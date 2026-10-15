Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Κατατέθηκε σήμερα (15/10) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το Σχέδιο Δημοσιονομικού Προγράμματος (Draft Budgetary Plan – DBP) για το 2027, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Το DBP επιβεβαιώνει τα δημοσιονομικά μεγέθη των ετών 2026 και 2027, όπως αποτυπώθηκαν στο Προσχέδιο Προϋπολογισμού 2027 που κατατέθηκε στις 5 Οκτωβρίου στην Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, με προβλεπόμενη ανάπτυξη 2% για το 2026 και 2,3% για το 2027 και μείωση του χρέους από 146,1% του ΑΕΠ το 2025 σε 136,7% το 2026 και 128,8% το 2027. Με αυτόν τον τρόπο εμπεδώνεται και προς την διεθνή κοινότητα η σταθερή δημοσιονομική πορεία της χώρας, εν μέσω της διεθνούς γεωπολιτικής αβεβαιότητας και η συνεχιζόμενη αναπτυξιακή δυναμική που υπερβαίνει σημαντικά τον μέσο ρυθμό ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο DBP αποτυπώνεται το σύνολο των παρεμβάσεων που εξαγγέλθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και πρόκειται να εφαρμοστούν το επόμενο διάστημα με πρωταρχικό στόχο τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων, καθώς και τα μέτρα που υλοποιούνται για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Παράλληλα στο DBP αποτυπώνονται αναλυτικά και οι υλοποιούμενες μεταρρυθμίσεις που συνάδουν με τις Ευρωπαϊκές προτεραιότητες.

Ακόμη στο DBP καταγράφεται το αποτέλεσμα των νέων δημοσιονομικών παρεμβάσεων της κυβέρνησης στην αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, στη μείωση των δεικτών φτώχειας και των ανισοτήτων, καθώς και στη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης των πολιτών. Πιο συγκεκριμένα στη βάση των νέων παρεμβάσεων αποτυπώνεται μια μέση αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος το 2027 κατά 701 ευρώ (4,6%), μείωση της μέσης φορολογικής επιβάρυνσης κατά 0,3% και εκτιμώμενη μείωση του απόλυτου ποσοστού φτώχειας κατά 2,2%, με μεγαλύτερη μείωση στις οικογένειες με παιδιά (3,4% έως 5,5%).

Διαβάστε ακόμη

Φαγητό στο γραφείο: Ο τόνος, τα βραστά αυγά και άλλα εργασιακά εγκλήματα

Ρetrossian: Η οικογένεια προσφύγων που έμαθε στον κόσμο το χαβιάρι

Evergood: Τι κρύβει η συμφωνία με τον Πρεμ Γουάτσα – Το παρασκήνιο, τα σχέδια και το χρονοδιάγραμμα

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