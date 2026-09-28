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Στον έλεγχο του κόστους παραγωγής για τον πρωτογενή τομέα, στις ζωονόσους, αλλά και στη νέα ΚΑΠ εστίασε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Γεωργίας στις Βρυξέλλες.

Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση του Μαργαρίτη Σχοινά:

«Σε αυτούς τους δύσκολους γεωπολιτικά καιρούς, η ενίσχυση της ευρωπαϊκής γεωργίας πρέπει να είναι κάτι το αυτονόητο. Και αυτό δεν αφορά μόνο τους παραγωγούς. Αφορά την κοινωνία, αφορά την επισιτιστική ασφάλεια της Ευρώπης, αφορά την ανθεκτικότητά μας να τα καταφέρουμε, σε αυτό το δύσκολο κόσμο.

Πρώτη λοιπόν προτεραιότητα πρέπει να είναι ο έλεγχος του κόστους παραγωγής. Χρειαζόμαστε ευρωπαϊκή -άμεση- δράση για να ελέγξουμε τους συντελεστές του κόστους παραγωγής, το πετρέλαιο, τα λιπάσματα, οτιδήποτε άλλο κρατάει τις τιμές ψηλά. Αυτό πρέπει να είναι ευρωπαϊκή προτεραιότητα.

Ακριβώς το ίδιο, στην ίδια στόχευση, πρέπει να αρχίσουμε σοβαρά να προωθούμε την ανασύσταση της κτηνοτροφίας στην Ελλάδα. Η χώρα δοκιμάζεται από τις επιζωοτίες, αλλά μόλις κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, θα πρέπει επειγόντως να αρχίσουμε οργανωμένα, με ελέγχους, να ανασυστήσουμε τα κοπάδια μας. Να μπορέσουμε, δηλαδή, να δώσουμε περισσότερη παραγωγή, άρα να ελέγξουμε και τις τιμές.

Και τέλος συνεχίζεται, και εντείνεται, η κουβέντα για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική από το 2028 μέχρι το 2034. Όλες αυτές οι αποφάσεις πρέπει να κουμπώσουν σε εργαλεία και πόρους που θα κάνουν τη διαφορά και νομίζω ότι δεν είμαστε μακριά από αυτό το στόχο. Η Ελλάδα είναι μια χώρα με νησιωτική επικράτεια, με πολλές ορεινές περιοχές, με μικρό κλήρο.

Άρα όλα αυτά μας υποχρεώνουν να αναζητήσουμε ισχυρότερες ευρωπαϊκές λύσεις».

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