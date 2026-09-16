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Στην τελική ευθεία εισέρχεται η διαδικασία για την επιστροφή ενοικίου, με τις πρώτες πιστώσεις στους δικαιούχους να προγραμματίζονται για το τέλος Νοεμβρίου και την ΑΑΔΕ να ξεκινά τον ηλεκτρονικό έλεγχο των στοιχείων που θα καθορίσουν ποιοι θα λάβουν την ενίσχυση και ποιο θα είναι το ποσό.

Για χιλιάδες ενοικιαστές, το διάστημα έως τις 30 Σεπτεμβρίου αποτελεί το τελευταίο περιθώριο για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις στη φορολογική δήλωση και στα στοιχεία της μίσθωσης. Ένα λάθος στο Ε1, στο ηλεκτρονικό μισθωτήριο ή ακόμη και στον τραπεζικό λογαριασμό μπορεί να οδηγήσει σε μικρότερη ενίσχυση ή ακόμη και σε απώλεια της πληρωμής.

Η προσοχή των δικαιούχων στρέφεται πλέον στα στοιχεία πάνω στα οποία θα «χτιστεί» ο υπολογισμός της επιστροφής, καθώς μετά την οριστικοποίησή τους οι διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ θα καθορίσουν το τελικό ποσό.

Ποια στοιχεία πρέπει να ελεγχθούν στο Ε1

Ο πρώτος και βασικότερος έλεγχος αφορά τη φορολογική δήλωση και ειδικά τα ποσά του ενοικίου που δηλώθηκαν για το 2025.

Για την κύρια κατοικία, οι σχετικές πληροφορίες εμφανίζονται στους κωδικούς 811 έως 816, ενώ για τη φοιτητική κατοικία στους κωδικούς 817 έως 822. Τα ποσά αυτά αποτελούν τη βάση υπολογισμού της επιστροφής, καθώς η ενίσχυση συνδέεται με την πραγματική ετήσια δαπάνη ενοικίου.

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να επιβεβαιώσουν ότι το ποσό που αναγράφεται στη δήλωσή τους ανταποκρίνεται στα πραγματικά χρήματα που κατέβαλαν μέσα στη χρονιά. Σε διαφορετική περίπτωση, απαιτείται έγκαιρη διόρθωση πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκαθάρισης.

Έλεγχος στο ηλεκτρονικό μισθωτήριο

Εξίσου σημαντική είναι η επαλήθευση των στοιχείων του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου. Ο αριθμός της μίσθωσης, η διάρκεια και τα υπόλοιπα δεδομένα θα πρέπει να συμφωνούν με όσα έχουν δηλωθεί στο Ε1.

Σε περίπτωση λάθους ή παράλειψης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προχωρήσουν στις απαιτούμενες διορθώσεις. Όπου χρειάζεται υποβολή τροποποιητικής δήλωσης για πληροφοριακά στοιχεία που δεν αλλάζουν τον φόρο, αυτή μπορεί να γίνει έως τις 30 Σεπτεμβρίου χωρίς πρόστιμο.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από όσους μέσα στο 2025 άλλαξαν κατοικία. Αν υπήρξαν περισσότερες από μία μισθώσεις, θα πρέπει να έχουν δηλωθεί σωστά όλες οι περίοδοι ενοικίασης και τα ποσά που καταβλήθηκαν για κάθε ακίνητο.

Το ίδιο ισχύει και για περιπτώσεις τροποποίησης του μισθωτηρίου κατά τη διάρκεια του έτους.

Προσοχή στις αυτόματες συμπληρώσεις και στη φοιτητική κατοικία

Οι φορολογούμενοι δεν θα πρέπει να θεωρούν δεδομένο ότι τα στοιχεία στις προεκκαθαρισμένες δηλώσεις είναι απολύτως σωστά. Ακόμη και αν έχουν συμπληρωθεί αυτόματα, χρειάζεται διασταύρωση με τα πραγματικά δεδομένα της μίσθωσης.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ο έλεγχος για τις οικογένειες με παιδιά που σπουδάζουν, καθώς η φοιτητική κατοικία μπορεί να προσφέρει πρόσθετη επιστροφή έως 800 ευρώ.

