Πίσω από την εντυπωσιακή ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης διαμορφώνεται μια νέα ενεργειακή πραγματικότητα, με ολοένα περισσότερα κέντρα δεδομένων να απαιτούν τεράστιες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας, νερού και φυσικών πόρων. Η τεχνολογική επανάσταση, που μεταμορφώνει επιχειρήσεις και οικονομίες, συνοδεύεται από ένα περιβαλλοντικό κόστος το οποίο αποκτά πλέον διαστάσεις αντίστοιχες με εκείνες ολόκληρων κρατών.

Ενδεικτικό είναι το αποτύπωμα των μεγαλύτερων data centers στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα οποία μέσα σε μόλις έναν χρόνο συνδέθηκαν με εκπομπές 25,7 εκατομμυρίων τόνων διοξειδίου του άνθρακα, ποσότητα συγκρίσιμη με τις συνολικές ετήσιες εκπομπές της Δανίας.

Η διαπίστωση προκύπτει από νέα επιστημονική έρευνα, η οποία εξέτασε 403 μεγάλα κέντρα δεδομένων και κατέγραψε την ενεργειακή τους κατανάλωση, καθώς και τις εκπομπές που συνδέονται με την ηλεκτροδότησή τους.

Τα λεγόμενα hyperscale data centers, δηλαδή οι εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας που υποστηρίζουν υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης, υπολογιστικού νέφους και άλλες ψηφιακές εφαρμογές, αντιπροσωπεύουν πλέον περίπου το 1,8% της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στις ΗΠΑ.

Η αυξανόμενη ζήτηση για υπολογιστική ισχύ, σε συνδυασμό με τις επενδύσεις σε νέες εγκαταστάσεις, εντείνει τις ανησυχίες για τις επιπτώσεις στο κλίμα, στη δημόσια υγεία και στις τοπικές κοινωνίες.

Κατανάλωση 82 TWh και εκπομπές 25,7 εκατ. τόνων CO₂

Η έρευνα επικεντρώθηκε σε 403 hyperscale data centers που λειτουργούσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες από τον Μάιο του 2024 έως τον Απρίλιο του 2025.

Κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας των εγκαταστάσεων υπολογίστηκε σε περίπου 82 τεραβατώρες (TWh), ενώ οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που συνδέονται με αυτή την κατανάλωση ανήλθαν σε 25,7 εκατομμύρια μετρικούς τόνους.

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της επιβάρυνσης, οι εκπομπές αυτές είναι περίπου αντίστοιχες με εκείνες που παράγει σε ετήσια βάση η Δανία, μια χώρα με πληθυσμό περίπου έξι εκατομμυρίων κατοίκων.

Μάλιστα, το καταγεγραμμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα είναι δύο έως τρεις φορές μεγαλύτερο από προηγούμενες εκτιμήσεις που αφορούσαν το 2018, γεγονός που αναδεικνύει την ταχύτητα με την οποία αυξάνονται οι ενεργειακές απαιτήσεις των ψηφιακών υποδομών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η προέλευση της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνουν οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, το 54% της ηλεκτρικής ενέργειας συνδέεται με ορυκτά καύσιμα, ενώ το 21% προέρχεται από πυρηνική ενέργεια και το υπόλοιπο 25% από ανανεώσιμες πηγές.

Η εξάρτηση αυτή από τα ορυκτά καύσιμα αυξάνει το περιβαλλοντικό βάρος του κλάδου, ακόμη και όταν οι τεχνολογικές επιχειρήσεις επενδύουν παράλληλα σε καθαρότερες μορφές ηλεκτροπαραγωγής.

Η καθηγήτρια Βιοστατιστικής του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, Φραντσέσκα Ντομίνιτσι, η οποία συμμετείχε στη συγγραφή της έρευνας, επισήμανε ότι η ταχεία επέκταση των data centers συνοδεύεται από ιδιαίτερα σημαντικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Όπως υπογράμμισε, τα αποτελέσματα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως συντηρητική εκτίμηση, καθώς η περίοδος καταγραφής ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2025 και έκτοτε η ανάπτυξη νέων υποδομών έχει επιταχυνθεί.

Η ίδια θεωρεί αναγκαία την περαιτέρω διερεύνηση των επιπτώσεων, αλλά και την αξιοποίηση των ευρημάτων στη διαμόρφωση κατάλληλων πολιτικών.

Η ενεργειακή δίψα της AI και η επιστροφή στο φυσικό αέριο

Η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί νέες πιέσεις στα ηλεκτρικά δίκτυα, καθώς η λειτουργία των προηγμένων συστημάτων απαιτεί ολοένα μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ.

Τα data centers καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας όχι μόνο για τη λειτουργία των διακομιστών και των επεξεργαστών τους, αλλά και για τη συνεχή ψύξη του εξοπλισμού, ώστε να αποφεύγονται η υπερθέρμανση και οι διακοπές λειτουργίας.

Η αυξημένη ζήτηση δεν καλύπτεται πάντοτε από τις υφιστάμενες ενεργειακές υποδομές ή από διαθέσιμες ανανεώσιμες πηγές.

Αντίθετα, σε αρκετές περιπτώσεις προωθείται η κατασκευή νέων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο, ακόμη και σε μικρή απόσταση από τις εγκαταστάσεις των κέντρων δεδομένων.

Η εξέλιξη αυτή εντείνει την ανησυχία ότι η επέκταση της AI μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, αντί να επιταχύνει αποκλειστικά τη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια.

