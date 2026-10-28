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Την Κυριακή 1η Νοεμβρίου κλείνει η δημόσια διαβούλευση για το νομοσχέδιο των μέτρων της ΔΕΘ, που έρχεται για ψήφιση εντός Νοεμβρίου και «ανοίγει» το δρόμο δύο μεγάλες πληρωμές στο τέλος του μήνα: το αυξημένο επίδομα των 400 για περίπου 2,2 εκατ. συνταξιούχους και ευάλωτους δικαιούχους, αλλά και την επιστροφή ενοικίου σε πάνω από 1 εκατ. νοικοκυριά που ζουν σε μίσθωμα.

Συνολικά έτσι, στις 30 Νοεμβρίου θα μπουν στους λογαριασμούς των 3,3 εκατομμυρίων δικαιούχων, περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο ευρώ, πέρα της τακτικής καταβολής μισθών και συντάξεων.

Από τα 250 στα 400 ευρώ η ετήσια ενίσχυση

Περίπου 2,2 εκατ. συνταξιούχοι και δικαιούχοι ευάλωτων κοινωνικών ομάδων αναμένεται να λάβουν την αυξημένη ενίσχυση. Το ποσό διαμορφώνεται στα 400 ευρώ καθαρά, έναντι 250 ευρώ πέρυσι, με αύξηση 60%.

Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται συνταξιούχοι ηλικίας 65 ετών και άνω, με ειδική πρόβλεψη για όσους έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος και λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη χηρείας, καθώς και δικαιούχοι αναπηρικών παροχών και ανασφάλιστοι υπερήλικες. Η διεύρυνση καταργεί τους εισοδηματικούς και περιουσιακούς περιορισμούς για τους συνταξιούχους που ίσχυσαν πέρυσι. Πλέον ισχύουν μόνον ηλικιακές προϋποθέσεις.

Μετά τη διεύρυνση αυτή:

· περίπου 800.000 συνταξιούχου που πήραν και πέρυσι επίδομα 250 ευρώ, θα δουν εφέτος αύξηση 150 ευρώ επιπλέον.

· περίπου 1,4 εκατομμύρια συνταξιούχοι που δεν είχαν πάρει πέρυσι επίδομα, θα το λάβουν εφέτος και θα έχουν έτσι αύξηση 400 ευρώ.

Η πληρωμή προβλέπεται να γίνει αυτόματα, χωρίς αίτηση, ενώ το ποσό είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο.

Ως προς το συνολικό ύψος της καταβολής, οι περίπου 2,2 εκατ. δικαιούχοι επί 400 ευρώ αντιστοιχούν σε περίπου 880 εκατ. ευρώ.

Επιστροφή ενοικίου: Πόσα χρήματα δικαιούνται οι ενοικιαστές

Στο δεύτερο σκέλος των πληρωμών, περισσότεροι από 1 εκατ. ενοικιαστές αναμένεται να λάβουν την επιστροφή χρημάτων από το κράτος για μισθώματα που κατέβαλαν το 2025.

Το ποσό υπολογίζεται με βάση το ενοίκιο που έχει δηλωθεί στη φορολογική δήλωση και ισούται.

Το μέτρο προβλέπει, κατά κανόνα, επιστροφή ίση με το ένα δωδέκατο της ετήσιας δαπάνης, δηλαδή 1 ενοίκιο «δώρο» κάθε χρόνο από το κράτος.

Η επιστροφή αφορά την κύρια κατοικία, με ανώτατο όριο της κανονικής επιστροφής είναι 800 ευρώ, προσαυξημένο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Το τελικό ποσόν όμως εξαρτάται από τα δηλωμένα μισθώματα και τους μήνες ενοικίασης.

Ενδεικτικά:

– αν ενοικιαστής δήλωνε στην εφορία ότι κατέβαλε 500 ευρώ τον μήνα, για ολόκληρο το 2025, τότε έχει ετήσια δαπάνη 6.000 ευρώ και επιστροφή 500 ευρώ

– αν στην εφορία δήλωνε 100 ευρώ ενοίκιο, ενώ κατέβαλλε 500, η επιστροφή που θα λάβει θα είναι 100 ευρώ

– αν νοίκιαζε 6 μήνες, παρότι κατέβαλε και δήλωνε 500 ευρώ, θα λάβει επιστροφή 250 ευρώ.

– αν δήλωνε και πλήρωνε μηνιαίο ενοίκιο 1.000 ευρώ, εφαρμόζεται το προβλεπόμενο πλαφόν (800 ευρώ), με την προσαύξηση που τυχόν δικαιολογούν τα εξαρτώμενα τέκνα του.

Ποιοι θα πάρουν «δύο ενοίκια»

Διπλάσια ενίσχυση δικαιούνται εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια και πληρούν τους όρους της ρύθμισης. Για αυτούς προβλέπεται επιστροφή που αντιστοιχεί σε 2/12 της ετήσιας δαπάνης, δηλαδή δύο μηνιαία ενοίκια, με βασικό ανώτατο ποσό έως 1.600 ευρώ -και με προσαύξηση για τα παιδιά.

Η πίστωση της επιστροφής ενοικίου γίνεται αυτόματα την ίδια ημέρα (στις 30 Νοεμβρίου) στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ, μετά τις προβλεπόμενες διασταυρώσεις. Κρίσιμα για τον υπολογισμό και την πληρωμή είναι τα ορθά στοιχεία της μίσθωσης, η δηλωμένη ετήσια δαπάνη και ο καταχωρισμένος τραπεζικός λογαριασμός.