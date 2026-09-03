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Η Γερμανίδα αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Ίζαμπελ Σνάμπελ ενδέχεται να εγκαταλείψει πρόωρα τη Φρανκφούρτη και να μετακινηθεί στην Ουάσινγκτον, σύμφωνα με κυβερνητικές και χρηματοοικονομικές πηγές που επικαλείται η Handelsblatt. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει τον δρόμο για μια μεγάλη αναδιάρθρωση στην κορυφή της ΕΚΤ.

Οι πληροφορίες λένε πως η Σνάμπελ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το ΔΝΤ προκειμένου να αναλάβει τη διεύθυνση του τμήματος αγορών του Ταμείου.

Η πιθανή αποχώρησή της θα την έθετε οριστικά εκτός της κούρσας για τη διαδοχή της Κριστίν Λαγκάρντ στην προεδρία της ΕΚΤ. Παράλληλα, θα επιτάχυνε τις αλλαγές στη διοίκηση της κεντρικής τράπεζας, καθώς η θητεία της Λαγκάρντ λήγει τον Οκτώβριο του 2027, ενώ τον Ιούνιο του ίδιου έτους λήγει και η θητεία του επικεφαλής οικονομολόγου της ΕΚΤ, Φίλιπ Λέιν.

Εκπρόσωπος της ΕΚΤ αρνήθηκε να σχολιάσει το ενδεχόμενο πρόωρης αποχώρησης της Σνάμπελ, ενώ από το ΔΝΤ ανέφεραν ότι η διαδικασία επιλογής βρίσκεται σε εξέλιξη και θα υπάρξει ανακοίνωση όταν ολοκληρωθεί.

Η Γερμανία στρέφεται στον Γιόαχιμ Νάγκελ

Με την απομάκρυνση της Σνάμπελ από τη διεκδίκηση της προεδρίας, μοναδικός Γερμανός υποψήφιος που παραμένει στο παιχνίδι είναι ο πρόεδρος της Bundesbank, Γιόαχιμ Νάγκελ. Ωστόσο, στην κυβέρνηση του Βερολίνου δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία για την υποψηφιότητά του.

Το γερμανικό υπουργείο Οικονομικών φέρεται να επιθυμεί την προώθηση του Νάγκελ, ενώ η καγκελαρία εμφανίζεται πιο επιφυλακτική. Ο Νάγκελ θεωρείται αναγνωρισμένος οικονομολόγος με αποδοχή εντός της ΕΚΤ, ενώ το γεγονός ότι ανήκει στο SPD δεν θεωρείται από μόνο του εμπόδιο για την υποψηφιότητά του.

Παράλληλα, το Βερολίνο έχει επιφυλάξεις λόγω της θέσης του Νάγκελ υπέρ των ευρωομολόγων, δηλαδή της κοινής έκδοσης χρέους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η στάση αυτή αποκλίνει από την παραδοσιακά πιο συντηρητική γραμμή της Bundesbank.

Ένα ακόμη εμπόδιο είναι η ευρωπαϊκή ισορροπία ισχύος. Η παρουσία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έως το 2029 καθιστά δύσκολο για πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες να αποδεχθούν την ταυτόχρονη κατοχή των δύο κορυφαίων θέσεων από τη Γερμανία.

Η πιθανή λύση για τη νέα ηγεσία της ΕΚΤ

Εφόσον η Λαγκάρντ και η Σνάμπελ αποχωρήσουν πρόωρα, θεωρείται πιθανό οι κυβερνήσεις της Ευρωζώνης να προχωρήσουν σε συνολική συμφωνία για την πλήρωση τριών κορυφαίων θέσεων στην ΕΚΤ πριν από τις γαλλικές προεδρικές εκλογές του Απριλίου.

Η Γερμανία αναζητά ήδη υποψηφίους, ιδιαίτερα για τη θέση του επικεφαλής οικονομολόγου της ΕΚΤ, με το Βερολίνο να εξετάζει κυρίως γυναικείες υποψηφιότητες ώστε να διατηρηθεί η ισορροπία φύλων στη διοίκηση της τράπεζας.

Μεταξύ των ονομάτων που εξετάζονται είναι η πρώην οικονομολόγος της γερμανικής κυβέρνησης Ούλρικε Μάλμεντιερ και η πρώην επικεφαλής οικονομολόγος του υπουργείου Οικονομίας επί Ρόμπερτ Χάμπεκ, Έλγκα Μπαρτς.

Η Σνάμπελ πιθανή διάδοχος του Τόμπιας Άντριαν στο ΔΝΤ

Η θέση στο ΔΝΤ θεωρείται ιδιαίτερα ελκυστική επιλογή για τη Σνάμπελ, καθώς ταιριάζει με την εμπειρία της ως μέλους του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, όπου πριν από κάθε απόφαση για τα επιτόκια ενημερώνει τα υπόλοιπα μέλη για την κατάσταση στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Η διεύθυνση του τμήματος Νομισματικών και Κεφαλαιαγορών του ΔΝΤ στην Ουάσινγκτον παραμένει επισήμως κενή από την 1η Σεπτεμβρίου. Ο Γερμανός Τόμπιας Άντριαν αποχώρησε από τη θέση στα τέλη Αυγούστου, αν και παρέτεινε για έξι μήνες τη συνεργασία του ώστε να συμβουλεύει τη γενική διευθύντρια του Ταμείου, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα.

Η πιθανή μετακίνηση της Σνάμπελ θα σηματοδοτούσε δεύτερη απώλεια σημαντικής γερμανικής θέσης στο ΔΝΤ μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, μετά την αποχώρηση του επικεφαλής του ευρωπαϊκού τμήματος Άλφρεντ Κάμερ, ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε στα τέλη Ιουλίου.

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