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Μια φαινομενικά αθώα διαδικασία επαλήθευσης ταυτότητας μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρή απειλή για την ασφάλεια των χρηστών του διαδικτύου. Οι κυβερνοεγκληματίες αξιοποιούν πλέον ακόμη και τα γνωστά CAPTCHA, τα τεστ που χρησιμοποιούνται για να επιβεβαιωθεί ότι πίσω από μια οθόνη βρίσκεται πραγματικός άνθρωπος και όχι αυτοματοποιημένο πρόγραμμα, προκειμένου να εξαπατήσουν ανυποψίαστους χρήστες και να εγκαταστήσουν κακόβουλο λογισμικό στους υπολογιστές τους.

Η νέα μέθοδος δεν απαιτεί από το θύμα να κατεβάσει κάποιο ύποπτο αρχείο ή να ανοίξει ένα μολυσμένο συνημμένο. Αντίθετα, οι επιτήδειοι πείθουν τους χρήστες να εκτελέσουν οι ίδιοι συγκεκριμένες εντολές στον υπολογιστή τους, παρουσιάζοντας τη διαδικασία ως απαραίτητο βήμα για την πρόσβαση σε μια ιστοσελίδα.

Πίσω από αυτή την πρακτική βρίσκεται η απάτη ClickFix, μια τεχνική κυβερνοεπίθεσης που εκμεταλλεύεται την εμπιστοσύνη των χρηστών σε γνώριμες διαδικασίες ασφαλείας.

Τι είναι το ClickFix και γιατί ανησυχεί τους ειδικούς

Η συγκεκριμένη μέθοδος συγκαταλέγεται στις πλέον διαδεδομένες τακτικές εξαπάτησης που χρησιμοποιούν οι κυβερνοεγκληματίες για να αποκτήσουν πρόσβαση σε υπολογιστές μέσω κακόβουλου λογισμικού.

Όπως εξηγεί στον Guardian ο Κρις Φιστόνιτς, ερευνητής της εταιρείας κυβερνοασφάλειας Malwarebytes, το ClickFix αποτελεί μία από τις πιο εξελιγμένες εκστρατείες διάδοσης κακόβουλου λογισμικού.

Ο ίδιος επισημαίνει ότι οι περισσότεροι χρήστες δεν είναι προετοιμασμένοι να αναγνωρίσουν αυτού του είδους την απειλή, καθώς έχουν εξοικειωθεί με τις καθημερινές διαδικασίες επαλήθευσης CAPTCHA και τείνουν να θεωρούν αξιόπιστες τις σχετικές οδηγίες.

Αυτή ακριβώς η εξοικείωση δημιουργεί ένα νέο κενό ασφαλείας, το οποίο εκμεταλλεύονται οι επιτιθέμενοι.

Σύμφωνα με τον ερευνητή, το ClickFix έχει εξελιχθεί σε έναν από τους συνηθέστερους τρόπους με τους οποίους κακόβουλο λογισμικό καταλήγει στους υπολογιστές των χρηστών.

Η αποτελεσματικότητά του βασίζεται στο γεγονός ότι δεν επιχειρεί απλώς να παρακάμψει τα συστήματα προστασίας, αλλά χειραγωγεί τον ίδιο τον χρήστη ώστε να εκτελέσει την επικίνδυνη ενέργεια.

Πώς λειτουργεί η απάτη με το ψεύτικο CAPTCHA

Τα αυθεντικά CAPTCHA αποτελούν συνηθισμένο εργαλείο προστασίας των ιστοσελίδων απέναντι σε αυτοματοποιημένες επιθέσεις.

Οι χρήστες καλούνται συνήθως να αναγνωρίσουν αντικείμενα σε φωτογραφίες, να επιλέξουν εικόνες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ή να πληκτρολογήσουν αριθμούς και γράμματα.

Οι κυβερνοεγκληματίες αντιγράφουν αυτή τη γνώριμη διαδικασία, δημιουργώντας ψεύτικες οθόνες επαλήθευσης που μοιάζουν με κανονικούς μηχανισμούς ασφαλείας.

