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Τις εποχικά προσαρμοσμένες εκτιμήσεις απασχόλησης και ανεργίας για τον μήνα Αύγουστο 2026 ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).
Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Αύγουστο του 2026 ανήλθε σε 7,4%, έναντι 8,8% τον Αύγουστο του 2025 και 7,9% τον Ιούλιο του 2026.
Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.410.105 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 85.042 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2025 (2,0%) και αύξηση κατά 17.322 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο του 2026 (0,4%).
Οι άνεργοι ανήλθαν σε 350.800 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 67.181 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2025 (-16,1%) και μείωση κατά 25.656 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο του 2026 (-6,8%).
Τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 2.943.171, σημειώνοντας μείωση κατά 60.682 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2025 (-2,0%) και αύξηση κατά 4.130 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο του 2026 (0,1%).
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