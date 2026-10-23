Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Νέες πιέσεις στην αγοραστική δύναμη των εργαζομένων αναμένεται να προκαλέσει η άνοδος του πληθωρισμού στην Ευρώπη, καθώς οι πραγματικοί μισθοί προβλέπεται να μειωθούν στις τέσσερις από τις πέντε μεγαλύτερες ευρωπαϊκές οικονομίες τους επόμενους μήνες. Πρόκειται για τις αποδοχές των εργαζομένων αφού ληφθεί υπόψη η επίδραση των αυξήσεων στις τιμές αγαθών και υπηρεσιών.

Όπως προκύπτει από την έκθεση Employment Outlook 2026 του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να εμφανίσουν απώλειες στους πραγματικούς μισθούς κατά την περίοδο από το πρώτο τρίμηνο του 2026 έως το αντίστοιχο τρίμηνο του 2027. Η Γερμανία αποτελεί τη μοναδική εξαίρεση μεταξύ των πέντε μεγαλύτερων οικονομιών, καθώς προβλέπεται αύξηση των πραγματικών αποδοχών.

Ακόμη πιο ανησυχητική είναι η εικόνα για την Ιταλία και την Ισπανία, όπου οι εργαζόμενοι δεν αναμένεται να ανακτήσουν πλήρως τις απώλειες στην αγοραστική τους δύναμη ούτε μέχρι το τέλος του 2027, σύμφωνα με δημοσίευμα του Euronews που επικαλείται τα στοιχεία του ΟΟΣΑ.

«Στο μέλλον, οι γεωπολιτικές αβεβαιότητες και μια προσωρινή αύξηση του ενεργειακού κόστους θα μπορούσαν να αποδυναμώσουν σημαντικά τις αγορές εργασίας και να ενισχύσουν περαιτέρω τις πληθωριστικές πιέσεις, εξέλιξη που πιθανότατα θα συμπιέσει τους μισθούς», επισημαίνεται στην έκθεση του Οργανισμού.

Οι συγκεκριμένες εκτιμήσεις βασίζονται στην παραδοχή ότι οι οικονομικές επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή θα είναι μεν σημαντικές, αλλά σχετικά περιορισμένες χρονικά. Μια ενδεχόμενη παράταση της κρίσης θα μπορούσε, επομένως, να μεταβάλει τις προβλέψεις για την πορεία των εισοδημάτων.

Ο Αλεξάντρ Ζορζιέφ, οικονομολόγος του ΟΟΣΑ και ένας από τους συντάκτες της έκθεσης, εξηγεί ότι οι διαφορές μεταξύ των χωρών ως προς την αναμενόμενη εξέλιξη των πραγματικών μισθών αντανακλούν τις διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε οικονομία. Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν οι προοπτικές του πληθωρισμού, τα επίπεδα ανεργίας και ο βαθμός αδράνειας στην αγορά εργασίας.

Οι ποσοστιαίες μεταβολές που ακολουθούν αποτυπώνουν, εκτός εάν επισημαίνεται διαφορετικά, την εξέλιξη των πραγματικών μισθών σε σχέση με το επίπεδο στο οποίο βρίσκονταν κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Ευρωζώνη: Πρόσκαιρη απώλεια αγοραστικής δύναμης και σταδιακή ανάκαμψη

Για το σύνολο της ευρωζώνης, ο ΟΟΣΑ προβλέπει μια σχετικά περιορισμένη, αλλά αισθητή, υποχώρηση των πραγματικών αποδοχών κατά τη διάρκεια του 2026. Ειδικότερα, οι πραγματικοί μισθοί εκτιμάται ότι θα μειωθούν κατά 0,4% στα μέσα του έτους, καθώς οι πληθωριστικές πιέσεις θα συνεχίσουν να περιορίζουν την αγοραστική δύναμη των εργαζομένων.

Η εικόνα αναμένεται να αρχίσει να βελτιώνεται στη συνέχεια, με τις πραγματικές αποδοχές να ανακτούν έως το πρώτο τρίμηνο του 2027 το επίπεδο που είχαν στις αρχές του 2026.

Μέχρι το τέλος του 2027, η ανάκαμψη εκτιμάται ότι θα έχει αποκτήσει μεγαλύτερη δυναμική, με τους πραγματικούς μισθούς στην ευρωζώνη να διαμορφώνονται κατά 0,7% υψηλότερα σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Ωστόσο, η συνολική αυτή εικόνα αποκρύπτει σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρώπης, καθώς σε ορισμένες χώρες οι απώλειες αναμένεται να αποδειχθούν βαθύτερες και πιο επίμονες.

Ιταλία: Το ενεργειακό κόστος εξανεμίζει τις μισθολογικές αυξήσεις

Η Ιταλία αναμένεται να δεχθεί το ισχυρότερο αρχικό πλήγμα στην αγοραστική δύναμη των εργαζομένων μεταξύ των πέντε μεγαλύτερων ευρωπαϊκών οικονομιών, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΟΟΣΑ.

