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Άμεσες κυβερνητικές παρεμβάσεις στις τιμές των καυσίμων και στο πετρέλαιο θέρμανσης, με στόχο την ελάφρυνση των καταναλωτών απέναντι στις πιέσεις των διεθνών τιμών πετρελαίου, προανήγγειλε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Δημήτρης Μαρκόπουλος, σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο των «Παραπολιτικών 90,1».

Ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι η διεθνής ενεργειακή κρίση, η οποία τροφοδοτείται από την έκρυθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, έχει κινητοποιήσει το οικονομικό επιτελείο και το Μέγαρο Μαξίμου.

Ο κ. Μαρκόπουλος ανέφερε ότι το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται πλέον στις μετακινήσεις. Η κυβερνητική κατεύθυνση εστιάζει σε άμεση παρέμβαση στην αντλία, ενώ εξετάζονται διεξοδικά όλα τα πιθανά σενάρια για την εξειδίκευση των μέτρων ελάφρυνσης.

Χαρακτήρισε το κόστος θέρμανσης ως «μεγάλο πονοκέφαλο» για τα ελληνικά νοικοκυριά, υπενθυμίζοντας ότι η περσινή επιδοματική πολιτική κάλυψε πάνω από 850.000 οικογένειες, μοντέλο που θα αξιοποιηθεί εκ νέου. Παράλληλα, σημείωσε ότι γίνονται παρεμβάσεις και στα τιμολόγια της ΔΕΗ.

Ο υφυπουργός τόνισε ότι η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση έχει δημιουργήσει το απαιτούμενο «μαξιλάρι» ασφαλείας για τη στήριξη των πολιτών, σε αντίθεση με άλλες χώρες. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι, εφόσον η κρίση συνεχιστεί, απαιτείται συντονισμένη ευρωπαϊκή απόκριση.

Πολιτικές αιχμές για Σαμαρά και αντιπολίτευση

Στο πολιτικό πεδίο, ο κ. Μαρκόπουλος απέρριψε κατηγορηματικά τις αιτιάσεις του Αντώνη Σαμαρά περί «κυβέρνησης ακρίβειας και διαφθοράς», κάνοντας λόγο για «αλληλουχία λαθών» και εσφαλμένη στρατηγική από τον πρώην πρωθυπουργό.

Χαρακτήρισε σχεδόν αδύνατη οποιαδήποτε επαναπροσέγγιση με τον κ. Σαμαρά λόγω του επιπέδου της κριτικής που ασκεί, επαναβεβαιώνοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης της Νέας Δημοκρατίας με στόχο την αυτοδυναμία.

Σημείωσε ότι πραγματικός αντίπαλος της κυβέρνησης είναι τα καθημερινά προβλήματα των πολιτών, συμπληρώνοντας ότι «ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλάει με το μέλλον και το 2030», ενώ η αντιπολίτευση παραμένει εγκλωβισμένη σε πολιτικές φιγούρες του 2015.

Υπόθεση Μαζωνάκη

Τέλος, αναφερόμενος στην υπόθεση της οικογένειας Μαζωνάκη, με την οποία διατηρεί προσωπική σχέση, ο κ. Μαρκόπουλος τόνισε ότι η πολιτεία οφείλει να αποδώσει δικαιοσύνη. Υπογράμμισε την ανάγκη να ενεργοποιηθούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους, να καταλογιστούν ευθύνες και να δοθούν γρήγορες απαντήσεις για τη δικαίωση της οικογένειας.

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