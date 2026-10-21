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Τη μεγαλύτερη μείωση του χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το 2ο υψηλότερο συνολικό δημοσιονομικό πλεόνασμα στην ευρωζώνη πίσω από την Κύπρο (3ο στην ΕΕ πίσω και από τη Δανία) κατέγραψε η Ελλάδα το 2025, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία της Eurostat.

Την ώρα που το δημόσιο χρέος αυξανόταν συνολικά στην ευρωζώνη και στην ΕΕ, το ελληνικό υποχώρησε στο 145,4% του ΑΕΠ, από 153,5% το 2024.

Όπως επισημαίνει η Eurostat, όλες οι χώρες της ΕΕ με εξαίρεση πέντε κράτη-μέλη εμφανίζουν έλλειμμα το 2025. Αντιθέτως 11 χώρες έχουν έλλειμμα από 3% και άνω, παραβιάζοντας το δημοσιονομικό όριο.

Η μεγαλύτερη ετήσια μείωση στην ΕΕ

Με βάση τη δεύτερη ετήσια κοινοποίηση στοιχείων για το 2025, το ελληνικό χρέος μειώθηκε κατά 8,1 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ σε σύγκριση με το 2024. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη υποχώρηση μεταξύ των 27 κρατών-μελών, με την Κύπρο να ακολουθεί με μείωση 7,8 μονάδων, από 60,1% σε 52,3% του ΑΕΠ.

Η βελτίωση δεν περιορίζεται στον δείκτη χρέους προς ΑΕΠ. Σε απόλυτα μεγέθη το ποσό του χρέους γενικής κυβέρνησης της Ελλάδος μειώθηκε από 364,960 δισ. ευρώ στο τέλος του 2024 σε 362,995 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025, δηλαδή κατά 1,965 δισ. ευρώ. Ταυτόχρονα, το ονομαστικό ΑΕΠ αυξήθηκε από 237,706 δισ. σε 249,726 δισ. ευρώ, ενισχύοντας την αποκλιμάκωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ.

Η νέα δημοσίευση αναθεωρεί και τη βάση της σύγκρισης με το 2024. Το χρέος του έτους εκείνου αποτυπώνεται πλέον στο 153,5% του ΑΕΠ και το συνολικό πλεόνασμα στο 1,4%, έναντι 154,2% και 1,2% αντίστοιχα στην προηγούμενη ανακοίνωση πριν έξι μήνες. Με αυτά τα επικαιροποιημένα στοιχεία υπολογίζεται η σημαντική βελτίωση του 2025.

Πέντε χώρες με πλεόνασμα

Το συνολικό πλεόνασμα της Ελλάδας αυξήθηκε από 3,326 δισ. ευρώ το 2024 σε 4,935 δισ. ευρώ το 2025, καταγράφοντας ενίσχυση κατά περίπου 1,61 δισ. ευρώ. Ως ποσοστό του ΑΕΠ διαμορφώθηκε στο 2%, από 1,4% έναν χρόνο νωρίτερα. Πρόκειται για το συνολικό αποτέλεσμα της γενικής κυβέρνησης -στο οποίο συνυπολογίζονται οι τόκοι- και όχι για το πρωτογενές πλεόνασμα.

Μόλις πέντε κράτη-μέλη έκλεισαν το 2025 με πλεόνασμα:

Η Κύπρος με 3,6% του ΑΕΠ.

με 3,6% του ΑΕΠ. Η Δανία με 2,9%.

με 2,9%. Η Ελλάδα με 2%.

με 2%. Η Ιρλανδία με 1,8%.

με 1,8%. Η Πορτογαλία με 0,7%.

Η Ελλάδα κατατάσσεται, συνεπώς, τρίτη στην ΕΕ και δεύτερη στην ευρωζώνη, μετά την Κύπρο -καθώς η Δανία δεν συμμετέχει στο κοινό νόμισμα. Οι υπόλοιπες 22 χώρες της Ένωσης εμφάνισαν έλλειμμα.

Η αποκλιμάκωση συνεχίστηκε και το 2026. Όπως προκύπτει από χωριστή ανακοίνωση της Eurostat για το β΄ τρίμηνο, το ελληνικό χρέος υποχώρησε περαιτέρω στο 140,8% του ΑΕΠ, ενώ το ιταλικό αυξήθηκε στο 139,9%. Η Ελλάδα παραμένει η χώρα με τον υψηλότερο λόγο χρέους προς ΑΕΠ στην Ένωση, αλλά η απόστασή της από την Ιταλία περιορίστηκε πλέον μόλις στις 0,9 ποσοστιαίες μονάδες.

