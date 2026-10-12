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Τον κίνδυνο δημιουργίας πολιτών δύο ταχυτήτων λόγω της δραστικής συρρίκνωσης του τραπεζικού δικτύου, ιδιαίτερα στην περιφέρεια σημειώνει η Μιλένα Αποστολάκη με Επίκαιρη Ερώτησή της προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη.

Η βουλευτής επισημαίνει ότι η συνεχής μείωση των τραπεζικών καταστημάτων και των ΑΤΜ δημιουργεί σοβαρά εμπόδια στην πρόσβαση εκατομμυρίων πολιτών σε βασικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, την ώρα που οι συστημικές τράπεζες καταγράφουν υψηλή κερδοφορία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που επικαλείται, ο αριθμός των τραπεζικών καταστημάτων στην Ελλάδα περιορίστηκε από 4.097 το 2008 σε μόλις 1.352 το 2025, καταγράφοντας μείωση 67%, σημαντικά μεγαλύτερη από το αντίστοιχο ποσοστό της Ευρωζώνης, που διαμορφώθηκε στο 45,9%.

Την ίδια στιγμή, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες εμφάνισαν το 2025 καθαρά κέρδη ύψους 4,65 δισ. ευρώ, ενώ οι διανομές προς τους μετόχους τους ανήλθαν σε 2,83 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία γεωχωρικής ανάλυσης που παραθέτει η Μιλένα Αποστολάκη, σύμφωνα με τα οποία περισσότεροι από 2,5 εκατομμύρια πολίτες κατοικούν σε απόσταση άνω των 5 χιλιομέτρων από το πλησιέστερο τραπεζικό κατάστημα.

Παράλληλα, 67 δήμοι της χώρας, με συνολικό πληθυσμό σχεδόν 500.000 κατοίκων, δεν διαθέτουν ούτε ένα τραπεζικό κατάστημα, γεγονός που αναδεικνύει το μέγεθος των δυσκολιών πρόσβασης στις τραπεζικές υπηρεσίες, ιδιαίτερα εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων.

Ανάλογη είναι η εικόνα και όσον αφορά τα ΑΤΜ. Περισσότεροι από 1,3 εκατομμύρια πολίτες απέχουν πάνω από 5 χιλιόμετρα από το πλησιέστερο μηχάνημα αυτόματης ανάληψης μετρητών, ενώ το 96,1% αυτών κατοικεί εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης.

Μάλιστα, στις περιοχές εκτός των δύο μεγάλων αστικών συγκροτημάτων, περισσότεροι από ένας στους πέντε κατοίκους βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη των 5 χιλιομέτρων από ΑΤΜ.

«Η ψηφιοποίηση δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι για την εγκατάλειψη περιοχών»

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη των ψηφιακών τραπεζικών υπηρεσιών δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως επιχείρημα για τη συνεχή απομάκρυνση των τραπεζών από τις τοπικές κοινωνίες.

«Το ΑΤΜ δεν υποκαθιστά ένα τραπεζικό κατάστημα. Όμως η πρόσβαση έστω σε ΑΤΜ αποτελεί την ελάχιστη προϋπόθεση για πρόσβαση στα μετρητά. Δεν είναι αποδεκτό, επομένως, η ψηφιοποίηση του τραπεζικού συστήματος, η οποία παραλλήλως μειώνει ουσιωδώς τα λειτουργικά έξοδα των τραπεζών, να μετατρέπεται σε άλλοθι για την εγκατάλειψη ολόκληρων περιοχών», τονίζει χαρακτηριστικά.

Με την Επίκαιρη Ερώτησή της προς τον Κυριάκο Πιερρακάκη, η Μιλένα Αποστολάκη ζητά τη θέσπιση δεσμευτικών κριτηρίων ελάχιστης γεωγραφικής κάλυψης για τα τραπεζικά καταστήματα και τα ΑΤΜ.

Όπως επισημαίνει, τα κριτήρια αυτά θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όχι μόνο τη χιλιομετρική απόσταση, αλλά και την πραγματική οδική απόσταση και τον χρόνο που απαιτείται για τη μετάβαση των πολιτών στο πλησιέστερο σημείο τραπεζικής εξυπηρέτησης.

Παράλληλα, προτείνει να προηγείται αξιολόγηση των κοινωνικών και γεωγραφικών επιπτώσεων πριν από κάθε απόφαση για κλείσιμο τραπεζικού καταστήματος ή κατάργηση ΑΤΜ.

Η βουλευτής ζητά επίσης συγκεκριμένες παρεμβάσεις για τις περιοχές που αντιμετωπίζουν συνθήκες τραπεζικού αποκλεισμού, με στόχο να διασφαλιστεί η πρόσβαση όλων των πολιτών σε βασικές τραπεζικές υπηρεσίες και μετρητά.

Κεντρικό αίτημα της παρέμβασής της είναι η υψηλή κερδοφορία των συστημικών τραπεζών να συνοδεύεται από συγκεκριμένες υποχρεώσεις φυσικής παρουσίας και εξυπηρέτησης, ώστε η ψηφιακή μετάβαση του τραπεζικού συστήματος να μη διευρύνει τις ανισότητες μεταξύ των κατοίκων των μεγάλων πόλεων και της ελληνικής περιφέρειας.

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