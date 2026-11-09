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Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις ευρωπαϊκές οικονομίες με θετικές προοπτικές πιστοληπτικής αξιολόγησης για το 2027, σύμφωνα με τη νέα έκθεση της Morningstar DBRS, η οποία διαπιστώνει συνεχή βελτίωση των δημόσιων οικονομικών στις χώρες που επλήγησαν περισσότερο από την κρίση χρέους της ευρωζώνης. Αντίθετα, η Γαλλία, το Βέλγιο και η Πολωνία βρίσκονται αντιμέτωπες με αυξανόμενους δημοσιονομικούς κινδύνους και αρνητικές προοπτικές.

Στην έκθεση με τίτλο «2027 Sovereign Credit Ratings Outlook», ο βρετανο-καναδικός οίκος εκτιμά ότι οι πιστοληπτικές αξιολογήσεις των περισσότερων κρατών θα παραμείνουν σταθερές το επόμενο έτος, παρά την αύξηση του δημόσιου χρέους, τα υψηλότερα επιτόκια και τις γεωπολιτικές εντάσεις.

Από τις 45 χώρες που αξιολογεί δημόσια η Morningstar DBRS, πέντε εμφανίζουν θετικές προοπτικές και τρεις αρνητικές, με όλες τις περιπτώσεις να εντοπίζονται στην Ευρώπη.

Ελλάδα, Πορτογαλία, Κύπρος και Ιρλανδία ξεχωρίζουν

Η Ελλάδα περιλαμβάνεται, μαζί με την Πορτογαλία, την Κύπρο και την Ιρλανδία, στις χώρες που εξακολουθούν να βελτιώνουν την πιστοληπτική τους εικόνα.

Σύμφωνα με τον οίκο, οι οικονομίες που αντιμετώπισαν τις μεγαλύτερες πιέσεις κατά την κρίση της ευρωζώνης πριν από περίπου 15 χρόνια έχουν πραγματοποιήσει και τις σημαντικότερες δημοσιονομικές προσαρμογές.

Η εξέλιξη αυτή εξηγεί τη συνεχιζόμενη βελτίωση των αξιολογήσεών τους, καθώς οι προοπτικές των δημόσιων οικονομικών παραμένουν ευνοϊκές.

Η θετική τάση για την Ελλάδα δεν συνιστά απόφαση αναβάθμισης, αλλά υποδηλώνει ότι ο οίκος εξακολουθεί να βλέπει περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης της πιστοληπτικής της θέσης.

Η εικόνα είναι διαφορετική για τη Γαλλία, το Βέλγιο και την Πολωνία, όπου η αύξηση του χρέους συνδυάζεται με πολιτικές δυσκολίες στην εφαρμογή μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης.

Ιδιαίτερα για τη Γαλλία, η Morningstar DBRS διαπιστώνει περιορισμένα περιθώρια αύξησης των εσόδων, ενώ οι κοινωνικές πιέσεις δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο την προσπάθεια περιορισμού των ελλειμμάτων.

Ανθεκτική ανάπτυξη, αλλά με περισσότερους κινδύνους

Ο οίκος εκτιμά ότι η παγκόσμια οικονομία θα διατηρήσει την αναπτυξιακή της δυναμική το 2027, με πιθανή επιτάχυνση στην Ευρώπη και τον Καναδά, σταθερή ανάπτυξη στις ΗΠΑ και ήπια επιβράδυνση στην Ασία.

Ήδη το 2026, η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ολλανδία εμφανίζουν καλύτερες επιδόσεις από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ η Γαλλία και η Ιταλία υπολείπονται. Παράλληλα, η γερμανική οικονομία παρουσιάζει σημάδια ανάκαμψης έπειτα από αρκετά χρόνια αδύναμης ανάπτυξης.

Ωστόσο, οι γεωπολιτικές συγκρούσεις και οι εμπορικές αντιπαραθέσεις εξακολουθούν να απειλούν τις οικονομικές προοπτικές.

Οι διαταραχές στις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος Ρωσίας και Ουκρανίας και η αμερικανική εμπορική πολιτική αποτελούν βασικές πηγές αβεβαιότητας.

Το δημόσιο χρέος και τα επιτόκια

Η μεγαλύτερη μεσοπρόθεσμη πρόκληση αφορά τη συνεχιζόμενη αύξηση του δημόσιου χρέους, σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος δανεισμού έχει επιστρέψει σε υψηλότερα επίπεδα.

Η Morningstar DBRS επισημαίνει ότι η εποχή των εξαιρετικά χαμηλών επιτοκίων φαίνεται να έχει ολοκληρωθεί, αυξάνοντας την ευαισθησία των υπερχρεωμένων οικονομιών στις μεταβολές των αποδόσεων των ομολόγων.

Ταυτόχρονα, οι κυβερνήσεις καλούνται να χρηματοδοτήσουν υψηλότερες αμυντικές δαπάνες, συντάξεις, υγειονομική περίθαλψη και κοινωνικές παροχές, ενώ οι δημογραφικές πιέσεις περιορίζουν τα περιθώρια προσαρμογής.

Ο οίκος προειδοποιεί ότι οι πολιτικές δυσκολίες περιορισμού των ελλειμμάτων ενδέχεται να οδηγήσουν σε υποβαθμίσεις ορισμένων κρατών τα επόμενα χρόνια.

Σε αυτό το περιβάλλον, η Ελλάδα παραμένει στην ομάδα των χωρών με θετική πιστοληπτική δυναμική, σε αντίθεση με μεγαλύτερες ευρωπαϊκές οικονομίες που αντιμετωπίζουν επιδείνωση των δημοσιονομικών τους προοπτικών.