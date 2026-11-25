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Μια απογοήτευση από τα κέρδη της τεχνητής νοημοσύνης (AI) μια νέα ενεργειακή αναταραχή ή μια κρίση εμπιστοσύνης στο κρατικό χρέος θα μπορούσαν να αποτελέσουν την αφετηρία του επόμενου οικονομικού σοκ. Το ανησυχητικό στοιχείο ενόψει του 2027 είναι ότι αυτοί οι κίνδυνοι συνδέονται: η εκδήλωση του ενός μπορεί να δυσκολέψει τη διαχείριση των υπολοίπων.

Στο κέντρο βρίσκεται η επενδυτική έκρηξη της AI, η οποία στηρίζει την οικονομική δραστηριότητα, αλλά αυξάνει παράλληλα την έκθεση επιχειρήσεων και χρηματοδοτών σε προσδοκίες που δεν έχουν ακόμη δοκιμαστεί πλήρως. Οι δαπάνες για υπολογιστικές υποδομές υπολογίζονται, βάσει ορισμένων εκτιμήσεων, έως και στα 800 δισ. δολάρια ετησίως.

Ο Γκάρι Γκένσλερ, πρώην επικεφαλής της αμερικανικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, χαρακτηρίζει την κατάσταση ήδη φούσκα και θεωρεί πιθανή μια διόρθωση που θα προκαλέσει ύφεση πριν από τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου 2028. Πρόκειται για προειδοποίηση με συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα, όχι για βεβαιότητα κατάρρευσης πριν αρχίσει το 2028. Η παρέμβασή του στο CNN καταγράφεται και από το MIT, όπου διδάσκει.

Η τεχνολογία μπορεί να πετύχει και οι επενδύσεις να αποτύχουν

Η βασική ανησυχία αφορά στην απόσταση ανάμεσα στην πραγματική αξία της καινοτομίας και στην τιμή που πληρώνεται σήμερα για τα μελλοντικά οφέλη της. Μια τεχνολογία μπορεί να βελτιώσει θεαματικά την παραγωγικότητα, χωρίς όλες οι επιχειρήσεις που επενδύουν σε αυτήν να ανακτήσουν τα κεφάλαιά τους.

Η ιστορία των σιδηροδρόμων, του ηλεκτρισμού και του Διαδικτύου δείχνει ότι ο οικονομικός μετασχηματισμός μπορεί να συνυπάρχει με υπερεπενδύσεις και μεγάλες χρηματιστηριακές απώλειες. Το κρίσιμο ζήτημα είναι ποιος θα δημιουργήσει επαρκείς ταμειακές ροές και πόσο γρήγορα.

Οι μεγαλύτεροι τεχνολογικοί όμιλοι διαθέτουν ισχυρές υφιστάμενες δραστηριότητες. Οι εξειδικευμένοι πάροχοι υπολογιστικής ισχύος, οι λεγόμενες neoclouds, εμφανίζονται περισσότερο ευάλωτοι όταν η ανάπτυξή τους στηρίζεται σε υψηλό δανεισμό και προσδοκίες διαρκώς αυξανόμενης ζήτησης.

Εάν οι πελάτες περιορίσουν τις παραγγελίες ή οι τιμές των υπηρεσιών μειωθούν ταχύτερα από το αναμενόμενο, οι υποχρεώσεις χρηματοδότησης παραμένουν. Εκεί μια αναθεώρηση προσδοκιών μπορεί να μετατραπεί σε πρόβλημα επιβίωσης.

Ο δανεισμός πίσω από την επενδυτική ευφορία

Νέα διάσταση δίνει η παρέμβαση του Μάικλ Μπαρ στη Fed, στις 16 Νοεμβρίου. Το καταγεγραμμένο στους ισολογισμούς χρέος των επτά μεγαλύτερων εταιρειών AI αναμένεται να ξεπεράσει τα 800 δισ. δολάρια μέχρι το τέλος του 2026.

Το ποσό αφορά στο χρέος και είναι διαφορετικό μέγεθος από την εκτίμηση για τις ετήσιες επενδυτικές δαπάνες. Η διάκριση αποτρέπει τη σύγχυση δύο αριθμών που περιγράφουν διαφορετικές πλευρές της ίδιας επέκτασης.

Η Fed επισημαίνει επίσης τις κυκλικές χρηματοδοτήσεις και τις σύνθετες υποχρεώσεις. Ένας επενδυτής μπορεί να χρηματοδοτεί μια εταιρεία που στη συνέχεια αγοράζει υπηρεσίες από αυτόν. Αν ο πελάτης αντιμετωπίσει δυσκολίες, ο χρηματοδότης κινδυνεύει ταυτόχρονα από υποτίμηση της επένδυσής του και απώλεια εσόδων.

Η πιθανή μετάδοση στην οικονομία έχει δύο διαδρομές: λιγότερες επενδύσεις και περιορισμό κατανάλωσης λόγω απώλειας πλούτου. Οι ακυρώσεις εγκαταστάσεων επηρεάζουν κατασκευαστές και προμηθευτές, ενώ οι χρηματιστηριακές απώλειες μπορούν να συμπιέσουν τη δαπάνη νοικοκυριών.

