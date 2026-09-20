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Στα 400 ευρώ, από 250 ευρώ που ήταν πέρυσι, αυξάνεται η ετήσια οικονομική ενίσχυση που θα καταβληθεί στις 30 Νοεμβρίου 2026 σε συνταξιούχους, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστους υπερήλικες.

Παράλληλα, διευρύνεται αισθητά ο αριθμός όσων δικαιούνται την ενίσχυση σε σύγκριση με πέρυσι, καθώς πλέον θα καλύπτει όλους τους συνταξιούχους ηλικίας άνω των 65 ετών, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια.

Το ποσό των 400 ευρώ θα καταβληθεί επίσης στις 30 Νοεμβρίου στους συνταξιούχους άνω των 60 ετών που λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη λόγω θανάτου (χηρείας), στα άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτως ηλικίας, αλλά και στους ανασφάλιστους υπερήλικες που λαμβάνουν επίδομα από τον ΟΠΕΚΑ.

400 ευρώ αφορολόγητα σε 2,2 εκατ. δικαιούχους

Με τη νέα ρύθμιση, την οποία ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ, οι δικαιούχοι φτάνουν συνολικά τους 2.196.751 πολίτες, δηλαδή περίπου 2,2 εκατομμύρια, από περίπου 1,4 εκατομμύρια το 2025. Πρόκειται για αύξηση άνω του 50%. Όσοι λάμβαναν ήδη την ενίσχυση θα εισπράξουν 150 ευρώ περισσότερα σε σχέση με τα 250 ευρώ που είχαν πάρει πέρυσι, δηλαδή αύξηση 60%. Οι νέοι δικαιούχοι, από την άλλη, θα λάβουν από φέτος για πρώτη φορά τη μόνιμη ετήσια ενίσχυση των 400 ευρώ.

Το ποσό θα καταβληθεί καθαρό και αφορολόγητο σε όλους τους δικαιούχους, ενώ το συνολικό ετήσιο δημοσιονομικό κόστος υπολογίζεται σε 879 εκατ. ευρώ. Από αυτά, 712 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν στους 1.779.112 συνταξιούχους άνω των 65 ετών, χωρίς να συνυπολογίζονται όσοι λαμβάνουν αναπηρικές συντάξεις ή επιδόματα. Επιπλέον, για τους 19.753 συνταξιούχους ηλικίας 61 έως 65 ετών που λαμβάνουν σύνταξη θανάτου προβλέπεται δαπάνη 8 εκατ. ευρώ.

Στην κατηγορία των δικαιούχων αναπηρικών συντάξεων και επιδομάτων που καταβάλλονται από τον e-ΕΦΚΑ εντάσσονται 176.578 πολίτες, με κόστος 71 εκατ. ευρώ. Ακόμη 171.738 δικαιούχοι αναπηρικών επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ θα λάβουν συνολικά 69 εκατ. ευρώ, ενώ για τους 49.570 ανασφάλιστους υπερήλικες που λαμβάνουν σχετικά επιδόματα προβλέπεται δαπάνη 20 εκατ. ευρώ.

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