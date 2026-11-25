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Μειώσεις τιμών που θα φτάνουν έως και το 25% σε περισσότερους από 300 κωδικούς προϊόντων προβλέπει η νέα εορταστική πρωτοβουλία «Γιορτές για Όλους», την οποία ανακοίνωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Βασίλης Σπανάκης, με στόχο την ελάφρυνση των οικογενειακών προϋπολογισμών ενόψει Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.

Η δράση θα τεθεί σε εφαρμογή από τις 18 έως τις 31 Δεκεμβρίου, καλύπτοντας προϊόντα που βρίσκονται παραδοσιακά στο επίκεντρο των εορταστικών αγορών. Πρόκειται για μια παρέμβαση που αποσκοπεί στον περιορισμό του κόστους για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, σε μια περίοδο κατά την οποία οι καταναλωτικές δαπάνες αυξάνονται σημαντικά.

Συνολικά, η πρωτοβουλία θα περιλαμβάνει 25 κατηγορίες προϊόντων, τόσο βασικά είδη διατροφής όσο και τρόφιμα και άλλα προϊόντα που παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση κατά τη διάρκεια των γιορτών.

Ποια προϊόντα περιλαμβάνονται στις μειώσεις τιμών

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, στη λίστα των προϊόντων που αναμένεται να ενταχθούν στη δράση περιλαμβάνονται βασικά αγαθά του καθημερινού καλαθιού, αλλά και χαρακτηριστικά προϊόντα της εορταστικής περιόδου.

Μεταξύ αυτών βρίσκονται το ελαιόλαδο, τα ζυμαρικά, οι ξηροί καρποί, οι σοκολάτες και άλλα σοκολατοειδή, τα μπισκότα, τα τσουρέκια και οι βασιλόπιτες.

Στις κατηγορίες που έχουν αναφερθεί συγκαταλέγονται επίσης τα αναψυκτικά, οι σάλτσες, ο καφές, τα αυγά και το γάλα, προϊόντα που αποτελούν σταθερό μέρος των αγορών των νοικοκυριών.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η πρόβλεψη για ένταξη και προϊόντων με αυξημένη ζήτηση στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Σύμφωνα με μέρος των δημοσιευμένων πληροφοριών, στις σχετικές κατηγορίες περιλαμβάνονται το αρνί, η γαλοπούλα, το μοσχάρι, το χοιρινό, καθώς και τα τυριά.

Πού θα φτάσουν οι εκπτώσεις – Τι ισχύει για κρέατα και γλυκά

Οι μειώσεις τιμών θα μπορούν να αγγίξουν το 25% στην πλειονότητα των προϊόντων που θα συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία. Ωστόσο, το ανώτατο αυτό ποσοστό δεν θα εφαρμόζεται οριζόντια σε όλες τις κατηγορίες.

Όπως διευκρίνισε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Βασίλης Σπανάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, στα κρέατα και στα γλυκά οι μειώσεις θα είναι μικρότερες και δεν θα φτάνουν το 25%.

Η συγκεκριμένη διαφοροποίηση έχει ιδιαίτερη σημασία για τους καταναλωτές, καθώς πρόκειται για προϊόντα που καταλαμβάνουν σημαντικό μέρος των δαπανών για το εορταστικό τραπέζι.

Επομένως, το τελικό όφελος για κάθε νοικοκυριό θα εξαρτηθεί από τα προϊόντα που θα επιλέξει, τα ποσοστά μείωσης που θα εφαρμοστούν και τους συγκεκριμένους κωδικούς που θα συμπεριληφθούν στη δράση.

Κάλεσμα στις επιχειρήσεις για συμμετοχή

Η νέα πρωτοβουλία εντάσσεται στις προσπάθειες περιορισμού των επιπτώσεων της ακρίβειας, με το υπουργείο Ανάπτυξης να επιδιώκει τη συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων επιχειρήσεων.

Ο Βασίλης Σπανάκης απηύθυνε κάλεσμα προς τις επιχειρήσεις να στηρίξουν τη δράση, επισημαίνοντας ότι βασική επιδίωξη είναι η περαιτέρω αποκλιμάκωση των τιμών και η οικονομική ενίσχυση των νοικοκυριών κατά την εορταστική περίοδο.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, στο πρόγραμμα αναμένεται να συμμετάσχουν επιχειρήσεις λιανεμπορίου και προμηθευτές, οι οποίοι θα συμβάλουν στη διαμόρφωση των τελικών μειωμένων τιμών.

Ως προς τον συντονισμό της πρωτοβουλίας, η Καθημερινή αναφέρει ότι την ευθύνη έχει η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή, ενώ άλλα δημοσιεύματα αποδίδουν τη δράση στο υπουργείο Ανάπτυξης.

Ο υφυπουργός υπογράμμισε ακόμη ότι οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας θα συνεχιστούν, αναγνωρίζοντας πως οι πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές στην αγορά παραμένουν σημαντικές.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές

Για τα νοικοκυριά που προγραμματίζουν τις εορταστικές αγορές τους, η δράση «Γιορτές για Όλους» έχει τρία βασικά χαρακτηριστικά: διάρκεια από 18 έως 31 Δεκεμβρίου, συμμετοχή περισσότερων από 300 κωδικών προϊόντων και μειώσεις τιμών που θα μπορούν να φτάσουν έως το 25%.

Το ανώτατο ποσοστό, πάντως, δεν θα αφορά στο σύνολο των προϊόντων, καθώς προβλέπονται μικρότερες μειώσεις σε συγκεκριμένες κατηγορίες, κυρίως στα κρέατα και στα γλυκά.

Η πλήρης εικόνα για το εύρος των εκπτώσεων και τα προϊόντα που θα διατίθενται σε χαμηλότερες τιμές θα διαμορφωθεί με βάση τη συμμετοχή των επιχειρήσεων και την οριστικοποίηση των κωδικών που θα ενταχθούν στην πρωτοβουλία.