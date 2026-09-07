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Στο στεγαστικό πρόβλημα, τη στήριξη της ιδιοκατοίκησης και των ενοικιαστών, την ενίσχυση των δημόσιων επενδύσεων και τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων επικεντρώθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, κατά την εξειδίκευση των οικονομικών μέτρων που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός από το βήμα της 90ής ΔΕΘ. Στο επίκεντρο του κυβερνητικού σχεδιασμού, όπως σημείωσε βρίσκεται ένα ευρύ πλέγμα παρεμβάσεων με χρονικό ορίζοντα έως το 2030, το οποίο συνδυάζει μέτρα για την κατοικία με νέους επενδυτικούς και χρηματοδοτικούς πόρους.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη στεγαστική πολιτική, με τον κ. Παπαθανάση να παρουσιάζει τις αλλαγές στην επιστροφή ενοικίου, τα φορολογικά κίνητρα για την επαναφορά κλειστών ακινήτων στη μακροχρόνια μίσθωση και την ανακαίνιση κατοικιών, αλλά και τη συνέχιση των περιορισμών στις νέες βραχυχρόνιες μισθώσεις σε περιοχές με αυξημένη στεγαστική πίεση. Κεντρική θέση καταλαμβάνει το νέο «Σπίτι μου ΙΙΙ», συνολικών διαθέσιμων κεφαλαίων 2 δισ. ευρώ, με διευρυμένα ηλικιακά και εισοδηματικά κριτήρια, υψηλότερο ανώτατο δάνειο και μεγαλύτερη επιλέξιμη αξία ακινήτου, ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των νοικοκυριών που μπορούν να αποκτήσουν πρώτη κατοικία.

Παράλληλα, από το 2027 προβλέπεται κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε ακόμη 131 μικρούς οικισμούς, ενώ αυξάνεται στο 15% ο φόρος μεταβίβασης για αγορές κατοικιών από πολίτες τρίτων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος, σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό, είναι η ενίσχυση της Περιφέρειας και ο περιορισμός των πιέσεων που ασκεί η εξωτερική επενδυτική ζήτηση στην αγορά κατοικίας.

Σημαντική είναι και η αύξηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ώστε να διατηρηθεί η επενδυτική δυναμική και μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης. Οι πρόσθετοι πόροι κατευθύνονται σε σχολεία, νοσοκομεία, αντιπλημμυρικά έργα, μεταφορές, ενεργειακές αναβαθμίσεις και τοπικές υποδομές, ενώ παράλληλα δημιουργούνται νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα οποία εκτιμάται ότι θα κινητοποιήσουν δάνεια και επενδύσεις ύψους 5 δισ. ευρώ.

Στο πακέτο εντάσσονται ακόμη οι δράσεις του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου, από την κατασκευή 2.350 κοινωνικών κατοικιών και την αναβάθμιση φοιτητικών εστιών έως την ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης, το κοινωνικό leasing ηλεκτρικών αυτοκινήτων και την ανανέωση του στόλου ταξί και επαγγελματικών οχημάτων. Το συνολικό σχέδιο, όπως τόνισε ο κ. Παπαθανάσης, επιχειρεί να συνδέσει την ανάπτυξη και την πράσινη μετάβαση με την κοινωνική προστασία, δίνοντας έμφαση στην οικογένεια, στους νέους, στην Περιφέρεια, στα ευάλωτα νοικοκυριά και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ολόκληρη η ομιλία

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ένα από τα πιο σημαντικά κοινωνικά ζητήματα της εποχής μας είναι το Στεγαστικό. Για πολλά νοικοκυριά, ιδιαίτερα για τους νέους, η εύρεση οικονομικά προσιτής κατοικίας έχει εξελιχθεί σε καθημερινή δοκιμασία. Το κόστος ενοικίου απορροφά μεγάλο μέρος του εισοδήματος, ενώ η απόκτηση της πρώτης κατοικίας συχνά μοιάζει απρόσιτη.

Γι’ αυτό λοιπόν, η στεγαστική πολιτική της Κυβέρνησης αντιμετωπίζει το θέμα ως ολοκληρωμένη κοινωνική παρέμβαση. Ο στόχος μας είναι τριπλός: να στηρίξουμε άμεσα όσους πιέζονται από το κόστος στέγασης, να αυξήσουμε την προσφορά διαθέσιμων κατοικιών και να δημιουργήσουμε ρεαλιστικές διαδρομές προς την ιδιοκατοίκηση.

