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Σημαντικές ανακοινώσεις για το νέο φορολογικό πλαίσιο του επερχόμενου ΜΙΔΑ που ψηφίστηκε προχθές από τη Βουλή και ήδη δημοσιεύτηκε ως Ν. 5355/2026, αλλά και τις πρόσφατες και επερχόμενες αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο, στο δίκαιο συνιδιοκτησίας και σε άλλους τομείς που αφορούν την ιδιωτική ακίνητη περιουσία, έγιναν από εκπροσώπους της Πολιτείας, της ΠΟΜΙΔΑ και των αρμόδιων φορέων στην 29η ετήσια Συγκέντρωση – Ημερίδα που διοργάνωσαν η ΠΟΜΙΔΑ και η Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Νομού Αχαΐας, στο ξενοδοχείο MY WAY της Πάτρας την Κυριακή 15/11 στα πλαίσια του 29ου ετήσιου Πολυσυνεδρίου «FORUM ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ».

Στην εκδήλωση παρέστησαν δεκάδες ιδιοκτήτες – μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Νομού Αχαΐας ενώ ομιλίες απηύθυναν οι: Χριστίνα Αλεξοπούλου, βουλευτής Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, Μαρίνος Σκανδάμης, στέλεχος της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛΑΣ, Παναγιώτης Μεταξάς, Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, Τάκης Παπαδόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης επιχειρηματικότητας καινοτομίας και έρευνας, Ελένη Κοντογεώργου, Πρόεδρος της Συντ. Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, Αθανάσιος Ζούπας και Νικόλαος Παπάκος, τ. Πρόεδροι Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών. Χαιρετισμούς στην εκδήλωση απηύθυναν ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος τόνισε ότι ο στόχος είναι μια φορολογική πολιτική δίκαιη, σταθερή και αναπτυξιακή, που θα στηρίζει την ιδιοκτησία, θα ενθαρρύνει τις επενδύσεις και θα δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες για την ελληνική οικονομία, και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης Μάντζος.

Ανοίγοντας τις εργασίες η κα Κυριακή Αθανασιάδη, Δικηγόρος Πατρών, Πρόεδρος ΕΙΑΝΑ, Αντιπρόεδρος ΠΟΜΙΔΑ τόνισε ότι : «Η Περιφερειακή ανάπτυξη βρίσκεται στην καρδιά της οικονομικής και κοινωνικής ζωής του τόπου. Η ιδιωτική περιουσία στην Ελλάδα δεν είναι προνόμιο των λίγων. Καμία περιφέρεια δεν μπορεί να αναπτυχθεί βιώσιμα αν δεν αναπτυχθεί το κτιριακό της απόθεμα με αναβάθμιση των πόλεων, προσέλκυση νέων κατοίκων και βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Πρέπει να δοθούν κίνητρα για ανακαίνιση κτιρίων, με επιδοτήσεις για το σύνολο των κτιρίων χωρίς αποκλεισμούς, απλοποίηση και ψηφιοποίηση της διαδικασίας. Οι επενδυτές χρειάζονται προβλεψιμότητα σε σχέση με την πολεοδομική νομοθεσία και την ταχύτητα στην απονομή της δικαιοσύνης όπως έγινε με τις μισθωτικές διάφορες. Ζητούμενο είναι η ολοκλήρωση του Κτηματολογίου, κύρωση των δασικών χαρτών, οριοθέτηση των οικισμών, απλοποίηση των διαδικασιών εντός των πολυκατοικιών για προώθηση της αναβάθμισής τους. Επίσης, σταθεροί κανόνες, δίκαιη φορολογία, λειτουργικές υπηρεσίες και σεβασμός στο δικαίωμα της ιδιοκτησίας που είναι Συνταγματικά κατοχυρωμένο».