Η πρώην σύμβουλος της κυβέρνησης του Τζο Μπάιντεν για θέματα κλίματος, Τζίνα ΜακΚάρθι, έχει εκφράσει έντονο προβληματισμό για τη συγκεκριμένη τάση, επισημαίνοντας τις μακροπρόθεσμες συνέπειες που μπορεί να έχει τόσο για το περιβάλλον όσο και για τη δημόσια υγεία.

Αντιδράσεις για τις νέες εγκαταστάσεις – Η περίπτωση του Μέμφις

Η επέκταση των μεγάλων κέντρων δεδομένων στις ΗΠΑ δεν αντιμετωπίζεται παντού θετικά.

Αν και οι επενδυτές υπογραμμίζουν την οικονομική σημασία των έργων, στις περιοχές όπου σχεδιάζονται νέες υποδομές αυξάνονται οι αντιδράσεις κατοίκων και περιβαλλοντικών οργανώσεων.

Οι εταιρείες προβάλλουν ως βασικά επιχειρήματα τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ενίσχυση των τοπικών φορολογικών εσόδων και τις νέες επενδύσεις.

Παράλληλα, υποστηρίζουν ότι η κατανάλωση ενέργειας και νερού από τα data centers παραμένει περιορισμένη σε σύγκριση με δραστηριότητες άλλων κλάδων, όπως η γεωργία.

Ωστόσο, οι τοπικές κοινωνίες εκφράζουν φόβους για την ατμοσφαιρική ρύπανση, τον θόρυβο, την κατανάλωση νερού και την πρόσθετη επιβάρυνση των ενεργειακών υποδομών.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της ευρύτερης περιοχής του Μέμφις, στο Τενεσί, όπου έχουν αναπτυχθεί εγκαταστάσεις συνδεδεμένες με τις δραστηριότητες τεχνητής νοημοσύνης του Έλον Μασκ.

Τα συγκεκριμένα έργα έχουν προκαλέσει διαμαρτυρίες και νομικές προσφυγές για τις επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα και την ηχορύπανση.

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των αντιδράσεων, η εταιρεία του Μασκ έχει προχωρήσει ακόμη και στην εξαγορά κατοικιών από ανθρώπους που ζουν κοντά στις εγκαταστάσεις.

Το θέμα έχει αποκτήσει και διεθνή διάσταση, με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, να ζητεί από τις μεγάλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να δημοσιοποιούν το πλήρες περιβαλλοντικό αποτύπωμα των συστημάτων τους.

Η παρέμβασή του εστιάζει στην ανάγκη μεγαλύτερης διαφάνειας σχετικά με την κατανάλωση γης, νερού και ενέργειας, αλλά και στην αποτροπή μετακύλισης του περιβαλλοντικού κόστους στις πιο ευάλωτες κοινότητες.

Stratos: Το γιγαντιαίο data center στη Γιούτα και το κόστος για την υγεία

Στο επίκεντρο έντονου προβληματισμού βρίσκεται και το σχεδιαζόμενο Stratos στη Γιούτα, ένα από τα μεγαλύτερα προγραμματισμένα έργα κέντρων δεδομένων παγκοσμίως.

Η εγκατάσταση πρόκειται να αναπτυχθεί σε περιοχή που ήδη αντιμετωπίζει προβλήματα λειψυδρίας, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα ευαίσθητο το ζήτημα της κατανάλωσης νερού.

Παράλληλα, οι ενεργειακές απαιτήσεις του έργου και οι πιθανές επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα έχουν προκαλέσει αντιδράσεις για την κλίμακα και τις τεχνολογίες ηλεκτροδότησής του.

Ξεχωριστή έρευνα εκτιμά ότι, εφόσον επιλεγούν οι περισσότερο ρυπογόνες λύσεις που βασίζονται στα ορυκτά καύσιμα, το ετήσιο οικονομικό κόστος των επιπτώσεων στη δημόσια υγεία θα μπορούσε να φτάσει τα 690 εκατομμύρια δολάρια.

Στο ίδιο δυσμενές σενάριο, η λειτουργία των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής θα μπορούσε να οδηγήσει στην απελευθέρωση έως 3.140 τόνων αιωρούμενων σωματιδίων.

Οι συγκεκριμένοι ρύποι συνδέονται με αυξημένους κινδύνους αναπνευστικών και καρδιαγγειακών παθήσεων, ενώ μπορούν να μεταφέρονται σε μεγάλες αποστάσεις μέσω των ατμοσφαιρικών ρευμάτων.

Κατά συνέπεια, οι πιθανές επιπτώσεις δεν περιορίζονται στα όρια της Γιούτα, αλλά θα μπορούσαν να επεκταθούν σε γειτονικές πολιτείες, όπως το Άινταχο, το Ουαϊόμινγκ και το Κολοράντο.

Ο διευθυντής του προγράμματος καθαρού αέρα του Natural Resources Defense Council, Τζον Γουόλκ, προειδοποίησε ότι το έργο ενδέχεται να δημιουργήσει σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία, χαρακτηρίζοντάς το «σύγχρονο Δούρειο Ίππο» για τις τοπικές κοινωνίες.

Οι υπεύθυνοι ανάπτυξης του Stratos είχαν αρχικά σχεδιάσει να αξιοποιήσουν μονάδα ηλεκτροπαραγωγής συνδυασμένου κύκλου με φυσικό αέριο, εξετάζοντας ταυτόχρονα και άλλες επιλογές, μεταξύ των οποίων οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Το έργο έχει δεχθεί πιέσεις για τον περιορισμό της συνολικής του κλίμακας, ενώ η κατανάλωση νερού εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σημεία αντιπαράθεσης μεταξύ των επενδυτών και των τοπικών κοινωνιών.