Παρουσιάζουμε λοιπόν, ένα συνεκτικό πλέγμα μέτρων: φορολογικά κίνητρα για να επιστρέψουν κλειστά ακίνητα στη μακροχρόνια μίσθωση, ενίσχυση της ανακαίνισης, περιορισμούς στη βραχυχρόνια μίσθωση όπου υπάρχει μεγάλη πίεση, νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙΙ» και πρόσθετη ελάφρυνση για κατοίκους μικρών οικισμών. Κοινός παρονομαστής είναι η κοινωνική στόχευση: περισσότερα διαθέσιμα σπίτια, δικαιότερο κόστος και ουσιαστική στήριξη της οικογένειας και της Περιφέρειας.

Η κατοικία είναι προϋπόθεση αυτονομίας, οικογενειακού προγραμματισμού και κοινωνικής συνοχής. Γι’ αυτό αξιολογούμε κάθε μέτρο, όχι μόνο δημοσιονομικά, αλλά με βάση το πραγματικό αποτύπωμά του στο διαθέσιμο εισόδημα και στην καθημερινότητα.

Θα μιλήσουμε λοιπόν, για θεσμοθετημένα μέτρα και για τις επεκτάσεις των μέτρων αυτών. Πρώτον, ενισχύουμε την επιστροφή ενοικίου με διευρυμένα όρια και προβλέπουμε διπλή επιστροφή για εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην Περιφέρεια. Είναι μια έμπρακτη αναγνώριση των ανθρώπων που στηρίζουν τη δημόσια παιδεία και υγεία μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.

Δεύτερον, μειώνουμε το φόρο εισοδήματος για ακίνητα με νέο ενδιάμεσο συντελεστή 25%, ώστε η φορολογία να γίνεται αναλογικότερη. Παράλληλα, με το πρόγραμμα ανακαίνισης παλαιών κατοικιών και το φορολογικό κίνητρο για την κατασκευή νέων κατοικιών, με ευνοϊκότερους όρους μακροχρόνιας μίσθωσης, αυξάνουμε το διαθέσιμο απόθεμα.

Οι επεκτάσεις έχουν σαφή χρονικό ορίζοντα: 2027 έως το 2030, απαλλαγή φόρου για κενά ακίνητα που θα μισθωθούν, μείωση φόρου για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων, απαλλαγή ΦΠΑ στα νέα κτίρια.

Επιπλέον, συνεχίζεται και το 2027 ο περιορισμός των νέων Airbnb σε δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Δημιουργούμε επομένως, κίνητρα ώστε περισσότερα ακίνητα να επιστρέψουν στη μακροχρόνια κατοικία και να ανακουφιστούν οι ενοικιαστές. Η λογική μας είναι να επιβραβεύσουμε τη μακροχρόνια μίσθωση και την αξιοποίηση του υφιστάμενου αποθέματος. Έτσι, θεωρούμε ότι μειώνεται η πίεση στις τιμές, χωρίς οριζόντιες λύσεις που θα δημιουργούσαν νέες στρεβλώσεις.

Έχουμε μπροστά μας λοιπόν ένα νέο πρόγραμμα, το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙΙ», που αποτελεί ένα κεντρικό εργαλείο κοινωνικής κινητικότητας και ασφάλειας για τη νέα οικογένεια. Συνολικά, διαθέσιμα κεφάλαια 2 δισεκατομμύρια €. Αλλά, διευρύνουμε ουσιαστικά την πρόσβαση σε χρηματοδότηση πρώτης κατοικίας και τροποποιούμε ορισμένους περιορισμούς που άφηναν παλαιούς συμπολίτες μας εκτός. Άφηναν συμπολίτες μας εκτός από το προηγούμενο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ».

Το ανώτατο όριο ηλικίας αυξάνεται από τα 50 στα 55 έτη. Η αλλαγή αυτή αναγνωρίζει μια πραγματικότητα: σήμερα η δημιουργία οικογένειας και η δυνατότητα αγοράς κατοικίας έρχονται συχνά αργότερα. Παράλληλα, το μέγιστο ποσό του δανείου αυξάνεται από 190.000 € σε 230.000 €, και πάλι παραμένει το όριο του 90%, ενώ η ανώτατη εμπορική αξία του επιλέξιμου ακινήτου αυξάνεται από 250.000 € σε 300.000 €, ώστε το πρόγραμμα να ανταποκρίνεται καλύτερα στις σημερινές τιμές της αγοράς.

