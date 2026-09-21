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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η προέλευση των αγοραστών εξοχικής κατοικίας που προέρχονται από χώρες εκτός Ε.Ε., καθώς η εικόνα που προκύπτει, εμφανίζει αισθητές διαφορές συγκριτικά με τις επενδύσεις που γίνονται στα μεγάλα αστικά κέντρα. Με αφορμή την πρόσφατη κυβερνητική εξαγγελία για τη νομοθέτηση φόρου μεταβίβασης πέντε φορές υψηλότερου, ειδικά για όσους αγοραστές προέρχονται από χώρες εκτός Ε.Ε., η Elxis – At Home in Greece προχώρησε στην ανάλυση των στοιχείων των τελευταίων τριών ετών (2024 – 2026), με βάση τη ζήτηση που εκδηλώθηκε για εξοχικές κατοικίες.

Από την ανάλυση αυτή προκύπτει πως το 44% των υποψήφιων αγοραστών που απευθύνθηκε στην Elxis για την αγορά εξοχικής κατοικίας στην Ελλάδα την περίοδο αυτή, προήλθε από χώρες εκτός Ε.Ε. Εν τέλει, το 20% των αγορών που πραγματοποιήθηκαν αφορούσε ανθρώπους εκτός Ε.Ε. Επομένως, 1 στις 5 αγορές εξοχικών πραγματοποιείται από ανθρώπους εκτός Ε.Ε., ενώ οι υπόλοιπες αγορές γίνονται από πολίτες χωρών-μελών της Ε.Ε.

Όπως αναφέρει ο Γιώργος Γαβριηλίδης, διευθύνων σύμβουλος της Elxis: «Αναφορικά με το αγοραστικό κοινό εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριες αγορές μας είναι η Αγγλία (αύξηση 20% από το 2024 στο 2026) και οι ΗΠΑ (αύξηση περίπου 30% από το 2024 στο 2026). Επίσης, η Αυστραλία διπλασίασε το μερίδιό της μέσα σε έναν χρόνο και αποτελεί πλέον την τρίτη μεγαλύτερη αγορά εκτός Ε.Ε., μαζί με την Ελβετία και το Ισραήλ, χώρα από την οποία το ενδιαφέρον μειώθηκε αισθητά σε σχέση με το 2024».

Οι Βρετανοί αγοραστές προτιμούν τα νησιά του Ιονίου, σε ποσοστό 24%. Από την άλλη, οι αγοραστές από ΗΠΑ και Καναδά στρέφονται κυρίως στην Κρήτη (28%) και στην ηπειρωτική Ελλάδα (25%), ενώ για το Ιόνιο το αντίστοιχο ποσοστό είναι μόλις 12%. Το Αιγαίο συγκεντρώνει το ίδιο ενδιαφέρον και από τις δύο αγορές (Μεγ. Βρετανία και ΗΠΑ), με 19% στην καθεμία.

Παράλληλα, όμως, το μερίδιο των υποψήφιων αγοραστών εκτός Ε.Ε. καταγράφει αύξηση κατά 11,1% από το 2024 μέχρι το 2026. Το στοιχείο αυτό παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αν ληφθεί υπόψη ότι σχεδόν τέσσερις στους δέκα ενδιαφερόμενους από χώρες εκτός Ε.Ε. (38%), δηλώνουν ότι έχουν διαθέσιμο προϋπολογισμό άνω των €400.000 για την αγορά εξοχικής κατοικίας στην Ελλάδα. Το αντίστοιχο ποσοστό των ενδιαφερόμενων από χώρες εντός της Ε.Ε. είναι 24%. Επομένως, οι άνθρωποι από χώρες εκτός Ε.Ε. έχουν κατά κανόνα μεγαλύτερο προϋπολογισμό και συχνά επιλέγουν ακριβότερες και ποιοτικότερες κατοικίες.

Σύμφωνα με την εξαγγελία της κυβέρνησης, ο φόρος μεταβίβασης για τους πολίτες εκτός Ε.Ε. θα αυξηθεί στο 15% από 3% που είναι σήμερα. Θα αφορά αποκλειστικά κατοικίες που αγοράζονται από φυσικά πρόσωπα. Εξαιρούνται οι ομογενείς και οι επί μακρόν διαμένοντες στη χώρα, ενώ η έναρξη εφαρμογής του μέτρου έχει προγραμματιστεί για την 1η Ιουλίου του 2027.

«Παρακολουθούμε με ιδιαίτερη προσοχή τις εξελίξεις και τυχόν μεταβολές που ίσως προκύψουν κατά το στάδιο της νομοθέτησης του μέτρου αυτού. Μία τέτοια διαφοροποίηση θα μπορούσε να είναι π.χ. η εξαίρεση περιοχών που βρίσκονται εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων, που εκ των πραγμάτων, δεν δέχονται στεγαστική πίεση. Σε κάθε περίπτωση, αναμένουμε μια επιτάχυνση στη λήψη αποφάσεων από αγοραστές που προέρχονται από χώρες εκτός Ε.Ε. τους επόμενους μήνες», επισημαίνει ο κ. Γαβριηλίδης.

Ένα ακόμα χρήσιμο συμπέρασμα, με βάση τα παραπάνω στοιχεία, είναι ότι το αγοραστικό ενδιαφέρον από χώρες εκτός Ε.Ε. δεν ανακόπηκε μετά την αύξηση των ελάχιστων ορίων επένδυσης μέσω του προγράμματος Golden Visa, που θεσμοθετήθηκαν από το 2024 και μετά. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι, πλέον, οι άνθρωποι αυτοί εκδηλώνουν πραγματική επιθυμία για την απόκτηση εξοχικής κατοικίας στην Ελλάδα, χωρίς να τους ενδιαφέρει η διασφάλιση άδειας διαμονής. Άλλωστε, μόλις το 11% των πελατών εκτός Ε.Ε. της Elxis το 2026, επέλεξε να κάνει χρήση του προγράμματος της Golden Visa. Υπενθυμίζεται ότι για τα ακίνητα που βρίσκονται εκτός των δύο μεγάλων αστικών κέντρων (Αττική και Δήμος Θεσσαλονίκης), αλλά και των μεγάλων νησιών, το όριο για τη λήψη άδειας διαμονής μέσω της Golden Visa, έχει αυξηθεί από τα €250.000 στα €400.000.

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