Συγκεκριμένα, οι πραγματικοί μισθοί προβλέπεται να υποχωρήσουν κατά 1,9% το τρίτο τρίμηνο του 2026, σε σύγκριση με τα επίπεδα των αρχών του έτους, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη πτώση μεταξύ των εξεταζόμενων χωρών.

Από το σημείο αυτό αναμένεται να ξεκινήσει μια σταδιακή ανάκαμψη, η οποία θα περιορίσει τις απώλειες στο 1,4% κατά το πρώτο τρίμηνο του 2027. Παρ’ όλα αυτά, η βελτίωση δεν θα είναι αρκετή ώστε οι εργαζόμενοι να ανακτήσουν πλήρως την αγοραστική δύναμη που θα έχουν χάσει.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, στο τέλος του 2027 οι πραγματικές αποδοχές στην Ιταλία θα εξακολουθούν να υπολείπονται κατά 0,6% των επιπέδων του πρώτου τριμήνου του 2026, γεγονός που αναδεικνύει τη διάρκεια των επιπτώσεων του πληθωρισμού στα εισοδήματα.

Οι πιέσεις αυτές συνδέονται σε σημαντικό βαθμό με την εξέλιξη των τιμών, καθώς ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ιταλία εκτιμάται ότι διαμορφώθηκε στο 4,1% τον Σεπτέμβριο.

«Στην Ιταλία, το υψηλό ενεργειακό κόστος αναμένεται να εξανεμίσει τα πρόσφατα κέρδη στους πραγματικούς μισθούς, αντανακλώντας τη μεγάλη εξάρτηση της χώρας από τις εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου», δήλωσε ο Ζορζιέφ στο Euronews Business.

Ο οικονομολόγος του ΟΟΣΑ υπογράμμισε ότι η ανάκαμψη των αποδοχών το 2027 αναμένεται να παραμείνει συγκρατημένη, καθώς ο αριθμός των συλλογικών συμβάσεων εργασίας που πρόκειται να ανανεωθούν εκείνη τη χρονιά είναι περιορισμένος.

Παράλληλα, η συνεχιζόμενη αδράνεια στην ιταλική αγορά εργασίας εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει ανασταλτικά στην ταχύτερη αύξηση των μισθών, περιορίζοντας τις δυνατότητες ουσιαστικής ανάκτησης των απωλειών.

Ισπανία: Μικρότερη πτώση, αλλά χωρίς επιστροφή στα προηγούμενα επίπεδα

Διαφορετική, αλλά εξίσου προβληματική, αναμένεται να είναι η πορεία των πραγματικών μισθών στην Ισπανία. Σε αντίθεση με την Ιταλία, όπου προβλέπεται μεγαλύτερη αρχική πτώση και στη συνέχεια σταδιακή ανάκαμψη, στην ισπανική οικονομία οι απώλειες εκτιμάται ότι θα είναι μικρότερες αρχικά, αλλά θα διατηρηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Οι πραγματικές αποδοχές προβλέπεται να μειωθούν κατά 0,4% το τρίτο τρίμηνο του 2026, με την υποχώρηση να διευρύνεται στο 0,7% κατά το τέταρτο τρίμηνο του ίδιου έτους.

Το σημαντικότερο στοιχείο των προβλέψεων είναι ότι η απόσταση αυτή από τα επίπεδα του πρώτου τριμήνου του 2026 αναμένεται να διατηρηθεί αμετάβλητη καθ’ όλη τη διάρκεια του επόμενου έτους.

Έτσι, στο τέλος του 2027 η Ισπανία προβλέπεται να εμφανίζει τη μεγαλύτερη σωρευτική απώλεια πραγματικών μισθών μεταξύ των πέντε μεγαλύτερων ευρωπαϊκών οικονομιών, με τις αποδοχές να παραμένουν κατά 0,7% χαμηλότερα από τα επίπεδα των αρχών του 2026.

Ο Ζορζιέφ σημείωσε ότι η ισπανική οικονομία αναμένεται να συνεχίσει να δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας με ισχυρούς ρυθμούς, διατηρώντας τη θετική δυναμική της απασχόλησης.

Ωστόσο, η αύξηση της απασχόλησης δεν φαίνεται να επαρκεί για να αντισταθμίσει τις επιπτώσεις του υψηλού πληθωρισμού στις πραγματικές αποδοχές. Η χώρα αναμένεται να εξακολουθήσει να αντιμετωπίζει έντονες ανατιμήσεις, οι οποίες συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με το αυξημένο κόστος ενέργειας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι τιμές στην Ισπανία εκτιμάται πως ήταν τον Σεπτέμβριο κατά 5% υψηλότερες σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, επιβαρύνοντας περαιτέρω τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Συνολικά, η Ιταλία και η Ισπανία αποτελούν, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΟΟΣΑ, τις μοναδικές από τις πέντε μεγαλύτερες ευρωπαϊκές οικονομίες στις οποίες οι πραγματικοί μισθοί θα εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από τα επίπεδα των αρχών του 2026 ακόμη και στο τέλος του 2027.