Για τις πολύτεκνες οικογένειες αυξάνεται και το όριο των τετραγωνικών μέτρων. Είχαμε ένα όριο 150 τετραγωνικά, τώρα για κάθε παιδί άνω των 4, προστίθενται και 10 τετραγωνικά.

Τέλος, τα εισοδηματικά όρια γίνονται πιο δίκαια, πιο αυξημένα, θα έλεγα. 35.000 € για κάθε ζευγάρι, με προσαύξηση 7.000 € για κάθε παιδί. Ήταν 5.000 € στο προηγούμενο πρόγραμμα. Έτσι μια τετραμελής οικογένεια με εισοδηματικά κριτήρια πλέον 49.000 € μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα.

Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: στηρίζουμε την ιδιοκατοίκηση με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης, πραγματικής επιλεξιμότητας και οικογενειακής προοπτικής. Δεν τίθεται εδώ, θέμα για αυξημένα απλά όρια. Είναι για μια διεύρυνση πραγματικής δυνατότητας συμμετοχής, ώστε το πρόγραμμα να αγγίξει οικογένειες που έχουν σταθερό εισόδημα, αλλά αδυνατούν να συγκεντρώσουν τα απαιτούμενα κεφάλαια.

Και βεβαίως, το αποτέλεσμα που είδαμε και από το «Σπίτι μου ΙΙ», που έκλεισε με 14.100 συμπολίτες μας που αγόρασαν σπίτι, είναι ότι πληρώνουν χαμηλότερη δόση από αυτή που θα πλήρωναν ενοίκιο.

Συνεχίζουμε τη στεγαστική πολιτική με δύο παρεμβάσεις που υπηρετούν διαφορετικές, αλλά εξίσου σημαντικές κοινωνικές ανάγκες. Από το 2027 καταργείται ο ΕΝΦΙΑ σε ακόμα 131 οικισμούς. Σε οικισμούς ως 2.000 κατοίκους. Ειδικά στη Δυτική Μακεδονία, «τρέχει» ένα ειδικό πρόγραμμα, το πρόγραμμα της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, και υπάρχει και η ρήτρα για τη Δυτική Μακεδονία. Αυτό αυξάνεται στους 2.200 κατοίκους. Περίπου 62.000 επιπλέον ιδιοκτήτες ακινήτων ωφελούνται, ενώ συνολικά η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ καλύπτει 12.855 οικισμούς. Η επιλογή αυτή δεν είναι μια απλή φορολογική ελάφρυνση· είναι κίνητρο παραμονής και επιστροφής στην Περιφέρεια, στήριξη της μικρής ιδιοκτησίας και συμβολή στη δημογραφική συρρίκνωση. Θέλουμε και τα χωριά και οι μικρές πόλεις να παραμείνουν ζωντανές κοινότητες.

Ταυτόχρονα, αυξάνουμε από 1/7/2027 από 3% σε 15%, τον φόρο μεταβίβασης για αγορά κατοικίας από πολίτες τρίτων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ισχύει αυτό για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζουμε τις στρεβλώσεις που προκαλεί η εξωτερική επενδυτική ζήτηση σε περιοχές με στεγαστική πίεση, και ενισχύουμε τη θέση των μόνιμων κατοίκων στην αγορά. Συνδυάζουμε την προστασία της Περιφέρειας με μια δικαιότερη ισορροπία στην αγορά κατοικίας.

Με αυτές τις δύο παρεμβάσεις δηλώνουμε ότι η κατοικία έχει πρωτίστως κοινωνική λειτουργία: προστατεύουμε το μόνιμο κάτοικο, ενισχύουμε τη δημογραφική ανθεκτικότητα και αποτρέπουμε την περαιτέρω ερήμωση των μικρών οικισμών.

Στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων βλέπουμε ότι η κοινωνική πολιτική απαιτεί δημόσια επένδυση που δημιουργεί υποδομές, υπηρεσίες, θέσεις εργασίας και μια καλύτερη καθημερινότητα.

