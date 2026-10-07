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Ανοιχτή είναι από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού Α21, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή έως την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου.

Στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν νέες αιτήσεις ή να τροποποιήσουν τις ήδη υποβληθείσες για το έτος 2026.

Παράλληλα, ο ΟΠΕΚΑ θα προχωρήσει σε έκτακτη πληρωμή του επιδόματος Α21 την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, ώστε να συμπεριληφθούν δικαιούχοι των οποίων οι αιτήσεις δεν κατέστη δυνατό να εκκαθαριστούν κατά την προηγούμενη διαδικασία, λόγω τεχνικού προβλήματος στην ενημέρωση των στοιχείων φοίτησης των παιδιών.

Γιατί προχωρά σε έκτακτη πληρωμή ο ΟΠΕΚΑ

Η έκτακτη καταβολή κρίθηκε αναγκαία από τον ΟΠΕΚΑ μετά το πρόβλημα που παρουσιάστηκε κατά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Συγκεκριμένα, σε κάποιες αιτήσεις είχαν συμπεριληφθεί παιδιά για τα οποία δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία αποφοίτησης και εγγραφής στην επόμενη τάξη, με αποτέλεσμα να μην είναι διαθέσιμη εγκαίρως η απαιτούμενη πληροφόρηση στο πληροφοριακό σύστημα.

Το ζήτημα συνδέεται με τεχνικό πρόβλημα της ΗΔΥΚΑ, το οποίο επηρέασε τη διαθεσιμότητα των στοιχείων που απαιτούνταν για την εκκαθάριση των συγκεκριμένων αιτήσεων.

Γι’ αυτό, ο ΟΠΕΚΑ αποφάσισε να επαναλάβει την εκκαθάριση των αιτήσεων που επηρεάστηκαν και να προχωρήσει σε συμπληρωματική πληρωμή στις 9 Οκτωβρίου, με στόχο να καταβληθεί το επίδομα σε όσο το δυνατόν περισσότερους δικαιούχους.

Με τη νέα διαδικασία εκκαθάρισης δίνεται η δυνατότητα να αξιοποιηθούν και αιτήσεις που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην προηγούμενη πληρωμή εξαιτίας της εκκρεμότητας στα στοιχεία φοίτησης.

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