Νέα δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για το επίδομα παιδιού Α21 θα έχουν από την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου οι οικογένειες που πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα τεθεί εκ νέου σε λειτουργία στις 08:00 το πρωί, επιτρέποντας τόσο την καταχώριση νέων αιτήσεων όσο και τη διόρθωση στοιχείων σε όσες έχουν ήδη υποβληθεί.

Η εφαρμογή παραμένει προσωρινά κλειστή από τις 13 Νοεμβρίου, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκαθάρισης της πέμπτης δόσης του 2026. Πρόκειται για την καθιερωμένη διακοπή λειτουργίας του συστήματος που προηγείται των πληρωμών του επιδόματος.

Από τις 27 Νοεμβρίου, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αποκτήσουν εκ νέου πρόσβαση στην πλατφόρμα και να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης.

Α21: Προσοχή στην οριστική υποβολή της αίτησης

Το σημαντικότερο σημείο της διαδικασίας αφορά στην οριστική υποβολή της αίτησης, καθώς αποτελεί βασική προϋπόθεση για την έγκριση και την καταβολή του επιδόματος.

Η απλή συμπλήρωση των στοιχείων ή η προσωρινή αποθήκευση της αίτησης δεν ισοδυναμεί με επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Επομένως, οι δικαιούχοι θα πρέπει να ελέγχουν ότι έχουν πραγματοποιήσει όλα τα απαιτούμενα βήματα και ότι η αίτησή τους εμφανίζεται ως οριστικά υποβληθείσα.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στις περιπτώσεις τροποποίησης ήδη καταχωρισμένων αιτήσεων, ώστε οι απαραίτητες διορθώσεις να έχουν ολοκληρωθεί και να μην παραμένουν εκκρεμότητες.

Επίδομα παιδιού: Τα ποσά ανάλογα με τα παιδιά και το εισόδημα

Το ποσό που λαμβάνει κάθε οικογένεια καθορίζεται από δύο βασικούς παράγοντες: το οικογενειακό εισόδημα και τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών.

Η μηνιαία ενίσχυση διαμορφώνεται ως εξής:

28 έως 70 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα παιδιά.

56 έως 140 ευρώ για το τρίτο παιδί και για κάθε επιπλέον παιδί.

Το επίδομα καταβάλλεται σε διμηνιαίες δόσεις, ενώ το τελικό ποσό προκύπτει από την εισοδηματική κατηγορία στην οποία εντάσσεται η οικογένεια.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ελέγξουν προσεκτικά τα προσωπικά και οικογενειακά στοιχεία που έχουν δηλώσει, καθώς τυχόν λάθη ή εκκρεμότητες ενδέχεται να επηρεάσουν την έγκριση της αίτησης ή την πληρωμή.

Η επαναλειτουργία της πλατφόρμας στις 27 Νοεμβρίου δίνει, συνεπώς, τη δυνατότητα στους δικαιούχους να ολοκληρώσουν τις αιτήσεις τους ή να προχωρήσουν στις αναγκαίες διορθώσεις.