Γι’ αυτό ενισχύουμε σημαντικά το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τόσο στο εθνικό όσο και στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος. Να θυμίσω ότι το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 είναι υπερδιπλάσιο του Εθνικού Προγράμματος 2021-2025. Αυτό είναι αποτέλεσμα της δημοσιονομικής δυνατότητας της χώρας να στηρίξει περαιτέρω το εθνικό σκέλος με έργα και δράσεις. Από αυτό που είχαμε παρουσιάσει στον πολυετή δημοσιονομικό προγραμματισμό του 2025 προσθέτουμε άλλα 300 εκατομμύρια το ‘26, 1, 5 δισ. το ’27 και 1 δισεκατομμύριο 450 εκατομμύρια το 2028.

Οι αριθμοί αυτοί σημαίνουν περισσότερα έργα, έργα σε όλη τη χώρα: σχολεία, νοσοκομεία, αντιπλημμυρική προστασία, μεταφορές, ψηφιακές υπηρεσίες, ενεργειακές αναβαθμίσεις και τοπικές υποδομές. Δεν μπορούν όλα τα έργα, και δεν είναι όλα τα έργα επιλέξιμα, να χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκούς πόρους. Επομένως, το εθνικό σκέλος είναι πάρα πολύ σημαντικό.

Το κοινωνικό πρόσημο βρίσκεται ακριβώς εκεί: κάθε δημόσια επένδυση πρέπει να μετατρέπεται σε απτό όφελος για τον πολίτη, σε ασφαλέστερη μετακίνηση, ταχύτερη εξυπηρέτηση, καλύτερη πρόσβαση στην υγεία και την εκπαίδευση, περισσότερες ευκαιρίες εργασίας στην Περιφέρεια.

Παράλληλα, αυτή η ενίσχυση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων λειτουργεί ως μοχλός ανάπτυξης. Κινητοποιεί ιδιωτικούς πόρους, καθ’ ότι παραδείγματος χάρη, ο αναπτυξιακός νόμος «τρέχει» από το εργαλείο του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Κι ενδυναμώνει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επενδύουμε σήμερα, ώστε η ανάπτυξη να είναι ανθεκτική, να συνεχιστεί, περιφερειακά ισόρροπη και κοινωνικά δίκαιη.

Η αύξηση αυτή γίνεται με δημοσιονομική υπευθυνότητα και σαφή προτεραιοποίηση. Κάθε πρόσθετο ευρώ οφείλει να συνδέεται με ώριμο έργο πλέον, μετά τη μεταρρύθμιση που κάναμε στον σχετικό νόμο, συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και λογοδοσία ως προς το αποτέλεσμα.

Πώς μεταφράζεται αυτή η πολιτική για το εθνικό σκέλος; Το εθνικό σκέλος αυξάνεται από 3,3 σε 3,6 δισεκατομμύρια για το ‘26, ενώ μαζί με το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος των 6,2 δισεκατομμυρίων ευρώ και το ύψος του Ταμείου Ανάκαμψης ανέρχεται σε 16,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Για το ‘27 το νέο συνολικό όριο του προγράμματος ανέρχεται σε 11 δισεκατομμύρια από 9,9. Το 2028 αυξάνεται σε 12,2 από 10,7 ενώ αυτή η δυναμική συνεχίζεται και το ‘29 από 13,2 και ανέρχεται σε 14,2 το 2030. Αυτή η αύξηση προσφέρει συνέχεια και προβλεψιμότητα: Δήμοι, Περιφέρειες, δημόσιοι φορείς και επιχειρήσεις μπορούν να σχεδιάσουν ώριμα έργα με πολυετή ορίζοντα. Το κρίσιμο όμως, παραμένει η ποιότητα της εκτέλεσης: οι πόροι να φτάνουν έγκαιρα στην πραγματική οικονομία και να αποδίδουν μετρήσιμο κοινωνικό αποτέλεσμα.

Ιδιαίτερη σημασία δώσαμε και στο κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης έτσι ώστε να μην απωλέσουμε ένα ευρώ από ένα τόσο σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την πατρίδα μας. Αυτός ο πολυετής σχεδιασμός εγγυάται και τη συνέχιση και μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, να μην υπάρξει επενδυτικό κενό. Διασφαλίζει μια ομαλή συνέχεια στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης και των δημόσιων υποδομών.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν σαφώς τη «ραχοκοκαλιά» της ελληνικής οικονομίας και της απασχόλησης. Ωστόσο, πολλές βιώσιμες επιχειρήσεις δυσκολεύονται να αποκτήσουν χρηματοδότηση με κατάλληλους όρους. Απαντούμε με νέο δανειοδοτικό και εγγυοδοτικό πρόγραμμα ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Είναι πόροι ανακατεύθυνσης από το Ταμείο Ανάκαμψης μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Πρέπει να τονίσουμε ότι δεν έχουμε σταματήσει τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με χρηματοδοτικά εργαλεία, ότι ακόμα και σήμερα είναι σε εξέλιξη το Ταμείο Επιχειρηματικότητας, το οποίο επιδοτεί το 40% του επιτοκίου και εγγυάται το κράτος το 80% του δανείου.

