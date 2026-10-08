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Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, συμμετέχει ως κεντρικός ομιλητής στο Istanbul Economic Forum 2026 (Οικονομικό Φόρουμ της Κωνσταντινούπολης). Το συνέδριο πραγματοποιείται την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου και την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026.

Η φετινή διοργάνωση συγκεντρώνει το παγκόσμιο οικονομικό ενδιαφέρον, καθώς διεξάγεται σε μια διπλωματικά και οικονομικά κρίσιμη συγκυρία. Η παρουσία του Έλληνα κεντρικού τραπεζίτη υπογραμμίζει τη σημασία της περιφερειακής συνεργασίας και του ανοιχτού διαλόγου για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων στη νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο.

Ο Γιάννης Στουρνάρας, μαζί με άλλους εξέχοντες κεντρικούς τραπεζίτες και οικονομικούς αξιωματούχους (όπως ο υποδιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας, Yusuf Emre Akgündüz), αναλύουν τις τρέχουσες παγκόσμιες προκλήσεις της νομισματικής πολιτικής. Οι συμμετέχοντες εξετάζουν τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους οι κεντρικές τράπεζες προκειμένου να θωρακίσουν τις εθνικές και διεθνείς αγορές από εξωγενείς κραδασμούς.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται η πορεία του πληθωρισμού, οι επόμενες κινήσεις γύρω από τα επιτόκια και η διαχείριση της οικονομικής σταθερότητας σε περιβάλλον διεθνούς αβεβαιότητας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ισορροπία που πρέπει να τηρηθεί ανάμεσα στην αναχαίτιση των πληθωριστικών πιέσεων και τη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης.

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