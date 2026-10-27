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Μείωση κατά 8,3% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 15,0% στην επιφάνεια και κατά 24,3% στον οικοδομικό όγκο καταγράφηκε τον Ιούλιο του 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Έρευνας Οικοδομικής Δραστηριότητας που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής – Δημόσιας), κατά τον Ιούλιο 2026, στο σύνολο της χώρας, με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 2.873 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 623.858 τ.μ. επιφάνειας και 2.687.283 κ.μ. όγκου. Σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2025, καταγράφηκε μείωση 8,3% στον αριθμό των αδειών, 15,0% στην επιφάνεια και 24,3% στον όγκο.

Ιδιωτική και δημόσια οικοδομική δραστηριότητα

Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της χώρας, κατά τον Ιούλιο 2026 ανήλθαν σε 2.846 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 611.393 τ.μ. επιφάνειας και 2.628.922 κ.μ. όγκου.

Τα στοιχεία δείχνουν μείωση κατά 8,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 15,6% στην επιφάνεια και κατά 24,9% στον όγκο, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Αντίστοιχα, οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά τον Ιούλιο 2026, στο σύνολο της χώρας, ανήλθαν σε 27 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 12.465 τ.μ. επιφάνειας και 58.361 κ.μ. όγκου.

Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο για τον Ιούλιο 2026 διαμορφώθηκε σε 2,2%.

Αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας στο δωδεκάμηνο

Διαφορετική εικόνα παρουσιάζουν τα στοιχεία σε επίπεδο δωδεκαμήνου, καθώς η οικοδομική δραστηριότητα καταγράφει αύξηση και στους τρεις βασικούς δείκτες.

Συγκεκριμένα, κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Αύγουστο 2025 έως τον Ιούλιο 2026, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής – Δημόσιας), με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 31.446 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 7.211.036 τ.μ. επιφάνειας και 34.072.175 κ.μ. όγκου.

Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Αυγούστου 2024 – Ιουλίου 2025, παρατηρήθηκε αύξηση κατά 7,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 10,6% στην επιφάνεια και κατά 14,1% στον όγκο.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Αυγούστου 2025 – Ιουλίου 2026, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφάνισε στο σύνολο της χώρας αύξηση κατά 8,1% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, κατά 11,4% στην επιφάνεια και κατά 14,4% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Αυγούστου 2024 – Ιουλίου 2025 (Πίνακας 4).

Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, διαμορφώθηκε σε 2,8%.