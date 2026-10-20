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Την 23η θέση μεταξύ των 38 χωρών του ΟΟΣΑ καταλαμβάνει η Ελλάδα στον Δείκτη Διεθνούς Φορολογικής Ανταγωνιστικότητας 2026, που δημοσιεύει στη χώρα μας το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών, σε συνεργασία με το Tax Foundation. Η κατάταξη της χώρας παραμένει αμετάβλητη σε σχέση με το 2025.

Η Ελλάδα συγκεντρώνει συνολική βαθμολογία 65,9/100, έναντι 65,7 το 2025, βάσει των αναθεωρημένων και συγκρίσιμων στοιχείων της φετινής μελέτης.

Ως προς τις πέντε επιμέρους κατηγορίες του Δείκτη, η Ελλάδα κατατάσσεται:

• Στην 22η θέση στην εταιρική φορολόγηση.

• Στην 5η θέση στη φορολόγηση φυσικών προσώπων.

• Στην 29η θέση στη φορολόγηση της κατανάλωσης.

• Στην 30η θέση στους φόρους επί της ιδιοκτησίας.

• Στη 19η θέση ως προς τους κανόνες διασυνοριακής φορολόγησης.

Οι επιδόσεις αυτές αναδεικνύουν σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των επιμέρους χαρακτηριστικών του ελληνικού φορολογικού συστήματος, με τη φορολόγηση φυσικών προσώπων να καταγράφει την υψηλότερη σχετική επίδοση και τους φόρους ιδιοκτησίας και κατανάλωσης να αποτελούν τις σημαντικότερες αδυναμίες.

Γιατί η φορολογική ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας μας αφορά όλους:

– Θέσεις εργασίας και μισθοί: Ένα ανταγωνιστικό φορολογικό σύστημα μπορεί να ενθαρρύνει περισσότερες επενδύσεις, ενισχύοντας τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τις προοπτικές αύξησης των εισοδημάτων.

– Τιμές προϊόντων και υπηρεσιών: Οι φόροι επηρεάζουν το κόστος παραγωγής και κατανάλωσης και μπορούν, επομένως, να επηρεάζουν τις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές.

– Ευκαιρίες για μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες: Απλούστεροι φορολογικοί κανόνες και λιγότερες στρεβλώσεις περιορίζουν το κόστος συμμόρφωσης και διευκολύνουν την επιχειρηματική δραστηριότητα.

– Αποταμίευση και οικογενειακός προγραμματισμός: Η φορολόγηση του εισοδήματος, των επενδύσεων και της περιουσίας επηρεάζει τις οικονομικές αποφάσεις των νοικοκυριών.

– Χρηματοδότηση δημόσιων υπηρεσιών: Ένα αποτελεσματικό φορολογικό σύστημα μπορεί να συγκεντρώνει τους αναγκαίους δημόσιους πόρους, περιορίζοντας παράλληλα τις αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομική ανάπτυξη.

Ο Δείκτης δεν αξιολογεί απλώς πόσο υψηλοί είναι οι φόροι, αλλά και πόσο ανταγωνιστικός, ουδέτερος και αποτελεσματικός είναι ο σχεδιασμός του φορολογικού συστήματος.

Οι αδυναμίες του ελληνικού φορολογικού συστήματος

Οι συγγραφείς του φετινού Δείκτη επισημαίνουν τις ακόλουθες αδυναμίες του φορολογικού συστήματος της Ελλάδας:

• Περιορισμοί στον συμψηφισμό επιχειρηματικών ζημιών. Οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν αυστηρούς περιορισμούς ως προς τη δυνατότητα συμψηφισμού ζημιών με μελλοντικά κέρδη, ενώ δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν ζημιές για να μειώσουν φορολογητέο εισόδημα προηγούμενων ετών.

• Πολλαπλοί φόροι στην ιδιοκτησία και στις συναλλαγές. Η Ελλάδα επιβάλλει φόρους στις αυξήσεις κεφαλαίου, στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές, στις μεταβιβάσεις ιδιοκτησίας και στις κληρονομιές, καθώς και εισφορά στις τράπεζες.

• Υψηλός ΦΠΑ με περιορισμένη φορολογική βάση. Η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει έναν από τους υψηλότερους συντελεστές ΦΠΑ στον ΟΟΣΑ, στο 24%, ενώ η φορολογική του βάση καλύπτει μόλις το 44% της τελικής κατανάλωσης.

Τα ισχυρά σημεία του ελληνικού φορολογικού συστήματος

Μεταξύ των θετικών χαρακτηριστικών που επισημαίνει η μελέτη περιλαμβάνονται:

• Η χαμηλή φορολόγηση των μερισμάτων. Ο καθαρός φορολογικός συντελεστής φυσικών προσώπων επί μερισμάτων, στο 5%, είναι σημαντικά χαμηλότερος από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ (24,7%), ενώ απαλλάσσονται από τη φορολογία τα κεφαλαιακά κέρδη από εισηγμένες μετοχές χωρίς ουσιαστική συμμετοχή στην ιδιοκτησία.

• Ο ανταγωνιστικός συντελεστής εταιρικής φορολόγησης. Ο συντελεστής φορολόγησης εταιρικού εισοδήματος, στο 22%, παραμένει χαμηλότερος από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ (24,2%).

• Οι σχετικά μετριοπαθείς κανόνες για τις Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες. Οι σχετικοί κανόνες στην Ελλάδα εφαρμόζονται μόνο στο παθητικό εισόδημα.

Η διεθνής κατάταξη

Για 13η συνεχόμενη χρονιά, η Εσθονία αναδεικνύεται ως η χώρα με το πλέον ανταγωνιστικό φορολογικό σύστημα μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ. Ακολουθούν η Λετονία και η Νέα Ζηλανδία, ενώ την τελευταία θέση καταλαμβάνει η Γαλλία.

Η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ της Φινλανδίας, που καταλαμβάνει την 22η θέση, και της Χιλής, που βρίσκεται στην 24η.

Ο Πρόεδρος του ΚΕΦΙΜ, Νίκος Ρώμπαπας, δήλωσε: «Η φορολογική ανταγωνιστικότητα ένας σημαντικός παράγοντας για την προσέλκυση επενδύσεων, τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της ευημερίας των πολιτών. Η διατήρηση της Ελλάδας στην 23η θέση του Δείκτη υπενθυμίζει ότι, παρά τις σημαντικές βελτιώσεις των προηγούμενων ετών, εξακολουθούν να υπάρχουν περιθώρια για την ενίσχυση της φορολογικής ανταγωνιστικότητας της χώρας.

Η φετινή μελέτη εντοπίζει τα συγκεκριμένα πεδία στα οποία μπορούν να γίνουν παρεμβάσεις, όπως η διεύρυνση της φορολογικής βάσης του ΦΠΑ, ο εξορθολογισμός των φόρων ιδιοκτησίας και η βελτίωση των κανόνων συμψηφισμού επιχειρηματικών ζημιών».

Διαβάστε τη φετινή μελέτη του Δείκτη Διεθνούς Φορολογικής Ανταγωνιστικότητας εδώ.