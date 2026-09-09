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Kλείνει προσωρινά την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για το επίδομα Α21 ενώ κανονικά αναμένεται να καταβληθεί στις 30 Σεπτεμβρίου η τέταρτη δόση για το δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου.

Αναλυτικά οι καταβολές:

Για το δίμηνο Ιουλίου Αυγούστου έχει προγραμματιστεί πληρωμή στις 30 Σεπτεμβρίου

Η πέμπτη δόση για το δίμηνο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου θα καταβληθεί στις 30 Νοεμβρίου

Η τελευταία δόση του έτους αναμένεται να καταβληθεί μεταξύ 18 – 24 Δεκεμβρίου

Για τα δύο πρώτα παιδιά το ποσό κυμαίνεται από 2 – 70 ευρώ ανά παιδί και από το τρίτο εξαρτώμενο τέκνο η καταβολή διπλασιάζεται. Σε περίπτωση που καθυστερεί η αίτηση από τους γονείς τα ποσά καταβάλλονται αναδρομικά.

Το ύψος του επιδόματος καθορίζεται από δύο παράγοντες: τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και την εισοδηματική κατηγορία στην οποία κατατάσσεται η οικογένεια, με βάση το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα (το συνολικό εισόδημα διαιρούμενο με την κλίμακα ισοδυναμίας: 1 για τον πρώτο γονέα, 0,5 για τον δεύτερο και 0,25 για κάθε παιδί).

Οι τρεις εισοδηματικές κατηγορίες είναι:

-Κατηγορία Α: ισοδύναμο εισόδημα έως 6.000 €

-Κατηγορία Β: από 6.001 έως 10.000 €

-Κατηγορία Γ: από 10.001 έως 15.000 €

Για το πρώτο και το δεύτερο παιδί, το μηνιαίο ποσό ανά τέκνο διαμορφώνεται ως εξής:

-70 € στην κατηγορία Α

-42 € στην κατηγορία Β

-28 € στην κατηγορία Γ

Από το τρίτο παιδί και έπειτα, τα ποσά διπλασιάζονται:

-140 € στην κατηγορία Α

-84 € στην κατηγορία Β

-56 € στην κατηγορία Γ

Παράδειγμα: Οικογένεια με τρία παιδιά που ανήκει στην κατηγορία Α δικαιούται 70+70+140=280 € μηνιαίως, δηλαδή 560 € ανά δίμηνο δόσης.

Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι

Οι δικαιούχοι μπορούν να παρακολουθούν την πορεία της αίτησής τους και το ύψος της καταβολής μέσω της πλατφόρμας της ΗΔΙΚΑ (idika.gr) ή του gov.gr.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής ή εκκρεμούς ελέγχου αίτησης, τα ποσά που αφορούν προηγούμενα δίμηνα καταβάλλονται αναδρομικά στην αμέσως επόμενη προγραμματισμένη πληρωμή.

Καλό είναι οι δικαιούχοι να ελέγχουν τυχόν μεταβολές στα εισοδηματικά ή οικογενειακά τους στοιχεία, καθώς αυτές μπορεί να επηρεάσουν την κατάταξή τους σε εισοδηματική κατηγορία και, κατ’ επέκταση, το ποσό της επόμενης δόσης.

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