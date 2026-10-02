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Υπό την αιγίδα του ΣΕΒ, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και της Κίνησης Πολιτών για μια Ανοιχτή Κοινωνία, το Business Excellence Institute φέρνει για πρώτη φορά στην Αθήνα το Global Excellence Forum, σηματοδοτώντας μια νέα αρχή.

Συγκεκριμένα, στις 7 και 8 Οκτωβρίου 2026 δύο διεθνείς διοργανώσεις με επίκεντρο την επιχειρηματική και θεσμική αριστεία, την ηγεσία, την καινοτομία και τη διακυβέρνηση, το Global Excellence Forum 2026 και η επετειακή τελετή του Excellence Hall of Fame φέρνουν στην ελληνική πρωτεύουσα προσωπικότητες από τον επιχειρηματικό κόσμο, τη δημόσια διοίκηση, την τεχνολογία και την εκπαίδευση.

Βασικός άξονας της διοργάνωσης είναι η «αναζήτηση της αριστείας στις επιχειρήσεις, στη διακυβέρνηση και στο μέλλον», μέσα από έναν διάλογο γύρω από τις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οργανισμοί, επιχειρήσεις και δημόσιες διοικήσεις.

Όπως τονίζεται σχετικά «σήμερα, τόσο στον επιχειρηματικό όσο και στον δημόσιο τομέα, η αριστεία αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο ως ο πιο αξιόπιστος τρόπος για την αποτελεσματική διοίκηση ενός οργανισμού, για τη βελτίωση της απόδοσης, την οικοδόμηση εμπιστοσύνης με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και τη μετατροπή των καλών προθέσεων σε μετρήσιμα αποτελέσματα».

Το Global Excellence Forum 2026 διοργανώνεται στις 7 Οκτωβρίου στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο – Μέγαρο Παλαιάς Βουλής και η σύνθεση των ομιλητών αντανακλά αυτή τη φιλοδοξία.

Στους κεντρικούς ομιλητές περιλαμβάνονται η Dr. Divine Ndhlukula, επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος και μία από τις πλέον επιτυχημένες γυναίκες επιχειρηματίες της Αφρικής (Ζιμπάμπουε), ο H.E. Dr. Ibrahim Salman Al Hammadi, Chief of Performance & Government Excellence και General Coordinator του Sheikh Khalifa Government Excellence Program (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα), η Marie Lindsay, βραβευμένη ηγέτιδα στον χώρο της εκπαίδευσης (Ιρλανδία), και ο Raomal Perera, βραβευμένος επιχειρηματίας, καθηγητής στο INSEAD και World Economic Forum Technology Pioneer (Ιρλανδία).

Τους διεθνείς αυτούς ειδικούς θα πλαισιώσουν, στις συζητήσεις των πάνελ, μια διακεκριμένη ομάδα Ελλήνων επιχειρηματιών, στελεχών και εκπροσώπων της δημόσιας διοίκησης.

Στους συμμετέχοντες των πάνελ περιλαμβάνονται:

• Άκης Σκέρτσος– Υπουργός Επικρατείας

• Δημήτριος Παπαστεργίου– Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης

• Θεόδωρος Πελαγίδης– Πρωην Υποδιοικητής, Τράπεζα της Ελλάδος

• Σταύρος Μήτσης– Διευθύνων Σύμβουλος, Mitsis Hotels Group

• Βίκτωρ Παπακωνσταντίνου– Διευθύνων Σύμβουλος, MORE Energy

• Δρ. Κυριάκος Σαμπατακάκης– Επικεφαλής Accenture Ελλάδας

• Νικόλας Γιατρομανωλάκης– Ιδρυτής & Διευθύνων Σύμβουλος – Policy Lab, πρώην Υφυπουργός Πολιτισμού

• Δρ. Νίκος Γιάννης– Στέλεχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έρευνα & Καινοτομία στον Αναπτυσσόμενο Κόσμο.

Το επόμενο βράδυ, 8 Οκτωβρίου, κάτω από τους πολυελαίους του ιστορικού Hotel Grande Bretagne, με θέα στην πλατεία Συντάγματος, το Excellence Hall of Fame γιορτάζει τη δέκατη επέτειό του με την ετήσια Τελετή Ένταξης και Gala Dinner.

Για σχεδόν μία δεκαετία, αυτή η ξεχωριστή black-tie διοργάνωση έχει φιλοξενήσει μια εντυπωσιακή σειρά τιμώμενων προσωπικοτήτων: την Amy Edmondson του Harvard Business School, τον διακεκριμένο στοχαστή του management Henry Mintzberg του McGill University, τη Rita Gunther McGrath του Columbia University, τη Jean Oelwang της Virgin Unite, την Clara Shih της Meta, την πρώην Πρέσβειρα των ΗΠΑ Julia Chang Bloch και τον πρωτοπόρο του ιρλανδικού λιανεμπορίου Feargal Quinn κ.α.

Η Αθήνα στο επίκεντρο

Δέκα χρόνια μετά, κορυφαίες προσωπικότητες στον χώρο της αριστείας επιστρέφουν στην πόλη όπου όλα ξεκίνησαν.

Μαζί, το Forum και το Gala αναδεικνύουν την Αθήνα σε σημείο συνάντησης για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της αριστείας.

«Επανασυνδεόμαστε με την αρχαιοελληνική αντίληψη της αριστείας ως μιας ολιστικής έννοιας: της αρμονικής ανάπτυξης του ανθρώπου στο σύνολό του, στη χώρα όπου αυτή η ιδέα διατυπώθηκε για πρώτη φορά» όπως σημειώνεται.

Το Business Excellence Institute

Με έδρα το Δουβλίνο, το Business Excellence Institute (BEX), – με μέλη σε 43 χώρες και 6 ηπείρους-, αποτελεί τη διεθνώς κορυφαία αρχή στον τομέα της Αριστείας, τον μοναδικό παγκόσμιο οργανισμό μελών για επαγγελματίες που σχετίζονται με το Business Excellence και είναι σημείο αναφοράς για όσους επιδιώκουν να διακριθούν και να επιτύχουν υψηλότερα επίπεδα απόδοσης. Συγκεντρώνει ανθρώπους, ιδέες και εργαλεία που βοηθούν τα άτομα, και κατ’ επέκταση τους οργανισμούς στους οποίους εργάζονται,να αποδίδουν καλύτερα.

Το Excellence Hall of Fame ιδρύθηκε το 2016 με σκοπό να αναγνωρίζει και να τιμά ανθρώπους που ενσαρκώνουν την αριστεία και έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στους οργανισμούς στους οποίους εργάστηκαν, στην επιστήμη και πρακτική του management ή στην κοινωνία ευρύτερα.

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