Την εκδήλωση συντόνισε ο κ. Στράτος Παραδιάς, Δικηγόρος Α.Π., Πρόεδρος της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. και Επίτιμος Πρόεδρος της Διεθνούς Ενώσεως Ιδιοκτητών Ακινήτων (UIPI) ο οποίος ανέφερε ότι με το νόμο 5355/2026 που ψηφίστηκε προχθές στη Βουλή θεσπίστηκε σωρεία θετικών μέτρων με κορυφαία τη διάταξη που πρότεινε η ΠΟΜΙΔΑ ως εκ των ουκ άνευ προϋπόθεση για την επιτυχία του ΜΙΔΑ από την πρώτη στιγμή που προ διετίας σχεδόν, ανακοινώθηκε η πρόθεση για δημιουργία του:

Την δυνατότητα διόρθωσης κάθε είδους λανθασμένων στοιχείων ακινήτων δηλωμένων, στο Ε9 με κίνητρο την ολοκληρωτική απαλλαγή από όλες τις αναδρομικές χρεώσεις ΕΝΦΙΑ και την δυνατότητα για πρώτη φορά δήλωσης αδήλωτων ακινήτων με κίνητρο την απαλλαγή από τον κύριο φόρο ΕΝΦΙΑ.

Μια διάταξη που θα δώσει την ευκαιρία σε μεγάλο αριθμό πολιτών να συνταχθούν με τη νομιμότητα, συνεισφέροντας και αυτοί όλα όσα υποχρεούνται όπως και οι υπόλοιποι, φέρνοντας ταυτόχρονα σημαντικά έσοδα στο Δημόσιο για το μέλλον.

Αναφερόμενος στις υπόλοιπες διατάξεις του νέου νόμου που αφορούν την ακίνητη ιδιοκτησία υπογράμμισε τα εξής:

-Παρατάθηκε για το 2027 η τριετής φορολογική απαλλαγή για όλα τα σπίτια που είναι τρία χρόνια κενά, αν νοικιαστούν για μια τριετία σε μακροχρόνια μίσθωση, ένα πρωτοφανές φορολογικό μέτρο που ήταν δική μας πρόταση. Το μέτρο αυτό θα ισχύσει και για όλους όσους είναι στη βραχυχρόνια και θα γυρίσουν στη μακροχρόνια μίσθωση.

-Παρατάθηκαν για το 2027 η φορολογική απαλλαγή εισοδήματος ύψους 16.000 ευρώ με τις προϋποθέσεις που ισχύουν, η αναστολή ΦΠΑ στην οικοδομή και η επιβολή φόρου υπεραξίας στους πωλητές ακινήτων.

-Στα εκκαθαριστικά του 2026 θα δούμε τη μείωση στο φόρο των ενοικίων, για πρώτη φορά μετά από προσπάθειες της ΠΟΜΙΔΑ μιας δεκαετίας!

– Από την 1η Ιουλίου θα έχουμε υποχρεωτική καταβολή των μισθωμάτων κατοικιών αποκλειστικά μέσω τραπέζης. Περιμένουμε μια Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα ξεκαθαρίσει τα πράγματα, τόσο για τους ιδιοκτήτες όσο και για τους ενοικιαστές.

-Το κυριότερο όμως νέο είναι η αποδοχή του αιτήματός μας, σε σχέση με το άνοιγμα του ΜΙΔΑ, να μπορεί να δηλωθούν τα ορθά στοιχεία των ακινήτων στο Ε9 χωρίς αναδρομικές χρεώσεις. Το μέτρο αυτό τελικά νομοθετήθηκε προβλέποντας συγκεκριμένα τα εξής:

Οποιασδήποτε διόρθωση στα στοιχεία ήδη δηλωμένου ακινήτου (εμβαδά, ποσοστά συνιδιοκτησίας κλπ. περιγραφικά χαρακτηριστικά των ακινήτων) θα γίνεται χωρίς την πενταετή αναδρομική επιβολή κυρίως φόρου ΕΝΦΙΑ, προστίμου (100€) και τόκων υπερημερίας (που ανέρχονται σε 0,73% μηνιαίως, 8,73% ετησίως και 43,80% ετησίως).

