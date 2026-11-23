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Οικονομική ενίσχυση ύψους 1.500 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται προβλέπει νέα απόφαση του Δήμου Ηρωικής Νήσου Κάσου, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών για τη στήριξη των οικογενειών και την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος στο ακριτικό νησί.

Το επίδομα χορηγείται χωρίς εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια, ενώ έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2025, καλύπτοντας και οικογένειες που απέκτησαν παιδί κατά το προηγούμενο έτος.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2026, δίνοντας τη δυνατότητα στους δικαιούχους να διεκδικήσουν την οικονομική ενίσχυση.

Ποιοι δικαιούνται το επίδομα των 1.500 ευρώ

Σύμφωνα με την απόφαση, βασική προϋπόθεση για την καταβολή του βοηθήματος είναι τουλάχιστον ένας από τους δύο γονείς να είναι δημότης του Δήμου Ηρωικής Νήσου Κάσου και να κατοικεί μόνιμα στο νησί.

Διευκρινίζεται ότι και οι δύο προϋποθέσεις, δηλαδή η δημοτικότητα και η μόνιμη διαμονή, πρέπει να πληρούνται από τον ίδιο γονέα. Δεν είναι απαραίτητο να ισχύουν και για τους δύο.

Αναδρομική καταβολή χωρίς οικονομικά κριτήρια

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η οικονομική ενίσχυση παρέχεται ανεξάρτητα από το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος ή την αξία της περιουσίας των δικαιούχων.

Παράλληλα, η αναδρομική εφαρμογή του μέτρου διασφαλίζει ότι μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση όλες οι γεννήσεις από την 1η Ιανουαρίου 2025 και έπειτα, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι που έχει θέσει ο δήμος.

Με την πρωτοβουλία αυτή, η δημοτική Αρχή επιδιώκει να προσφέρει ουσιαστική οικονομική στήριξη στα νοικοκυριά της Κάσου, ενισχύοντας παράλληλα τις προσπάθειες για τη συγκράτηση του πληθυσμού και την αντιμετώπιση των δημογραφικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει το νησί.