Τα δύο νέα εργαλεία τα οποία προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης, αναμένεται να κινητοποιήσουν 5 δισεκατομμύρια σε νέα δάνεια και νέες επενδύσεις. Προβλέπονται συγχρηματοδοτούμενα δάνεια 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ και δάνεια εγγυοδοσίας 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα προγράμματα αυτά θα έχουν ενεργοποιηθεί, ενώ ακόμα είναι ενεργά τα προγράμματα Ταμείου Επιχειρηματικότητας, έως τις αρχές του 2027.

Η σημασία είναι βαθιά κοινωνική: η πρόσβαση σε κεφάλαιο σημαίνει ότι μια μικρή επιχείρηση μπορεί να επενδύσει, να ψηφιοποιηθεί, να εξοικονομήσει ενέργεια, να αυξήσει την παραγωγή της και να διατηρήσει ή να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. Η μόχλευση των πόρων πολλαπλασιάζει το αναπτυξιακό αποτέλεσμα, χωρίς να υποκαθιστά, βεβαίως, την τραπεζική αξιολόγηση. Θέλουμε βιώσιμες επενδύσεις, διαφανείς διαδικασίες και χρηματοδότηση, που να φτάνουν γρήγορα στον τελικό δικαιούχο.

Επίσης, από το 2026 -και αυτή είναι μια ακόμα απάντηση για την επόμενη μέρα του Ταμείου Ανάκαμψης- έρχονται δύο νέα ταμεία: το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα και το Ταμείο Εκσυγχρονισμού, τα οποία αφορούν τους ευάλωτους συμπολίτες μας.

Η πράσινη μετάβαση, όμως, πρέπει να είναι κοινωνικά δίκαιη. Δεν μπορεί το κόστος της προσαρμογής να μεταφέρεται δυσανάλογα στα ευάλωτα νοικοκυριά. Από τα 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ, θα αναφερθούμε μόλις σε 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ εδώ, με τις δράσεις του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου. Ενδεικτικά, πρόκειται για την κατασκευή 2.350 κοινωνικών κατοικιών για περίπου 7.000 ευάλωτους συμπολίτες μας, προϋπολογισμού 435 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για μια ουσιαστική απάντηση στη στεγαστική ανασφάλεια. Διευκρινίζω ότι δεν αναφέρομαι στην κοινωνική αντιπαροχή· είναι άλλη δράση, συγκεκριμένη.

Δεύτερος πυλώνας είναι η ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση 15 κτιρίων φοιτητικών εστιών, ώστε περίπου 5.600 φοιτητές να έχουν αξιοπρεπείς και ενεργειακά αποδοτικές συνθήκες διαμονής, με 226 εκατομμύρια ευρώ. Ταυτόχρονα, «τρέχει» και ένα πρόγραμμα κατασκευής φοιτητικών εστιών μέσω του προγράμματος των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα, με πάνω από 8.000 κατοικίες.

Τρίτον, αυξάνεται το επίδομα θέρμανσης για 780.000 δικαιούχους, με προϋπολογισμό 340 εκατομμύρια ευρώ.

Τέταρτον, θεσπίζεται κοινωνικό leasing ηλεκτρικού αυτοκινήτου για 12.500 νοικοκυριά, ύψους 174 εκατομμυρίων ευρώ. Και τέλος, καλύπτεται κατά 100% η προμήθεια ατομικών μέσων μετακίνησης για 13.200 ΑμεΑ, με 51 εκατομμύρια ευρώ. Να πω ότι προηγουμένως, οι ασφαλισμένοι λάμβαναν 50% επιδότηση για αυτά τα μέσα, τώρα η επιδότηση θα καλυφθεί 100%. Και θα καλύψουμε και τους ανασφάλιστους συμπολίτες μας με 100% επιδότηση στα μέσα αυτά.

