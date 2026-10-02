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Την ανάγκη να επιταχυνθεί η υποβολή των Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης 2026 υπογράμμισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, σε διαδικτυακή συνάντηση με την ΑΑΔΕ και εκπροσώπους των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ).

«Επιδιώκουμε τη δημιουργία ενός ξεκάθαρου οδικού χάρτη που θα αποκλείει κάθε περιθώριο δόλου, ενώ παράλληλα κρίνεται αναγκαίο να ενταθεί άμεσα η ροή υποβολής των αιτήσεων», ανέφερε ο υπουργός, θέτοντας ως προτεραιότητες τη σαφήνεια της διαδικασίας και την αύξηση του ρυθμού υποβολής.

Ο κ. Σχοινάς δήλωσε ικανοποιημένος από το επίπεδο του διαλόγου, σημειώνοντας ότι επιδίωξη του υπουργείου είναι η συνεργασία με τα ΚΥΔ προς όφελος του πρωτογενούς τομέα. «Αποχωρώ από τη σημερινή συνάντηση ιδιαίτερα ενθαρρυμένος. Η ανταλλαγή απόψεων χαρακτηρίστηκε από πνεύμα θετικής συνεισφοράς από όλους τους συμμετέχοντες. Πρόθεσή μας δεν είναι η αντιπαράθεση ή η επιβολή κυρώσεων, αλλά η κοινή πορεία προς όφελος του πρωτογενούς τομέα. Οι υπεύθυνοι των ΚΥΔ είναι η ραχοκοκαλιά του συστήματος πληρωμών και μοιράζονται την ευθύνη για την πετυχημένη λειτουργία του», τόνισε.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε σε κλίμα εποικοδομητικής συνεργασίας, συζητήθηκε η πορεία υποβολής των Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης 2026. Στο επίκεντρο βρέθηκαν, επίσης, η απλούστευση των διαδικασιών, η ενίσχυση της διαφάνειας και η ταχύτερη εξυπηρέτηση των παραγωγών μέσω των νέων ψηφιακών εργαλείων.

Οι εκπρόσωποι των ΚΥΔ κατέθεσαν συγκεκριμένες επισημάνσεις και προτάσεις για τη βελτίωση της επιχειρησιακής ροής. Από την πλευρά των χρηστών αναγνωρίστηκε ότι η ψηφιακή εφαρμογή υποβολής των δηλώσεων έχει αναβαθμιστεί και λειτουργεί σαφώς καλύτερα σε σχέση με τις αρχές Αυγούστου. Επιπλέον, θετική ήταν η αποτίμηση της ανταπόκρισης της τεχνικής ομάδας υποστήριξης στην επίλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν.

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, ανέφερε ότι κοινός στόχος με τον υπουργό ήταν να καταγραφούν με ακρίβεια τα πρακτικά ζητήματα, ώστε η ηγεσία να έχει πλήρη εικόνα για την ετοιμότητα και την εξέλιξη της διαδικασίας.

«Στόχος μας είναι η διασφάλιση ενός πλαισίου ισορροπίας, δικαιοσύνης και διαφάνειας, ώστε οι ενισχύσεις να κατευθύνονται αποκλειστικά στους πραγματικούς παραγωγούς. Η λειτουργία ενός τέτοιου αξιόπιστου μηχανισμού αποτελεί για εμάς τον μόνο δρόμο», υπογράμμισε.

Ο κ. Πιτσιλής δεσμεύτηκε ότι τα περισσότερα από 300 ερωτήματα που τέθηκαν από τους συμμετέχοντες θα απαντηθούν αναλυτικά μέσω εγκυκλίου, η οποία θα εκδοθεί άμεσα. Παράλληλα, θα δημοσιευθεί ολοκληρωμένος οδηγός Συχνών Ερωτήσεων και Απαντήσεων (FAQs), με στόχο να δοθούν διευκρινίσεις και να βελτιωθεί περαιτέρω η λειτουργία του συστήματος.

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