Τυχόν όμως δήλωση εντελώς αδήλωτου στο Ε9 ακινήτου, θα συνεπάγεται την αναδρομική επιβολή του κυρίως φόρου ΕΝΦΙΑ της τελευταίας πενταετίας, χωρίς όμως καταβολή του προστίμου και των ανωτέρω τόκων υπερημερίας.

Οι ρυθμίσεις αυτές καταλαμβάνουν τα περιουσιακά στοιχεία όλων των φυσικών και νομικών προσώπων, εκτός από τις τράπεζες, τους servicers και τα funds.

Η βουλευτής της ΝΔ κα Χριστίνα Αλεξοπούλου στην ομιλία της τόνισε ότι: «Η κυβέρνηση μεριμνά για το υπαρκτό πρόβλημα του στεγαστικού που είναι κοινωνικό ζήτημα, αλλά και πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο πρόβλημα. Νομοθετούνται συνεχώς νέα φορολογικά και χρηματοδοτικά εργαλεία, ακόμη και οδικά έργα που διευκολύνουν την επίλυση του στεγαστικού με αξιοποίηση ακινήτων κοντά στα αστικά κέντρα, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν μαγικές και άμεσες λύσεις. Ο προγραμματισμός για το 2030 θα πρέπει να δώσει έμφαση και στους ανθρώπους που είναι συνεπείς στους υποχρεώσεις τους. Η Πολιτεία πρέπει να είναι δίπλα σε όσους δεν το καταφέρνουν αλλά να μην ξεχνά να επιβραβεύει τους συνεπείς. Η μεσαία τάξη, οι συνεπείς δανειολήπτες, οι νοικοκυραίοι που κράτησαν την Ελλάδα όρθια θα έχουν να πάρουν πολύ περισσότερα στην επόμενη 4ετία».

Ο κ. Μαρίνος Σκανδάμης, στέλεχος της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛΑΣ, ανέφερε: «Η ΠΟΜΙΔΑ συμβάλλει με τις προτάσεις της να δίνονται λύσεις στα προβλήματα και υπερασπίζεται τη μικρομεσαία ιδιοκτησία η οποία υφίσταται μεγάλες φορολογικές επιβαρύνσεις και γραφειοκρατικές διαδικασίες. Το 80 % των ακινήτων που είναι εκτός σχεδίου, κινδυνεύουν να κριθούν ανά πάσα στιγμή ως αυθαίρετα. Η ΕΛΑΣ διεκδικεί την προστασία της 1ης κατοικίας με δημιουργία μηχανισμού στον οποία θα μεταφερθούν οι απαιτήσεις από τα funds και τους servicers». Πρότεινε φορολογικές και νομικές παρεμβάσεις για την golden visa που οδηγεί όπως είπε σε αύξηση των τιμών και σε αφελληνισμό της ιδιωτικής ιδιοκτησίας. Αναφέρθηκε επίσης στην πρόκληση του δημογραφικού που επηρεάζει και την αγορά ακινήτων.

Ο κ. Τάκης Παπαδόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδας σημείωσε ότι η ακίνητη ιδιοκτησία είναι βασικός συντελεστής οικονομικής δραστηριότητας, κοινωνικής συνοχής και αναπτυξιακής προοπτικής κάθε περιοχής. «Η αύξηση των ενοικίων, πρόσθεσε, είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα και στην Πάτρα όπου το ζήτημα της φοιτητικής στέγης είναι οξυμένο. Μην παραγνωρίζουμε όμως την πλευρά των ιδιοκτητών που υφίστανται φορολογικές επιβαρύνσεις και τις δαπάνες συντήρησης – ανακαίνισης των ακινήτων. Χρειάζονται κανόνες που θα προστατεύουν ταυτόχρονα τους ιδιοκτήτες και το δικαίωμα σε αξιοπρεπή και προσιτή κατοικία. Η Περιφέρεια διαθέτει 14,8 εκατ. Ευρώ για ένα νέο χρηματοδοτικό πλαίσιο με στόχο την αντιμετώπιση στεγαστικών αναγκών. Τα 9 εκατ. θα διατεθούν για ανακαίνιση κλειστών ιδιωτικών κατοικιών ώστε ακίνητα που είναι αναξιοποίητα να επιστρέψουν στην αγορά κατοικίας».

Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών κ. Παναγιώτης Μεταξάς, αφού ανέφερε ότι ο ΔΣΠ εμμένει στον αγώνα για επανίδρυση της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, ανέλυσε το νέο κληρονομικό δίκαιο που ισχύει για θανάτους από 16/9/2026 και μετά ενώ για θανάτους έως 15/9 ισχύει το προγενέστερο δίκαιο. Παρουσίασε επίσης το νέο πλαίσιο που διέπει τη σύνταξη διαθήκης (ιδιόγραφης, δημόσιας ή μυστικής) και κληρονομικής σύμβασης, καθώς και το νέο Μητρώο διαθηκών.

Στις νέες διατάξεις του κληρονομικού δικαίου που ισχύουν ήδη από 16.9.2026 αναφέρθηκε η κα Ελένη Κοντογεώργου, Πρόεδρος της Συντ. Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος και μέλος της σχετικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, σύμφωνα με τις οποίες:

-Η ευθύνη του κληρονόμου για τα χρέη του θανόντος περιορίζεται στην αξία της περιουσίας που κληρονομεί.

– Το εμπράγματο δικαίωμα της νομίμου μοίρας, μετατρέπεται σε ενοχικό δικαίωμα, δηλαδή σε χρηματική αξίωση αποζημίωσης και όχι σε διεκδίκηση συνιδιοκτησίας στο ακίνητο.

– Δεν καταργούνται οι ιδιόγραφες διαθήκες. Θα πρέπει όμως να δημοσιεύονται εντός διετίας από το θάνατο του διαθέτη για να έχουν πλήρη ισχύ χωρίς άλλες διατυπώσεις.

-Ο σύντροφος που ζει σε ελεύθερη συμβίωση, θα μπορεί να παραμείνει στην κοινή κατοικία για ένα εύλογο χρονικό διάστημα χωρίς ενοίκιο.

– Αυξάνεται το δικαίωμα του επιζώντος συζύγου, από το 1/4 που ισχύει σήμερα, στο 1/3 και τα υπόλοιπα 2/3 μοιράζονται στα παιδιά. Αν δεν υπάρχουν παιδιά, ισχύει το 50% στο σύζυγο και το 50% στους υπόλοιπους συγγενείς.

Η κα Κοντογεώργου τόνισε ακόμη ότι: «Ο νέος θεσμός των κληρονομικών συμβάσεων περιλαμβάνει συμβάσεις αιτία θανάτου, εκ των προτέρων παραίτηση από κληρονομικά δικαιώματα αλλά και μεταθανάτια σύμβαση μεταξύ των κληρονόμων, που μεταγράφεται ως αποδοχή με αναδρομική ισχύ από το θάνατο. Ήταν μια σοφή πρόταση της ΠΟΜΙΔΑ που περιορίζει την ανάγκη δημιουργίας πλαστών «διαθηκών» μεταξύ των κληρονόμων. Υπενθύμισε ακόμη ότι η ΠΟΜΙΔΑ ορθά προτείνει να ισχύσει και στις κληρονομικές συμβάσεις το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ που ισχύσει στις γονικές παροχές, αντί των μόλις 150.000 ευρώ που ισχύει για τις κληρονομιές, ώστε να επιτύχει ο νέος αυτός και χρήσιμος θεσμός.

Ο κ. Αθανάσιος Ζούπας, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών αναφέρθηκε σε επιμέρους προβλήματα που ανακύπτουν από το κληρονομικό δίκαιο σε σχέση με τις αλλαγές που προωθούνται και επιχειρούν να τα αντιμετωπίσουν. Τόνισε επίσης ότι πολλές προτάσεις της ΠΟΜΙΔΑ έγιναν δεκτές στο νέο δίκαιο όπως η διατήρηση των ιδιόγραφων διαθηκών και η μετά θάνατον κληρονομική σύμβαση.

