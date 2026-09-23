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Νωρίτερα από την επίσημη ημερομηνία καταβολής αναμένεται να πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα για τον μήνα Σεπτέμβριο.

Η προγραμματισμένη πληρωμή από τον ΟΠΕΚΑ έχει οριστεί για την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026, ωστόσο, όπως συμβαίνει συχνά με τις πληρωμές επιδομάτων, τα χρήματα εκτιμάται ότι θα είναι ορατά στα ΑΤΜ ήδη από το απόγευμα της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι της πληρωμής

Η καταβολή αφορά όσους είχαν καταθέσει αίτηση για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα έως τις 31 Αυγούστου 2026 και η αίτησή τους έχει εγκριθεί. Όσοι διαθέτουν ενεργή αίτηση δεν χρειάζεται να προβούν σε νέα υποβολή στοιχείων ή κάποια άλλη ενέργεια προκειμένου να λάβουν το ποσό του Σεπτεμβρίου.

Η πληρωμή πραγματοποιείται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι εξακολουθούν να πληρούνται τα κριτήρια συμμετοχής στο πρόγραμμα και δεν έχει αλλάξει η κατάσταση που οδήγησε στην έγκριση της παροχής.

Πότε θα εμφανιστούν τα ποσά στους λογαριασμούς

Παρότι η επίσημη ημερομηνία πληρωμής είναι η 30ή Σεπτεμβρίου, τα ποσά αναμένεται να είναι διαθέσιμα προς ανάληψη από την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα. Έτσι, αρκετοί δικαιούχοι θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα χρήματα ήδη από την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου.

Η ακριβής ώρα εμφάνισης των χρημάτων εξαρτάται από την τράπεζα στην οποία τηρείται ο λογαριασμός και ενδέχεται να διαφέρει μεταξύ των πιστωτικών ιδρυμάτων. Το ποσό του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος δεν είναι ενιαίο για όλους, καθώς διαμορφώνεται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά κάθε νοικοκυριού, όπως ο αριθμός των μελών, το δηλωθέν εισόδημα και τα υπόλοιπα στοιχεία που αξιολογούνται για την ένταξη στο πρόγραμμα.

Ποια άλλα επιδόματα καταβάλλονται

Παράλληλα, στο τέλος Σεπτεμβρίου αναμένεται να πραγματοποιηθούν και οι πληρωμές για άλλες κοινωνικές παροχές του ΟΠΕΚΑ. Στη λίστα περιλαμβάνονται το Επίδομα Στέγασης, το Επίδομα Παιδιού, τα προνοιακά και διατροφικά επιδόματα, αλλά και το επίδομα γέννησης.

Και για αυτές τις ενισχύσεις, εφόσον εφαρμοστεί η συνήθης διαδικασία των προηγούμενων μηνών, τα ποσά αναμένεται να εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει επομένως να ελέγχουν τους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της 29ης Σεπτεμβρίου, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε νέα ενέργεια από όσους έχουν ήδη εγκεκριμένη και ενεργή αίτηση.

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