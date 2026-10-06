Νέα πληρωμή για το Επίδομα Παιδιού Α21 προγραμματίζει ο ΟΠΕΚΑ την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, προκειμένου να αποκατασταθεί η εκκρεμότητα που άφησε εκτός της προηγούμενης καταβολής χιλιάδες δικαιούχους. Πρόκειται για οικογένειες των οποίων οι αιτήσεις δεν είχαν ολοκληρώσει επιτυχώς τη διαδικασία ηλεκτρονικής διασταύρωσης των στοιχείων φοίτησης των παιδιών.

Το πρόβλημα συνδέθηκε με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και ειδικότερα με τις εγγραφές των μαθητών στην επόμενη τάξη. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι εγγραφές δεν είχαν ακόμη περαστεί στο πληροφοριακό σύστημα MySchool, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ολοκληρωθεί εγκαίρως ο απαιτούμενος ηλεκτρονικός έλεγχος.

Έτσι, παρότι οι συγκεκριμένες οικογένειες πληρούσαν τις προϋποθέσεις για τη λήψη του επιδόματος, δεν συμπεριλήφθηκαν στην προηγούμενη πληρωμή. Μετά την επανάληψη της διαδικασίας και την εκκαθάριση των αιτήσεων, ο ΟΠΕΚΑ προχωρά πλέον σε εμβόλιμη καταβολή στις 9 Οκτωβρίου.

Ποιοι περιλαμβάνονται στην έκτακτη καταβολή

Η νέα πληρωμή αφορά περίπου 8.000 παιδιά, τα οποία αντιστοιχούν σε περίπου 5.000 έως 6.000 οικογένειες. Οι συγκεκριμένες περιπτώσεις δεν είχαν συμπεριληφθεί στην προηγούμενη πληρωμή εξαιτίας της εκκρεμότητας που είχε δημιουργηθεί κατά τη διασταύρωση των στοιχείων φοίτησης.

Η διαδικασία αφορά τις αιτήσεις στις οποίες είχαν δηλωθεί παιδιά που προχωρούσαν στην επόμενη σχολική τάξη, χωρίς όμως να έχει ολοκληρωθεί εγκαίρως η ενημέρωση του MySchool. Ως αποτέλεσμα, το πληροφοριακό σύστημα δεν μπορούσε να επιβεβαιώσει ηλεκτρονικά τα στοιχεία που απαιτούνταν για την ολοκλήρωση του ελέγχου.

Με την επανάληψη της διασταύρωσης και την εκκαθάριση των σχετικών αιτήσεων, οι δικαιούχοι θα λάβουν τα ποσά που τους αναλογούν στην έκτακτη πληρωμή της 9ης Οκτωβρίου.

Η πλατφόρμα μέσω της οποίας υποβάλλονται οι αιτήσεις για το Α21 συντηρείται από την ΗΔΙΚΑ, ενώ η επιβεβαίωση των στοιχείων που αφορούν τη σχολική φοίτηση πραγματοποιείται μέσω του MySchool.

Επανέλεγχος για το σύνολο των δικαιούχων

Παράλληλα με την εκκαθάριση των περίπου 8.000 παιδιών, αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί νέος έλεγχος στο σύνολο του αρχείου των περίπου 422.000 δικαιούχων που είχαν συμπεριληφθεί στην προηγούμενη καταβολή.

Στόχος του επανελέγχου είναι να εντοπιστούν τυχόν περιπτώσεις στις οποίες το επίδομα καταβλήθηκε κανονικά για ένα παιδί, αλλά δεν υπολογίστηκε για δεύτερο ή τρίτο τέκνο, εξαιτίας της ίδιας εκκρεμότητας στα στοιχεία που αφορούν τη σχολική φοίτηση.

Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται να περιοριστούν οι περιπτώσεις στις οποίες η οικογένεια έχει λάβει μέρος του ποσού που δικαιούται, χωρίς να έχει υπολογιστεί το σύνολο των τέκνων που περιλαμβάνονται στην αίτηση.

Η νέα διασταύρωση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω του MySchool, ώστε να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν αντίστοιχες περιπτώσεις και να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις.

Η προηγούμενη πληρωμή του Α21

Η τελευταία καταβολή του Επιδόματος Παιδιού Α21 πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του κανονικού κύκλου πληρωμών του ΟΠΕΚΑ. Συνολικά καταβλήθηκαν περίπου 70,6 εκατ. ευρώ σε 422.148 δικαιούχους.

Ο γενικός κανόνας προβλέπει ότι τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ καταβάλλονται την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα. Η συγκεκριμένη καταβολή της 9ης Οκτωβρίου αποτελεί, επομένως, έκτακτη και συμπληρωματική πληρωμή, η οποία προκύπτει από την ανάγκη να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι στις αιτήσεις που παρουσίασαν την εκκρεμότητα.

Η νέα διαδικασία αφορά αποκλειστικά τις περιπτώσεις που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην προηγούμενη πληρωμή λόγω του συγκεκριμένου προβλήματος στη διασταύρωση των σχολικών στοιχείων.

Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, οι οικογένειες που δικαιούνται την έκτακτη καταβολή θα λάβουν τα ποσά που αντιστοιχούν στην αίτησή τους, ενώ ο παράλληλος επανέλεγχος του συνολικού αρχείου αναμένεται να αποσαφηνίσει εάν υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις όπου το ποσό του επιδόματος δεν υπολογίστηκε πλήρως.

Έτσι, η έκτακτη πληρωμή της 9ης Οκτωβρίου λειτουργεί συμπληρωματικά προς την κανονική διαδικασία καταβολής του Α21, με επίκεντρο τις οικογένειες που επηρεάστηκαν από την καθυστέρηση ενημέρωσης των στοιχείων φοίτησης στην αρχή της σχολικής χρονιάς.

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