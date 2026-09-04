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«Μέτρα για όλους» προανήγγειλε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, λίγες ώρες πριν από τις επίσημες ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Όπως ανέφερε στην ΕΡΤ, τα μέτρα θα αφορούν ένα ευρύ φάσμα πολιτών και θα στοχεύουν στη βελτίωση της καθημερινότητας και στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος.

Τη Δευτέρα θα ακολουθήσει η εξειδίκευση των μέτρων από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με τη συμμετοχή όλων των συναρμόδιων υπουργών. «Μέτρα για τον μικρό επαγγελματία, τη μικρομεσαία επιχείρηση, τον νέο και τη νέα». Ο αναπληρωτής υπουργός έδωσε το περίγραμμα των παρεμβάσεων, σημειώνοντας ότι θα αφορούν διαφορετικές κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες.

«Τα μέτρα αφορούν την καθημερινότητα, αφορούν τους συνταξιούχους, αφορούν την οικογένεια. Είναι στο DNA μας η μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων», ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι το πακέτο δεν θα αφορά μόνο μία κατηγορία πολιτών, αλλά θα έχει ευρύτερο χαρακτήρα. «Θα είναι μέτρα για όλους», τόνισε, προσθέτοντας ότι θα υπάρχουν παρεμβάσεις «για τον μικρό επαγγελματία, για τη μικρομεσαία επιχείρηση», αλλά και «για τον νέο, για τη νέα».

Ερωτηθείς εάν τα νέα μέτρα θα έχουν άμεση εφαρμογή ή θα εκτείνονται και στα επόμενα χρόνια, ο αναπληρωτής υπουργός απέφυγε να δώσει συγκεκριμένες ημερομηνίες. «Είμαστε πολύ κοντά» στις ανακοινώσεις, είπε, παραπέμποντας στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού. Ωστόσο, έδωσε το ευρύτερο πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο, κάνοντας λόγο για «την Ελλάδα του 2030 που θα παρουσιαστεί». Όπως σημείωσε, τα μέτρα «αγγίζουν όλα τα έτη» και έχουν ως βασικό στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Η κριτική στον Αλέξη Τσίπρα

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, με τον κ. Παπαθανάση να αμφισβητεί έντονα τη δημοσιονομική του δυνατότητα.

Ο αναπληρωτής υπουργός υποστήριξε ότι οι προτάσεις που έχουν παρουσιαστεί θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σημαντική επιβάρυνση για τα δημόσια οικονομικά. «Ο κύριος Τσίπρας και με το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης και με το νέο του πρόγραμμα Θεσσαλονίκης αγαπά την ενισχυμένη εποπτεία», είπε χαρακτηριστικά, συνδέοντας την κριτική του με την περίοδο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και το τρίτο μνημόνιο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, εάν εφαρμοζόταν το συγκεκριμένο πρόγραμμα, «θα μας έφερναν μπροστά σε μία ενισχυμένη εποπτεία», κάτι που, όπως υποστήριξε, θα αύξανε το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους και θα περιόριζε τη δυνατότητα της Πολιτείας να στηρίζει τα νοικοκυριά.

Αναφερόμενος ειδικότερα στο ποσό των 13 δισ. ευρώ που έχει επικαλεστεί η κυβέρνηση για το κόστος των προτάσεων, ο κ. Παπαθανάσης ανέβασε ακόμη περισσότερο τον πήχη. «Μπορεί να είναι και πάνω από 13 δισεκατομμύρια», είπε, εξηγώντας ότι στην κυβερνητική ανάλυση δεν είχαν συμπεριληφθεί ορισμένες από τις παρεμβάσεις που, κατά τον ίδιο, περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα που παρουσιάστηκε.

«Επομένως, μήπως θα πρέπει να εκδώσουμε και ορθή επανάληψη με παραπάνω κόστος από τα 13 δισ.;», σχολίασε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος χαρακτήρισε το πρόγραμμα «ανεφάρμοστο» και έκανε λόγο για «ψέματα προς τον ελληνικό λαό», καλώντας παράλληλα όλα τα κόμματα να υποβάλουν τα προγράμματά τους προς κοστολόγηση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, όπως προβλέπει ο νόμος.

Ο κ. Παπαθανάσης επιχείρησε να τεκμηριώσει την κριτική του με ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Όπως ανέφερε, η πρόταση για επιπλέον 1,5 δισ. ευρώ ετησίως από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, εφόσον εφαρμοζόταν για τέσσερα χρόνια, θα είχε συνολικό κόστος 6 δισ. ευρώ. «Μόνο ένα μέτρο», υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι, εάν προστεθούν οι υπόλοιπες παρεμβάσεις και τα επιδόματα, το συνολικό κόστος αυξάνεται σημαντικά. «Είναι εύκολο για όλους τους συμπολίτες μας να δουν πόσο κοστίζουν αυτά», είπε, επαναλαμβάνοντας ότι απαιτείται ένα πλήρως κοστολογημένο πρόγραμμα.

