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Την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου αναμένεται να πιστωθεί η επιστροφή ενοικίου στους δικαιούχους, οι οποίοι θα λάβουν ποσό ίσο με το 1/12 της συνολικής ετήσιας δαπάνης που πραγματοποίησαν για τη μίσθωση της κατοικίας τους. Παρότι δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη επίσημα η ακριβής ημερομηνία καταβολής, οι εκτιμήσεις τοποθετούν τις πληρωμές μεταξύ 25 και 27 Νοεμβρίου. Το ποσό της ενίσχυσης μπορεί να φτάσει έως τα 800 ευρώ για ενοικιαστές χωρίς παιδιά, ενώ προβλέπονται προσαυξήσεις για οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα.

Σημειώνεται ότι το μέτρο δεν περιορίζεται μόνο στην κύρια κατοικία, καθώς επιστροφή ενοικίου προβλέπεται και για τις φοιτητικές κατοικίες, διευρύνοντας τον αριθμό των νοικοκυριών που μπορούν να επωφεληθούν.

Πώς υπολογίζεται η επιστροφή και ποια είναι τα ανώτατα ποσά

Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης προκύπτει από το 1/12 του συνολικού ενοικίου που καταβλήθηκε μέσα στο 2025, όπως αυτό έχει δηλωθεί στο έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης που υποβλήθηκε το 2026.

Το ανώτατο ποσό επιστροφής διαφοροποιείται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση και τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών.

Ειδικότερα, τα προβλεπόμενα όρια είναι:

800 ευρώ για ενοικιαστή χωρίς εξαρτώμενα τέκνα.

850 ευρώ για οικογένεια με ένα παιδί.

900 ευρώ για οικογένεια με δύο παιδιά.

Επιπλέον 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν των δύο.

Για τα νοικοκυριά που επιβαρύνονται και με τη μίσθωση φοιτητικής στέγης, προβλέπεται πρόσθετη επιστροφή έως 800 ευρώ για κάθε φοιτητική κατοικία, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του μέτρου.

Η καταβολή των χρημάτων θα πραγματοποιηθεί αυτόματα, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους. Τα ποσά θα πιστωθούν απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλωθεί στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Τα εισοδηματικά όρια για την οικονομική ενίσχυση

Για τη χορήγηση της επιστροφής ενοικίου ισχύουν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση των δικαιούχων.

Ειδικότερα, το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει:

25.000 ευρώ για άγαμους φορολογουμένους.

35.000 ευρώ για έγγαμους ή πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες με ένα εξαρτώμενο παιδί, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου.

Τα κριτήρια αυτά καθορίζουν ποιοι ενοικιαστές μπορούν να ενταχθούν στο μέτρο, με στόχο η οικονομική στήριξη να κατευθυνθεί στα νοικοκυριά που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Τι προβλέπεται για ανακριβείς δηλώσεις και αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην ακρίβεια των στοιχείων που έχουν δηλωθεί, καθώς προβλέπονται αυστηρές κυρώσεις για όσους λάβουν την ενίσχυση με βάση ανακριβή δεδομένα.

Συγκεκριμένα, εφόσον διαπιστωθεί ότι δικαιούχος έχει δηλώσει ψευδή ή λανθασμένα στοιχεία, υποχρεούται να επιστρέψει ολόκληρο το ποσό που εισέπραξε, προσαυξημένο με ετήσιο επιτόκιο 8,76%.

Παράλληλα, προβλέπεται αποκλεισμός από την επιδότηση για τρία χρόνια, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα σημαντική την ορθή αποτύπωση των στοιχείων στη φορολογική δήλωση.

Με τις πληρωμές να αναμένονται προς το τέλος Νοεμβρίου, η επιστροφή ενοικίου αποτελεί μια πρόσθετη οικονομική ενίσχυση για τα νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν αυξημένες δαπάνες στέγασης.