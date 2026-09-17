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Η υλοποίηση του ΕΣΠΑ 2021-2027 βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με το σύνολο των διαθέσιμων πόρων να έχει ήδη ενεργοποιηθεί, χρηματοδοτώντας έργα και δράσεις σε ολόκληρη τη χώρα.

Στην κατεύθυνση αυτή, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία υλοποίησης, έχουν προκηρυχθεί προσκλήσεις που αντιστοιχούν στο 100% και έχουν ενταχθεί πράξεις σε ποσοστό 90,40% του συνολικού προϋπολογισμού των 26,2 δισ. ευρώ του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Σημειώνεται ότι τα πλέον πρόσφατα επίσημα διαθέσιμα στοιχεία της Ε.Ε. αφορούν σε καθαρές πληρωμές προς τη χώρα μας, χωρίς να συνυπολογίζονται προκαταβολές, και αποτυπώνουν τους πόρους που έχουν ήδη διοχετευθεί σε έργα, επενδύσεις και δράσεις προς όφελος πολιτών και επιχειρήσεων. Αναφορές σε στοιχεία προηγούμενων χρονικών περιόδων δεν αποτυπώνουν τη συνολική, πραγματική και τρέχουσα εικόνα της υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2021-2027.

«Σε κάθε περίπτωση, στόχος της Κυβέρνησης παραμένει η έγκαιρη αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου ευρωπαϊκού και εθνικού πόρου, με μετρήσιμα αποτελέσματα για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την περαιτέρω αύξηση των επενδύσεων, τη δημιουργία ακόμα περισσότερων θέσεων εργασίας, την κοινωνική συνοχή και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών», αναφέρει με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

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