«Δεν θα χάσει η Ελλάδα ούτε ένα ευρώ» από το Ταμείο Ανάκαμψης

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο αναπληρωτής υπουργός και στην ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, του οποίου είχε την ευθύνη. Όπως ανέφερε, το Ταμείο ολοκληρώθηκε στις 31 Αυγούστου και «καταφέραμε να απορροφήσουμε όλους τους πόρους». Ο κ. Παπαθανάσης απάντησε και στην κριτική που είχε ασκηθεί το προηγούμενο διάστημα για απεντάξεις έργων, εξηγώντας ότι η μεταφορά έργων μεταξύ διαφορετικών χρηματοδοτικών εργαλείων αποτελούσε μέρος του σχεδιασμού.

«Στο τέλος της ημέρας, η Ελλάδα δεν θα χάσει ένα ευρώ», τόνισε, χαρακτηρίζοντας αυτό ως «το πολύ σημαντικό στοιχείο». Για την επόμενη ημέρα μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, ο αναπληρωτής υπουργός παρουσίασε ένα ευρύτερο πλέγμα χρηματοδοτικών εργαλείων.

Όπως ανέφερε, υπάρχει Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ύψους 23 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 13 δισ. ευρώ αφορούν την πενταετία 2026-2030, έναντι 10 δισ. ευρώ της προηγούμενης περιόδου.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και στο Ταμείο Εκσυγχρονισμού, υποστηρίζοντας ότι συνολικά διαμορφώνεται ένα σημαντικό χρηματοδοτικό απόθεμα για την επόμενη περίοδο. Το επόμενο μεγάλο στοίχημα, σύμφωνα με τον κ. Παπαθανάση, είναι η νέα προγραμματική περίοδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως ανέφερε, «έρχεται η μεγάλη διαπραγμάτευση» και για τον λόγο αυτό, όπως είπε, απαιτούνται «ισχυρή κυβέρνηση, αυτοδύναμη κυβέρνηση και ισχυρός πρωθυπουργός».

Στόχος είναι η νέα προγραμματική περίοδος να διατηρήσει τη λογική του Ταμείου Ανάκαμψης, δηλαδή τον συνδυασμό μεταρρυθμίσεων και έργων.

«Το νέο πρόγραμμα θα έχει την έννοια του Ταμείου Ανάκαμψης, δηλαδή μεταρρυθμίσεις και έργα», σημείωσε, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα πέτυχε σημαντικές επιδόσεις και στους δύο αυτούς τομείς.

Η ακρίβεια παραμένει το μεγάλο «αγκάθι»

Ο κ. Παπαθανάσης αναγνώρισε ότι η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για τα νοικοκυριά, καθώς, όπως τέθηκε και από τον δημοσιογράφο, η αύξηση των εισοδημάτων μπορεί να περιορίζεται από την άνοδο του κόστους ζωής.

«Η ακρίβεια πράγματι είναι ένα θέμα το οποίο ταλαιπωρεί και ροκανίζει εισόδημα», παραδέχθηκε. Ωστόσο, υποστήριξε ότι έχουν ενταθεί οι έλεγχοι στην αγορά και ότι η εικόνα του πληθωρισμού στα τρόφιμα παρουσιάζει βελτίωση.

«Οι έλεγχοι έχουν αυξηθεί και ανεξάρτητη αρχή έχει ιδρυθεί για να μπορεί να κάνει ελέγχους», ανέφερε, σημειώνοντας παράλληλα ότι ο πληθωρισμός στα τρόφιμα ήταν αρνητικός τον Ιούλιο και περίπου μηδενικός τον Αύγουστο. «Δεν έχουμε πει ότι έχουμε λύσει όλα τα προβλήματα», επανέλαβε, υποστηρίζοντας όμως ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε ένα συνολικό μείγμα πολιτικών για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος.

Ανεργία κάτω από 8%, μισθοί και 83 φορολογικές μειώσεις

Σύμφωνα με τον κ. Παπαθανάση, η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος δεν περιορίζεται στις φορολογικές ελαφρύνσεις, αλλά συνδέεται και με την απασχόληση και τις αμοιβές.

«Η ανεργία έπεσε κάτω από 8%, το παραλάβαμε 18», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι η δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας αποτελεί βασικό παράγοντα για τη βελτίωση των εισοδημάτων.

Παράλληλα, έκανε λόγο για υψηλότερους μισθούς, υποστηρίζοντας ότι ο μέσος μισθός στον ιδιωτικό τομέα έχει φτάσει τα 1.500 ευρώ.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στη φορολογική πολιτική, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Έχουμε μειώσει 83 φόρους».

Όπως εξήγησε, το κυβερνητικό μείγμα περιλαμβάνει φορολογικές ελαφρύνσεις, αύξηση της απασχόλησης και των μισθών, ελέγχους στην αγορά, πρόστιμα και περιορισμό των περιθωρίων κέρδους.

«Έχουμε κάνει το κάθε βήμα για να περιορίσουμε αυτό το αρνητικό αποτέλεσμα για την καθημερινότητα των συμπολιτών», ανέφερε.

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