυση-υπόδηση (2,7%) και πολυκαταστήματα (1,8%). Από την άλλη πλευρά, μείωση 0,4% σημειώθηκε στα καύσιμα και λιπαντικά αυτοκινήτων.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές) παρουσίασε αύξηση 5,2% τον Ιούλιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2025, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2026 σημείωσε αύξηση 5,3%. Ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 1,4% τον Ιούλιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2026.

Ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών (κύκλος εργασιών σε τρέχουσες τιμές) παρουσίασε αύξηση 6,6% τον Ιούλιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2025, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2026 σημείωσε αύξηση 1,8%. Ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 1,2% τον Ιούλιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2026.

Διαβάστε ακόμη

Τίτλοι τέλους για το ελβετικό φράγκο – Κατακόρυφη αύξηση των αιτήσεων για ρύθμιση

Υποδομές: Η μάχη της χρηματοδότησης μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

ΜΙΔΑ: Τι θα εμφανίζει για κάθε ακίνητο και τι θα ζητά πριν αλλάξει ένα ενοικιαστήριο

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