Η κα Αναστασία Φωτοπούλου, υπεύθυνη του Ευρωπαικού Προγράμματος Ίδρυσης Υπηρεσιών μιας Στάσης (OSS) για την ανακαίνιση κατοικιών σε Αθήνα, Τρίπολη και Καλαμάτα, στο οποίο η ΠΟΜΙΔΑ συμμετέχει ως βασικός εταίρος, παρουσίασε το πρόγραμμα, αναφέροντας ότι στόχος είναι η ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων για γίνει πιο απλή και προσιτή για τους ιδιοκτήτες, καθώς όπως σημείωσε, το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι η πολυπλοκότητα των διαδικασιών και η έλλειψη καθοδήγησης. Η κα Φωτοπούλου κάλεσε όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στην μεγάλη διαδικτυακή έρευνα της ΠΟΜΙΔΑ για το θέμα αυτό, μέσα από την ιστοσελίδα της www.pomida.gr

Ο φοροτεχνικός κ. Γιώργος Χριστόπουλος πρόεδρος της Διαρκούς Επιστημονικής Επιτροπής Φορέων της Αγοράς που υποστηρίζει συμβουλευτικά το έργο του Υπουργείου Οικονομικών, τόνισε ότι η Επιτροπή αποτελεί δίαυλο επικοινωνίας της αγοράς με την ηγεσία του ΥΠΟΙΚ. Πρόσθεσε ότι η φορολογική πολιτική για την ακίνητη ιδιοκτησία πρέπει να χαρακτηρίζεται από δικαιοσύνη, προβλεψιμότητα και απλότητα. Υπογράμμισε τέλος ότι το άρθρο 51 για την τροποποίηση του Ε9 χωρίς πρόστιμα είναι αποτέλεσμα της επιμονής της ΠΟΜΙΔΑ και του προέδρου της Στράτου Παραδιά που τεκμηρίωσε την αναγκαιότητα του. Παρουσίασε επίσης τις λοιπές διατάξεις του νόμου 5355/2026 που θεσμοθέτησε τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ οι οποίες αφορούν τους ιδιοκτήτες ακινήτων.

Ο κ. Αντώνης Μουζάκης, Φοροτεχνικός Α’ Τάξης, Φορολογικός Σύμβουλος ΠΟΜΙΔΑ αναφέρθηκε στις νέες φορολογικές ρυθμίσεις, στις αλλαγές στη φορολογία των ενοικίων, την υποχρεωτική καταβολή των μισθωμάτων μέσω τράπεζας, τις φοροαπαλλαγές για δαπάνες ενεργειακής, λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης, την μείωση του ΕΝΦΙΑ για ασφαλισμένα ακίνητα κατά 20 %, κ.α, ενώ επεσήμανε την ανάγκη να θεσμοθετηθεί επιτέλους η ιδιότητα του συνεπούς φορολογούμενου πολίτη.

Για τα οφέλη της ασφάλισης κτιρίων μίλησε ο κ. Νίκος Κεχαγιάογλου, Υπεύθυνος Προγράμματος Ασφάλισης Κτιρίων μελών ΠΟΜΙΔΑ, τονίζοντας ότι η καθολική ασφάλιση κατοικιών και κοινοχρήστων χώρων, που συμπεριλαμβάνεται στη θεματολογία των αλλαγών στο Δίκαιο της Ιδιοκτησίας που προωθούνται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, σε συνδυασμό με τα απαραίτητα φορολογικά κίνητρα, αφενός θα μειώσουν το ήδη χαμηλό κόστος ασφάλισης κτιρίων, και αφετέρου θα σώσουν τις περιουσίες των ασφαλισμένων τόσο από φυσικές καταστροφές, όσο και από μεμονωμένα ατυχή περιστατικά, που δυστυχώς συμβαίνουν καθημερινά και στη χώρα μας.