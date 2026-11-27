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Ολοκληρώθηκε χθες (26/11) η καταβολή της επιστροφής ενοικίου για τα μισθώματα του φορολογικού έτους 2025, με τα χρήματα να πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς (IBAN) 932.652 δικαιούχων χωρίς αίτηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newmoney.gr οι δικαιούχοι έλαβαν συνολικά περίπου 236 εκατ. ευρώ. Αυτό σημαίνει μέση επιστροφή 250 ευρώ, που αντιστοιχεί στο μέσο ενοίκιο που δηλώνουν οι μισθωτές. Αν και το μέσο δηλωθέν ενοίκιο φαντάζει υπερβολικά χαμηλό, στην πραγματικότητα είναι αυξημένο από 230 ευρώ που δηλώνονταν πέρυσι, για τα ενοίκια του 2024.

Για όσους όμως είδαν μικρότερο ποσό από αυτό που δήλωσαν και πίστευαν ότι δικαιούνται, ή έμειναν εκτός πληρωμής ή έχουν εκκρεμότητα στο IBAN, ανοίγει πλέον ο δρόμος για διορθώσεις και υποβολή δικαιολογητικών έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Ποιοι είδαν λιγότερα χρήματα ή έμειναν εκτός πληρωμής

Η διαφορά στο ποσό που πιστώθηκε μπορεί να οφείλεται είτε στην εφαρμογή του νόμιμου τρόπου υπολογισμού, είτε σε ασυμφωνία στοιχείων που επιδέχεται διόρθωση. Για παράδειγμα κάποιοι άλλαξαν σπίτια μέσα στο 2025, αλλά φαίνεται μόνο το τελευταίο και παίρνουν επίδομα κάτω από 50 ή 40 ευρώ μόλις.

Περιπτώσεις όπου η επιστροφή ενοικίου ψαλιδίστηκε ή χάθηκε, είναι και οι εξής:

1. Εφαρμογή του ανώτατου πλαφόν και του κανόνα του 1/12: Η ενίσχυση δεν μπορεί να ξεπερνά ούτε το 1/12 της ετήσιας δαπάνης μίσθωσης ούτε το νόμιμο ανώτατο όριο.

Για παράδειγμα, αν κάποιος το 2025 πλήρωσε ετήσιο ενοίκιο κύριας κατοικίας 6.000 ευρώ (500 ευρώ/μήνα), το 1/12 είναι 500 ευρώ χωρίς προσαύξηση τέκνων.

Αντίστοιχα, σε ετήσιο ενοίκιο 10.800 ευρώ (900 ευρώ/μήνα) με τρία εξαρτώμενα τέκνα, το 1/12 είναι 900 ευρώ και το ποσό σταματά εκεί, παρότι το όριο των 800 ευρώ με την προσαύξηση 150 ευρώ (3 × 50 ευρώ) θα έφτανε τα 950 ευρώ.

2. Ασυμφωνία μισθώματος (διορθώσιμη): Όσοι κατέβαλαν μεγαλύτερο ενοίκιο από αυτό που υπολογίστηκε και είδαν μικρότερο ποσό από το 1/12 του συνολικού μισθώματος του 2025 μπορούν να ζητήσουν επανεξέταση, εφόσον το ποσό έχει δηλωθεί στο Ε1, προκύπτει από το μισθωτήριο συμβόλαιο και δεν ξεπερνά το ανώτατο όριο.

3. Φοιτητικές κατοικίες και περιουσιακό κριτήριο: μικρότερη ή μηδενική ενίσχυση μπορεί να προκύψει όταν δεν καταβλήθηκε για το σύνολο των φοιτητικών κατοικιών της οικογένειας, ή όταν εφαρμόστηκε εσφαλμένα το περιουσιακό κριτήριο σε φοιτητή που υποβάλλει δική του φορολογική δήλωση (ενώ για τη φοιτητική κατοικία εξετάζονται μόνο τα εισοδηματικά κριτήρια).