Το μήνυμα μπορεί να ζητά από τον επισκέπτη να επιβεβαιώσει ότι είναι άνθρωπος, επιλέγοντας αρχικά ένα πλαίσιο ελέγχου.

Η ενέργεια αυτή φαίνεται ακίνδυνη. Ωστόσο, η ιστοσελίδα μπορεί να χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο βήμα για να αντιγράψει κακόβουλες εντολές στο πρόχειρο του υπολογιστή, χωρίς ο χρήστης να αντιληφθεί τι έχει συμβεί.

Στη συνέχεια, εμφανίζονται οδηγίες που υποτίθεται ότι ολοκληρώνουν τη διαδικασία επαλήθευσης.

Ο συνδυασμός πλήκτρων που κρύβει την παγίδα

Σε μια χαρακτηριστική εκδοχή της απάτης, ο χρήστης καλείται να ακολουθήσει μια σύντομη διαδικασία στον υπολογιστή του.

Αρχικά, του ζητείται να πατήσει Windows + R, έναν συνδυασμό πλήκτρων που ανοίγει το παράθυρο εκτέλεσης εντολών των Windows.

Έπειτα, εμφανίζεται η οδηγία να χρησιμοποιήσει το Ctrl + V, ώστε να επικολλήσει το περιεχόμενο που βρίσκεται ήδη στο πρόχειρο.

Το τελευταίο βήμα είναι να πατήσει Enter, θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνει την επαλήθευση ταυτότητας.

Στην πραγματικότητα, όμως, η ακολουθία αυτή μπορεί να οδηγήσει στην εκτέλεση κακόβουλου κώδικα, ο οποίος έχει προηγουμένως αντιγραφεί στο πρόχειρο από την παραπλανητική ιστοσελίδα.

Έτσι, μια διαδικασία που παρουσιάζεται ως απλό τεστ ασφαλείας ενδέχεται να καταλήξει στην εγκατάσταση κακόβουλου λογισμικού.

Το ιδιαίτερα επικίνδυνο στοιχείο είναι ότι ο χρήστης εκτελεί ο ίδιος τις εντολές, πιστεύοντας πως ακολουθεί τις απαιτήσεις ενός νόμιμου συστήματος προστασίας.

Η δεύτερη εκδοχή: Το δήθεν σφάλμα της ιστοσελίδας

Η απάτη ClickFix δεν περιορίζεται στις απομιμήσεις CAPTCHA.

Σε άλλες περιπτώσεις, οι επιτιθέμενοι εμφανίζουν ένα προειδοποιητικό μήνυμα που αναφέρει ότι παρουσιάστηκε τεχνικό πρόβλημα κατά τη φόρτωση ή την εμφάνιση μιας ιστοσελίδας.

Στη συνέχεια, προτείνουν στον χρήστη μια υποτιθέμενη λύση, ζητώντας του να εκτελέσει συγκεκριμένους συνδυασμούς πλήκτρων ή εντολές στο λειτουργικό του σύστημα.

Η λογική είναι παρόμοια: να πειστεί το θύμα ότι πρόκειται για μια συνηθισμένη τεχνική διαδικασία αποκατάστασης, ενώ στην πραγματικότητα οδηγείται στην εκτέλεση κακόβουλου κώδικα.

Το βασικό προειδοποιητικό σημάδι είναι ότι μια ιστοσελίδα ζητά από τον χρήστη να ανοίξει το παράθυρο εκτέλεσης εντολών ή να επικολλήσει άγνωστο περιεχόμενο στον υπολογιστή του.

Τα συνηθισμένα CAPTCHA δεν απαιτούν τέτοιου είδους ενέργειες. Επομένως, όταν μια διαδικασία επαλήθευσης ζητά την εκτέλεση εντολών στο λειτουργικό σύστημα, ο χρήστης θα πρέπει να αποφεύγει να ακολουθήσει τις οδηγίες.