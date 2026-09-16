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Στους τρίτεκνους και πολύτεκνους στρέφεται το μεγαλύτερο μέρος του νέου πακέτου οικογενειακής πολιτικής, με αυξημένο επίδομα γέννησης, διευρυμένη πρόσβαση στα voucher για βρεφονηπιακούς σταθμούς και μεγαλύτερες ενισχύσεις όσο αυξάνεται ο αριθμός των παιδιών.

Το όφελος διαφοροποιείται ανάλογα με τη σύνθεση της οικογένειας, με τις ισχυρότερες παρεμβάσεις να κατευθύνονται κυρίως σε όσους έχουν τέσσερα ή περισσότερα τέκνα.

Περισσότερα χρήματα όσο μεγαλώνει η οικογένεια

Μία από τις βασικές αλλαγές αφορά το επίδομα γέννησης, το οποίο ενισχύεται σημαντικά για τις μεγαλύτερες οικογένειες.

Για τις πολύτεκνες οικογένειες, το ποσό αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί. Έτσι, για οικογένεια με τέσσερα παιδιά το επίδομα διαμορφώνεται στα 4.500 ευρώ, για πέντε παιδιά στα 5.500 ευρώ και για έξι παιδιά στα 6.500 ευρώ, με την ίδια λογική να συνεχίζεται και για μεγαλύτερες οικογένειες.

Σημαντική είναι και η ημερομηνία από την οποία θα ισχύσει η νέα ρύθμιση. Η αυξημένη ενίσχυση δεν περιορίζεται στις γεννήσεις μετά την έναρξη εφαρμογής του μέτρου, αλλά θα καλύπτει παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Με τον τρόπο αυτό, στο νέο καθεστώς εντάσσονται και πολύτεκνες οικογένειες που απέκτησαν ήδη παιδί μέσα στη χρονιά.

Διπλή ενίσχυση στα voucher

Αλλαγές έρχονται και στα voucher για τη φιλοξενία παιδιών σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, με στόχο να αυξηθεί τόσο η αξία της ενίσχυσης όσο και ο αριθμός των οικογενειών που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα.

Η αξία της αποζημίωσης αυξάνεται κατά 10%, δίνοντας μεγαλύτερη χρηματοδότηση για κάθε παιδί που φιλοξενείται σε σχετική δομή.

Παράλληλα, τα εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά 2.000 ευρώ σε όλες τις κατηγορίες, ανοίγοντας την πόρτα σε οικογένειες που μέχρι σήμερα έμεναν εκτός επειδή ξεπερνούσαν έστω και οριακά τα προβλεπόμενα όρια.

Χωρίς εισοδηματικό «κόφτη» οι τρίτεκνοι

Η μεγαλύτερη διαφοροποίηση αφορά τις οικογένειες με τρία παιδιά. Για τους τρίτεκνους καταργούνται πλήρως τα εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση voucher, ακολουθώντας την αντίστοιχη πρόβλεψη που ήδη ισχύει για τους πολύτεκνους.

Αυτό σημαίνει ότι το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος παύει να λειτουργεί ως εμπόδιο για την πρόσβαση των τρίτεκνων στο πρόγραμμα.

Το νέο πλαίσιο συνδυάζει, επομένως, υψηλότερη αξία voucher, αυξημένα εισοδηματικά όρια για τις υπόλοιπες οικογένειες και πλήρη κατάργηση του εισοδηματικού περιορισμού για τρίτεκνους και πολύτεκνους.

Το οικονομικό επιτελείο εντάσσει τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις σε ένα ευρύτερο πλέγμα στήριξης της οικογένειας, το οποίο συμπληρώνει τις φορολογικές ελαφρύνσεις που ήδη εφαρμόζονται για γονείς με ένα και δύο παιδιά.

Μεγαλύτερη χρηματοδότηση και για τη φοιτητική σίτιση

Το πακέτο επεκτείνεται και στη φοιτητική μέριμνα, με αύξηση της χρηματοδότησης για τη σίτιση των φοιτητών.

Η ημερήσια αποζημίωση ανεβαίνει από 2 σε 3 ευρώ, δηλαδή αυξάνεται κατά 50%.

Ακόμη μεγαλύτερη ενίσχυση προβλέπεται για τις ακριτικές και νησιωτικές περιοχές, όπου το ημερήσιο ποσό αυξάνεται από 2,45 σε 3,50 ευρώ.

Η αλλαγή αποτυπώνεται και στο συνολικό κονδύλι, καθώς η ετήσια χρηματοδότηση για τη φοιτητική σίτιση αυξάνεται από 56 εκατ. ευρώ σε 83 εκατ. ευρώ, δηλαδή κατά 27 εκατ. ευρώ τον χρόνο.

Στήριξη από τη γέννηση έως τις σπουδές

Οι νέες παρεμβάσεις επιχειρούν να διαμορφώσουν ένα πιο συνεκτικό πλαίσιο οικογενειακής πολιτικής, που καλύπτει διαφορετικές φάσεις της ζωής ενός παιδιού.

Από το επίδομα γέννησης και τα voucher για βρεφονηπιακούς σταθμούς έως τη φοιτητική σίτιση, το νέο πακέτο στοχεύει να μειώσει μέρος του οικονομικού βάρους για τις οικογένειες, με ενισχυμένη έμφαση σε τρίτεκνους και πολύτεκνους.

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