Ενέργεια και πληθωρισμός: Η πιθανή πρώτη σπίθα

Η οικονομία εισέρχεται στο 2027 με τις συνέπειες του πολέμου στο Ιράν ακόμη ενεργές. Οι διαταραχές στις ενεργειακές ροές αυξάνουν το κόστος παραγωγής και μεταφοράς, ενώ τα προβλήματα στα λιπάσματα μπορούν να μεταφέρουν την πίεση στην αγροτική παραγωγή.

Το Reuters, παρουσιάζοντας τις προβλέψεις του ΔΝΤ, επισημαίνει ότι η αναμενόμενη παγκόσμια ανάπτυξη 3,4% το 2027 στηρίζεται σε παραδοχές εξομάλυνσης των μεταφορών και επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ.

Στο δυσμενές ενεργειακό σενάριο, με πετρέλαιο πάνω από τα 130 δολάρια κατά το πρώτο τρίμηνο του 2027, η ανάπτυξη θα ήταν χαμηλότερη κατά μισή ποσοστιαία μονάδα.

Η αλληλουχία είναι κρίσιμη: ακριβότερη ενέργεια σημαίνει εντονότερο πληθωρισμό, μικρότερα περιθώρια κέρδους και δυσκολότερες αποφάσεις για τις κεντρικές τράπεζες. Η διατήρηση ακριβής χρηματοδότησης μπορεί κατόπιν να πιέσει τις επενδύσεις AI που χρειάζονται χρόνο για να αποδώσουν.

Οι αγορές ομολόγων ως πολλαπλασιαστής

Οι κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν ταυτόχρονα ανάγκες χρηματοδότησης για άμυνα, υποδομές, ενεργειακή ασφάλεια και κοινωνική προστασία. Όταν οι αποδόσεις των ομολόγων ανεβαίνουν, αυξάνεται σταδιακά το κόστος αναχρηματοδότησης και περιορίζεται η δυνατότητα νέων παρεμβάσεων.

Στο «The World Ahead 2027» του Economist, η πίεση του κρατικού χρέους αποτελεί αυτοτελή εστία κινδύνου. Η Γαλλία συγκεντρώνει πρόσθετη προσοχή, καθώς οι προεδρικές εκλογές μπορούν να συνδέσουν την πολιτική αβεβαιότητα με τις ήδη ευαίσθητες δημοσιονομικές ισορροπίες.

Μια απότομη αύξηση του κόστους δανεισμού θα περιόριζε την ευχέρεια στήριξης της οικονομίας ακριβώς όταν μια επενδυτική επιβράδυνση θα δημιουργούσε μεγαλύτερες ανάγκες. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις θα αντιμετώπιζαν δυσκολότερη πρόσβαση σε κεφάλαια και ακριβότερη ανανέωση υποχρεώσεων.

Γεωπολιτική, κλίμα και ο ανταγωνισμός χωρίς φρένο

Η αντιπαράθεση ΗΠΑ–Κίνας περιπλέκει την οικονομική λογική. Η υπολογιστική ισχύς αντιμετωπίζεται ως στρατηγικό πλεονέκτημα. Έτσι, επιχειρήσεις και κυβερνήσεις μπορεί να συνεχίζουν να επενδύουν ακόμη και όταν οι αναμενόμενες αποδόσεις γίνονται περισσότερο αβέβαιες.

Η Ταϊβάν προσθέτει έναν κίνδυνο για τις αλυσίδες προηγμένων τεχνολογιών. Το ορόσημο στρατιωτικής ετοιμότητας του 2027 δεν αποτελεί απόδειξη αποφασισμένης εισβολής, αλλά διατηρεί αυξημένη την προσοχή στις περιφερειακές ισορροπίες.

Στον χάρτη του Economist περιλαμβάνονται επίσης οι κλιματικές πιέσεις και το ισχυρό Ελ Νίνιο. Ξηρασίες και ακραία φαινόμενα μπορούν να επιβαρύνουν τρόφιμα, υποδομές και ασφαλιστικό κόστος, προσθέτοντας πληθωριστικές πιέσεις σε μια ήδη απαιτητική συγκυρία.

Οι παραπάνω συνδέσεις περιγράφουν μηχανισμούς μετάδοσης κινδύνου, όχι προδιαγεγραμμένη κρίση. Η αντίθετη δυνατότητα παραμένει υπαρκτή: σταδιακή προσαρμογή των αποτιμήσεων, εξομάλυνση της ενέργειας και ταχύτερη αξιοποίηση της AI από την πραγματική οικονομία.

Το ΔΝΤ εξετάζει και θετικό σενάριο, στο οποίο η μεγαλύτερη διάρκεια του επενδυτικού κύκλου αυξάνει το παγκόσμιο ΑΕΠ κατά 0,6% έως το 2029. Τα οφέλη εξαρτώνται από συμπληρωματικές επενδύσεις σε ενέργεια, ψηφιακές υποδομές και δεξιότητες εργαζομένων.