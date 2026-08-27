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Σε μια ακόμη ουσιαστική κίνηση στήριξης της ελληνικής κτηνοτροφίας προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την έγκριση αποζημιώσεων ύψους 16,8 εκατ. ευρώ για την απώλεια εισοδήματος που υπέστησαν πληγέντες κτηνοτρόφοι σε συνολικά 2.806 εκμεταλλεύσεις εξαιτίας της ευλογιάς, του αφθώδους πυρετού και της πανώλης.

Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά, καταβάλλονται συνολικά 16.843.162,50 ευρώ για το Α΄ εξάμηνο του 2026. Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Δεκέμβριο το ΥΠΑΑΤ είχε καταβάλει ετήσιες αποζημιώσεις 28.496.475 ευρώ για απώλεια εισοδήματος για 2.339 εκμεταλλεύσεις για το 2025. Θα ακολουθήσει επόμενη πληρωμή για το Β΄ εξάμηνο του 2026. Μέχρι σήμερα, το σύνολο των αποζημιώσεων ανέρχεται σε 45.339.637 ευρώ.

Η αποζημίωση για την απώλεια εισοδήματος καλύπτει τη ζημία που υφίστανται οι εκτροφείς όταν, στο πλαίσιο των υγειονομικών μέτρων, αναγκάζονται να θανατώσουν ζώα και να παραμείνουν για ένα διάστημα με μειωμένο ζωικό κεφάλαιο και παραγωγική δυνατότητα. Με τον τρόπο αυτό, το κράτος στηρίζει τους παραγωγούς ώστε να μπορέσουν να διατηρήσουν τη δραστηριότητά τους και να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Η ενίσχυση αφορά όλους τους κτηνοτρόφους που έχουν πληγεί από την ευλογιά των αιγοπροβάτων, τον αφθώδη πυρετό και την πανώλη των μικρών μηρυκαστικών κατά το διάστημα έως το τέλος Ιουνίου 2026. Πρόκειται για μια σημαντική οικονομική παρέμβαση προς τους κτηνοτρόφους που βρέθηκαν αντιμέτωποι με τις συνέπειες των επιζωοτιών, σε μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο για τον κλάδο, και σηματοδοτεί την έμπρακτη στήριξη της κυβέρνησης και του ΥΠΑΑΤ στην ελληνική κτηνοτροφία.

Δήλωση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά:

Γνωρίζουμε καλά ότι πίσω από κάθε ζώο που χάθηκε, υπάρχει ένας κτηνοτρόφος που έχασε τη δουλειά και το εισόδημά του. Γι’ αυτό και από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι η αντιμετώπιση αυτών των κρίσεων πρέπει να έχει και ένταση και διάρκεια.

Μετά τις αποζημιώσεις για τα ζώα που θανατώθηκαν, με τη σημερινή απόφαση προχωράμε και στην αποζημίωση για την απώλεια εισοδήματος όλων των κτηνοτρόφων που βρέθηκαν αντιμέτωποι με την ευλογιά και την πανώλη σ’ όλη την Ελλάδα και τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο. Είναι μια υποχρέωση της Πολιτείας απέναντι στους ανθρώπους που επωμίστηκαν τις οικονομικές συνέπειες και είδαν το εισόδημά τους να μειώνεται άμεσα και δραματικά από αυτές τις πολύ επιθετικές και επικίνδυνες ασθένειες.

Η στήριξή μας δεν σταματά εδώ. Όπως έχουμε δεσμευτεί, η κυβέρνηση και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε στο πλευρό των κτηνοτρόφων και, όπου χρειαστεί, θα εξετάζουμε κάθε αναγκαία παρέμβαση για να στηρίξουμε την επόμενη ημέρα της παραγωγής.

Τώρα χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια από όλους μας. Να κλείσουμε οριστικά τα μέτωπα των επιζωοτιών, να βοηθήσουμε την κτηνοτροφία να ανακτήσει όσα έχασε και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε οι άνθρωποί της να συνεχίσουν να παράγουν με μεγαλύτερη ασφάλεια και προοπτική. Αυτή είναι η δέσμευσή μας και σε αυτήν επιμένουμε.

Σύμφωνα με την απόφαση, τα ποσά κατανέμονται ανά Περιφέρεια ως εξής:

Τα ποσά των πληρωμών θα εμφανιστούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων εντός 1-3 εργάσιμων ημερών.

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