Οι γονείς θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι έχουν δηλωθεί σωστά τόσο τα στοιχεία της μίσθωσης όσο και η σύνδεσή της με τον φοιτητή.

Ο IBAN που θα κρίνει την πληρωμή

Ένα ακόμη στοιχείο που απαιτεί έλεγχο είναι ο IBAN στο myAADE. Ο τραπεζικός λογαριασμός στον οποίο θα καταβληθεί η ενίσχυση πρέπει να είναι σωστά καταχωρισμένος και επιβεβαιωμένος.

Ένας λανθασμένος ή μη ενεργός λογαριασμός μπορεί να καθυστερήσει την πίστωση των χρημάτων, ακόμη και όταν ο δικαιούχος πληροί όλες τις υπόλοιπες προϋποθέσεις.

Πώς υπολογίζεται η επιστροφή ενοικίου

Το ποσό της ενίσχυσης προκύπτει από έναν συγκεκριμένο κανόνα: αντιστοιχεί στο 1/12 της συνολικής ετήσιας δαπάνης ενοικίου που καταβλήθηκε το 2025 και δηλώθηκε στο Ε1 του 2026.

Έτσι, ενοικιαστής που κατέβαλε 600 ευρώ τον μήνα για ολόκληρο το έτος έχει συνολική δαπάνη 7.200 ευρώ και δικαιούται επιστροφή 600 ευρώ.

Αντίστοιχα, για μηνιαίο ενοίκιο 800 ευρώ, η επιστροφή μπορεί να φτάσει τα 800 ευρώ, εφόσον πληρούνται και τα υπόλοιπα κριτήρια.

Για την κύρια κατοικία, τα ανώτατα ποσά διαμορφώνονται ως εξής:

800 ευρώ για δικαιούχο χωρίς παιδιά

για δικαιούχο χωρίς παιδιά 850 ευρώ για οικογένεια με ένα παιδί

για οικογένεια με ένα παιδί 900 ευρώ για οικογένεια με δύο παιδιά

Για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο προστίθενται ακόμη 50 ευρώ.

Ωστόσο, η τελική ενίσχυση δεν είναι ίδια για όλους. Εάν το 1/12 της πραγματικής ετήσιας δαπάνης είναι χαμηλότερο από το ανώτατο όριο, καταβάλλεται το ποσό που προκύπτει από τον υπολογισμό.

Το ηλεκτρονικό «κόσκινο» της ΑΑΔΕ

Πριν από την καταβολή των χρημάτων, η ΑΑΔΕ θα πραγματοποιήσει σειρά διασταυρώσεων. Τα στοιχεία του ενοικιαστή στο Ε1 θα συγκριθούν με το ηλεκτρονικό μισθωτήριο, αλλά και με τα στοιχεία που έχει δηλώσει ο ιδιοκτήτης.

Εάν προκύψει διαφορά στα ποσά του ενοικίου, θα λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ των στοιχείων του μισθωτηρίου και της δήλωσης του εκμισθωτή. Σε κάθε περίπτωση, η επιστροφή δεν μπορεί να ξεπεράσει το 1/12 της ετήσιας δαπάνης που έχει δηλώσει ο ίδιος ο ενοικιαστής.

Τα εισοδηματικά όρια

Η ενίσχυση συνοδεύεται και από εισοδηματικά κριτήρια.

Το οικογενειακό εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, δεν μπορεί να ξεπερνά:

25.000 ευρώ για άγαμο

για άγαμο 35.000 ευρώ για έγγαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης

για έγγαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης Προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί

Για μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο διαμορφώνεται στις 39.000 ευρώ, με επιπλέον προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.

Οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ δεν θα περιοριστούν σε τυπικά λάθη, αλλά θα εξετάσουν και περιπτώσεις ανακριβών δηλώσεων. Όσοι εντοπιστούν να έχουν δηλώσει ψευδή στοιχεία για κύρια ή φοιτητική κατοικία θα κληθούν να επιστρέψουν το ποσό της ενίσχυσης με τόκο 8,76% ετησίως, ενώ θα αποκλείονται από τη λήψη της επιδότησης για τρία χρόνια.

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