4. Υπέρβαση εισοδηματικού ορίου: για παράδειγμα, διαζευγμένη μητέρα με δύο εξαρτώμενα τέκνα εμπίπτει στο όριο μονογονεϊκής οικογένειας των 44.000 ευρώ (39.000 ευρώ συν 5.000 ευρώ για το δεύτερο τέκνο), ακόμη κι αν τα παιδιά δηλώνονται και στον Πίνακα 8 του Ε1 του πρώην συζύγου. Αν το ετήσιο εισόδημα είναι υψηλότερο (π.χ. 48.000 ευρώ), δεν χορηγείται ενίσχυση.

5. Εκκρεμότητες IBAN: για 26.884 δικαιούχους η πληρωμή δεν ολοκληρώθηκε επειδή δεν έχει δηλωθεί IBAN ή δεν επαληθεύτηκε από τις τράπεζες.

Πώς γίνονται οι διορθώσεις έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026

Όσοι είδαν λιγότερα όχι λόγω κάποιου γενικό κανόνα, αλλά λόγω λαθών στη δήλωσή τους, έχουν προθεσμία για διορθώσεις ή τακτοποίηση εκκρεμοτήτων έως 31 Δεκεμβρίου 2026.

Οι αιτήσεις διόρθωσης θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στο myAADE (myaade.gov.gr). Στη περίπτωση που γίνει δεκτή η ένσταση, θα εισπράξουν το σωστό επίδομα σε επόμενη καταβολή στις αρχές του 2027, αφού γίνει έλεγχος των διορθωτικών δηλώσεων.

Πώς διορθώνονται τα λάθη

1. Αν το Αίτημα διόρθωσης αφορά κύρια ή φοιτητική κατοικία, η διόρθωση πρέπει να γίνει στην εφαρμογή «τα Αιτήματά μου» (στη διαδρομή Φορολογία > Εισόδημα > Χορήγηση επιδότησης με τη μορφή επιστροφής ποσού ενοικίου του άρθρου 70 του ν. 5217/2025.

Στην περίπτωση αυτή μπορούν να επισυναφθούν στοιχεία όπως: μισθωτήριο, βεβαιώσεις σπουδών και αποδεικτικά τραπέζης.

Η ίδια διαδικασία αφορά και περιπτώσεις μισθώσεων όπου η επιστροφή δεν πληρώθηκε για το λόγο ότι ο σπιτονοικοκύρης δεν υποχρεούται να υποβάλει ηλεκτρονική δήλωση (αν πχ εκμισθωτής είναι το Δημόσιο) ή υποβάλλει χειρόγραφα χωρίς κωδικούς TAXISnet (π.χ. ανήλικοι). Στην περίπτωση αυτή, μπορεί να μην γίνεται να εντοπιστεί ηλεκτρονικά ο δικαιούχος επιστροφής ενοικίου ώστε να πληρωθεί, αν δεν το αναφέρει ο ίδιος.

2. Στην περίπτωση καταβολής διπλού ενοικίου, όσοι διαπιστώνουν ότι εισέπραξαν λιγότερα χρήματα, κάνουν επίσης υποβολή μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στο myAADE. Επιλέγουν όμως τη διαδρομή Φορολογία > Εισόδημα > Χορήγηση επιδότησης με τη μορφή επιστροφής ποσού δύο ενοικίων σε εκπαιδευτικούς, ιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην ελληνική περιφέρεια (άρθ. 70Α του ν. 5217/2025).

Με την επιλογή αυτή, υποβάλουν ένσταση και δικαιολογητικά, όταν υπάρχουν ελλιπή ή λανθασμένα στοιχεία περιφερειακής ενότητας υπηρέτησης ή έλλειψη ηλεκτρονικής δήλωσης μίσθωσης.

3. Δήλωση ή ενημέρωση IBAN υποβάλλεται στο myAADE στη διαδρομή Μητρώο & Επικοινωνία > Δήλωση Λογαριασμού IBAN.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν μέσω του my1521 τηλεφωνικά στο 1521 (εργάσιμες ημέρες 07:00–20:00, χωρίς χρέωση) ή ψηφιακά όλο το 24ωρο στην ενότητα Επιδόματα & Ενισχύσεις Νοικοκυριών, Επιχειρήσεων και Αγροτών > Ενισχύσεις Νοικοκυριών > Επιστροφή Ενοικίου.