Κάθε μία από τις δράσεις αντιμετωπίζει μια διαφορετική μορφή ευαλωτότητας. Το κοινό τους στοιχείο είναι ότι μειώνουν μόνιμα το ενεργειακό κόστος, ενισχύουν την αυτονομία αντί να περιορίζονται σε μια προσωρινή ανακούφιση.

Ένα δεύτερος κύκλος από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο συνολικού προϋπολογισμού 630 εκατομμυρίων ευρώ, επικεντρώνεται στις μετακινήσεις. Η κοινωνική διάσταση είναι σαφής: καθαρή μεταφορά δεν πρέπει να σημαίνει ακριβότερη ή λιγότερο προσβάσιμη μεταφορά.

Με 10 εκατομμύρια ευρώ αναπτύσσονται μεταφορές κατά παραγγελία σε Αττική και Θεσσαλονίκη, προσφέροντας ευέλικτη τοπική συγκοινωνία σε περιοχές με ανεπαρκή κάλυψη. Με 44 εκατομμύρια ευρώ προβλέπονται 100 προσβάσιμα ηλεκτρικά λεωφορεία και πλατφόρμα μεταφορών κατά παραγγελία για 18 ημιαστικές περιοχές, εκεί δηλαδή που δεν υπάρχει πρόσβαση, για να μπορέσουν να μετακινηθούν άτομα τρίτης ηλικίας και ανάπηροι συμπολίτες μας. Για περίπου 11.000 μαθητές με αναπηρία διατίθενται 219 εκατομμύρια ευρώ για οχήματα και υποδομές ασφαλούς μεταφοράς.

Παράλληλα, με 289 εκατομμύρια ευρώ επιδοτείται η αγορά ή μίσθωση επαγγελματικών ηλεκτρικών οχημάτων. Είναι η πρώτη δράση για να στηρίξει μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ώστε η μετάβαση να μη γίνει προνόμιο των μεγάλων επιχειρήσεων. Και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι η επιδότηση ανέρχεται σε 50.000 ευρώ ανά όχημα.

Τέλος, με 68 εκατομμύρια στηρίζεται η αντικατάσταση περισσότερων από 3.000 ταξί: 20.000 ευρώ ανά ηλεκτρικό ταξί και 29.000 ευρώ για προσβάσιμο ταξί σε ΑμεΑ. Το Ταμείο αυτό συνδέει την περιβαλλοντική ευθύνη με την κοινωνική συνοχή. Είναι και άλλα πολλά έργα τα οποία ξεκινούν το 2026 και το 2027 και μέσα σε αυτά είναι και η ανακαίνιση και η αναβάθμιση όλων των συστημάτων των μέσων σταθερής τροχιάς.

Κλείνοντας κυρίες και κύριοι, το σύνολο αυτών των παρεμβάσεων που παρουσιάσαμε συγκροτεί ένα συνεκτικό σχέδιο με καθαρό κοινωνικό και αναπτυξιακό πρόσημο. Στηρίζουμε την οικογένεια, τους νέους για την απόκτηση κατοικίας, στηρίζουμε τους ενοικιαστές, ενισχύουμε την Περιφέρεια και προστατεύουμε τα ευάλωτα νοικοκυριά από το ενεργειακό και στεγαστικό κόστος.

Ταυτόχρονα, επενδύουμε στις υποδομές, στην πράσινη μετάβαση και στην πραγματική οικονομία. Ιδιαίτερη θέση σε αυτή την προσπάθεια έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ο μικρός επαγγελματίας. Με τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και τα εγγυοδοτικά, διευκολύνουμε την πρόσβαση σε κεφάλαια για επενδύσεις. Να θυμίσω ότι το επιτόκιο για τα δάνεια θα είναι 0,35% για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και 1% για μεσαίες επιχειρήσεις.

Στηρίζουμε για ψηφιακό μετασχηματισμό, ενεργειακή αναβάθμιση, δημιουργία θέσεων εργασίας. Στηρίζουμε εκείνους που κρατούν ζωντανή την αγορά στις γειτονιές και στην Περιφέρεια. Η οικονομική πρόοδος αποκτά αξία όταν επιστρέφει το μέρισμα στην κοινωνία. Αυτή είναι η κατεύθυνσή μας: ανάπτυξη που παράγει ευκαιρίες, προστασία που φτάνει σε όσους τη χρειάζονται, και μια ισχυρότερη οικονομία που δεν αφήνει κανέναν πίσω. Ευχαριστώ.

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