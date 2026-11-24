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Στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης ενόψει της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς και τα έξοδα των ελληνικών νοικοκυριών, που αυτή συνεπάγεται, αναφέρθηκε σήμερα ο υφυπουργός Ανάπτυξης Βασίλης Σπανάκης μιλώντας στην Ertnews.

Αναφερόμενος στις εκτιμήσεις του Ινστιτούτου Καταναλωτών (ΙΝΚΑ), ότι το κόστος του φετινού γιορτινού τραπεζιού ανέρχεται σε 220,75 ευρώ, ο υφυπουργός Ανάπτυξης Βασίλης Σπανάκης, σημείωσε ότι, με προσωπική έρευνα και τιμοληψία αντίστοιχων προϊόντων -που είναι και στη διάθεση του ΙΝΚΑ – το κόστος δεν υπερβαίνει τα 163,96 ευρώ, δηλαδή περίπου 26% φτηνότερα από τις εκτιμήσεις του ΙΝΚΑ και κατά 12% φθηνότερο από τις εκτιμήσεις του εν λόγω Ινστιτούτου την περσινή χρονιά (186,85 ευρώ).

Ο υφυπουργός έδωσε έμφαση στη σχέση εμπιστοσύνης που έχουν οι καταναλωτές με τα εμπορικά καταστήματα της γειτονιάς και αυτή η σχέση κινδυνεύει να υπονομευτεί από ατεκμηρίωτες εκτιμήσεις για τις τιμές των προϊόντων.

Πολλαπλασιάζονται οι στοχευμένοι έλεγχοι από την Ανεξάρτητη Αρχή

Στο πλαίσιο της προστασίας αυτής της σχέσης εμπιστοσύνης, όπως είπε, το υπουργείο Ανάπτυξης, σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, έχει πολλαπλασιάσει τους ελέγχους, οι οποίοι είναι στοχευμένοι, ιδίως ως προς την προέλευση των προϊόντων και τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

Από 18 έως 31 Δεκεμβρίου δύο προγράμματα υπέρ των καταναλωτών

Όπως χαρακτηριστικά υπογράμμισε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, το κράτος δε μένει αμέτοχο στο εισαγόμενο κύμα ακρίβειας και οι προοπτικές δείχνουν σταθεροποίηση των τιμών. Ταυτόχρονα θα τρέχουν δύο προγράμματα για μειώσεις τιμών, το πρόγραμμα «ΓΙΟΡΤΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» (18-31/12), με περισσότερους από 300 κωδικούς προϊόντων και το πρόγραμμα Μείωσης Τιμών, που ήδη τρέχει, με 1.140 κωδικούς και μέση έκπτωση 7,1%.