Αντίθετη πορεία σε ευρωζώνη και ΕΕ

Στο σύνολο της ευρωζώνης των 20 χωρών, το έλλειμμα παρέμεινε στο 3% του ΑΕΠ το 2025, όσο και το 2024, ενώ στην ΕΕ διατηρήθηκε στο 3,1%. Το χρέος, ωστόσο, κινήθηκε ανοδικά: στην ευρωζώνη αυξήθηκε από 86,6% σε 87,7% του ΑΕΠ και στην ΕΕ από 80,3% σε 81,5%.

Η απόκλιση από την ελληνική πορεία συνεχίστηκε και στο β΄ τρίμηνο του 2026. Στην ευρωζώνη των 21 χωρών —με τη συμμετοχή πλέον της Βουλγαρίας— το χρέος ανήλθε στο 88,8% του ΑΕΠ, από 87,3% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Στην ΕΕ αυξήθηκε στο 82,9%, από 81,4%. Και στις δύο περιπτώσεις η ετήσια άνοδος ήταν 1,5 ποσοστιαία μονάδα.

Στην Ελλάδα, αντίθετα, ο δείκτης μειώθηκε στο ίδιο διάστημα κατά 11,2 μονάδες, από 152% σε 140,8% του ΑΕΠ, καταγράφοντας και πάλι τη μεγαλύτερη ετήσια υποχώρηση στην ΕΕ. Από τα 27 κράτη-μέλη, τα 18 εμφάνισαν αύξηση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ και μόλις εννέα μείωση.

Κλείνει η ψαλίδα με την Ιταλία

Η αντίθετη κατεύθυνση του ελληνικού και του ιταλικού χρέους αλλάζει τις αποστάσεις στην κορυφή της ευρωπαϊκής κατάταξης. Στο τέλος του 2025 η Ελλάδα βρισκόταν στο 145,4% του ΑΕΠ και η Ιταλία στο 136,7%, με διαφορά 8,7 ποσοστιαίων μονάδων.

Όπως αναφέρθηκε όμως, στο β΄ τρίμηνο του 2026 η διαφορά είχε περιοριστεί στις 0,9 μονάδες: 140,8% για την Ελλάδα έναντι 139,9% για την Ιταλία. Έναν χρόνο νωρίτερα, στο β΄ τρίμηνο του 2025, η απόσταση ήταν 14,4 μονάδες.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι δύο χώρες έχουν πλησιάσει πλέον σε επίπεδα χρέους προς ΑΕΠ, χωρίς ακόμη να έχει αλλάξει η κατάταξη. Η συνέχιση αυτών των αντίθετων τάσεων θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανατροπή της, αλλά τα δημοσιευμένα δεδομένα δεν αποτελούν πρόβλεψη για το πότε θα συμβεί αυτό.

Γαλλία: Έλλειμμα 5,1% και χρέος σε άνοδο

Στη Γαλλία το έλλειμμα περιορίστηκε το 2025 στο 5,1% του ΑΕΠ, από 5,8% το 2024, παραμένοντας όμως για 7ο έτος πολύ πάνω από το όριο του 3%. Παρά τη μείωση του ελλείμματος, το χρέος αυξήθηκε από 112,6% σε 115,7% του ΑΕΠ.

Η άνοδος συνεχίστηκε το 2026, με τον δείκτη να φθάνει στο 119,1% στο τέλος του β΄ τριμήνου, αυξημένος κατά 3,7 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με έναν χρόνο νωρίτερα. Η Γαλλία παραμένει τρίτη στην ΕΕ ως προς το ύψος του χρέους σε σχέση με το ΑΕΠ, πίσω από την Ελλάδα και την Ιταλία. Ακολουθούν το Βέλγιο με 110,2% και η Ισπανία με 101,4%.

Δέκα χώρες με έλλειμμα πάνω από 3%

Σύμφωνα με τους δημοσιευμένους ετήσιους πίνακες, δέκα χώρες εμφάνισαν το 2025 έλλειμμα πάνω από το 3% του ΑΕΠ, παραβιάζοντας το κριτήριο του υπερβολικού ελλείμματος: η Ρουμανία με 7,8%, η Πολωνία με 7,2%, το Βέλγιο με 5,2%, η Γαλλία με 5,1%, η Ουγγαρία με 4,7%, η Σλοβακία με 4,4%, η Αυστρία με 4,1%, η Βουλγαρία με 4%, η Φινλανδία με 3,8% και η Ιταλία με 3,1%.

Αν συμπεριληφθεί η Κροατία, που εμφανίζεται στο 3%, ο αριθμός των χωρών με έλλειμμα ίσο ή μεγαλύτερο του ορίου ανέρχεται σε έντεκα. Για τα στοιχεία της Βουλγαρίας η Eurostat διατυπώνει επιφύλαξη σχετικά με τη λογιστική καταγραφή ορισμένων πράξεων της υπηρεσίας οδικών υποδομών. Δεν διατυπώνει αντίστοιχη επιφύλαξη για την Ελλάδα.