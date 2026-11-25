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Ετήσιοι ρυθμοί οικονομικής ανάπτυξης της τάξεως του 10%, αλλά με την ανεργία να αγγίζει ακόμη και το 80% του εργατικού δυναμικού. Αυτή είναι μία από τις πιθανές εικόνες της οικονομίας του 2050 που σκιαγραφεί ο Νουριέλ Ρουμπινί, ο διακεκριμένος οικονομολόγος που απέκτησε διεθνή φήμη προειδοποιώντας εγκαίρως για την επερχόμενη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008.

Γνωστός ως «Dr. Doom» ή, όπως είχε επικρατήσει στην Ελλάδα κατά την περίοδο των μνημονίων, «Κασσάνδρα των αγορών», εξαιτίας των δυσοίωνων προβλέψεών του, ο Αμερικανός οικονομολόγος εμφανίζεται σήμερα ιδιαίτερα αισιόδοξος για τις αναπτυξιακές δυνατότητες που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη. Πολύ πιο επιφυλακτικός, ωστόσο, είναι απέναντι στις συνέπειες της τεχνολογικής επανάστασης για την απασχόληση.

Μιλώντας στην τηλεόραση του Bloomberg, ο Ρουμπινί εκτίμησε ότι ο δυνητικός ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης της αμερικανικής οικονομίας θα μπορούσε να εκτιναχθεί από το σημερινό 2% στο 10% έως τα μέσα του αιώνα, με την ανεργία, την ίδια στιγμή, να κινδυνεύει να αγγίξει ακόμη και το 80%.

Παρόμοιες εκτιμήσεις είχε παρουσιάσει στις 13 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια επενδυτικού συνεδρίου του Yahoo Finance. Οι προβλέψεις του βρέθηκαν εκ νέου στο επίκεντρο της διεθνούς επικαιρότητας, μέσα από δημοσιεύματα του Business Insider στις 17 Νοεμβρίου και του Yahoo Finance στις 23 Νοεμβρίου.

Σε νεότερη συνέντευξή του στο οικονομικό podcast Top Traders Unplugged, ο γνωστός οικονομολόγος ανέλυσε εκτενέστερα τις δυνατότητες που ανοίγει η τεχνητή νοημοσύνη για την παγκόσμια οικονομία.

Από τις προβλέψεις για το Grexit στην αισιοδοξία για την AI

Για το ελληνικό κοινό, ο Νουριέλ Ρουμπινί αποτελεί ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα πρόσωπα της περιόδου της δημοσιονομικής κρίσης, όταν οι εκτιμήσεις του για την πορεία της χώρας προκαλούσαν έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις.

Τον Ιούνιο του 2010, μόλις λίγες εβδομάδες μετά την προσφυγή της Ελλάδας στον μηχανισμό οικονομικής στήριξης, υποστήριζε σε άρθρο του στους Financial Times ότι το ελληνικό πρόβλημα δεν περιοριζόταν στην έλλειψη ρευστότητας, αλλά είχε χαρακτηριστικά αφερεγγυότητας.

Τον Σεπτέμβριο του 2011 εισηγούνταν πλέον ανοιχτά μια συντεταγμένη χρεοκοπία, σε συνδυασμό με την αποχώρηση από την Ευρωζώνη και την επαναφορά της δραχμής, θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να αποκατασταθεί η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Τον Μάιο του 2012 εκτιμούσε, μάλιστα, ότι η έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ ήταν πολύ πιθανό να πραγματοποιηθεί εντός του ίδιου ή του επόμενου έτους.

Το σενάριο του Grexit δεν επιβεβαιώθηκε, ενώ από τον Δεκέμβριο του 2012 ο ίδιος αναγνώριζε ότι οι πιθανότητες εξόδου είχαν μειωθεί. Η Ελλάδα παρέμεινε στο κοινό νόμισμα, ακόμη και μετά τη δραματική κλιμάκωση της κρίσης το καλοκαίρι του 2015.

Σχεδόν 15 χρόνια αργότερα, ο οικονομολόγος που συνέδεσε το όνομά του με ορισμένες από τις πλέον απαισιόδοξες προβλέψεις για την Ελλάδα και την Ευρώπη βλέπει πλέον στην τεχνολογική επανάσταση μια ιστορική ευκαιρία οικονομικής άνθησης. Εκείνο που τον προβληματίζει δεν είναι τόσο η έλλειψη ανάπτυξης όσο οι κοινωνικές επιπτώσεις μιας ενδεχομένως εκρηκτικής αύξησής της.

Περισσότερος πλούτος με λιγότερους εργαζομένους

Στον πυρήνα της επιχειρηματολογίας του Ρουμπινί βρίσκεται ένα οικονομικό παράδοξο. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προσφέρει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να πολλαπλασιάσουν την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών, μειώνοντας ταυτόχρονα την εξάρτησή τους από την ανθρώπινη εργασία.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η αύξηση της παραγωγικότητας, που διαχρονικά αποτελεί βασική επιδίωξη των οικονομιών, ενδέχεται να μετατραπεί σε μία από τις σημαντικότερες κοινωνικές προκλήσεις των επόμενων δεκαετιών.

Οι εταιρείες που θα πρωταγωνιστήσουν στην ανάπτυξη και την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούν να διευρύνουν τα περιθώρια κέρδους τους, περιορίζοντας σημαντικά τις δαπάνες για προσωπικό. Αντίθετα, μεγάλο μέρος του εργατικού δυναμικού ενδέχεται να χάσει τόσο την απασχόλησή του όσο και την πρόσβαση στα οικονομικά οφέλη της τεχνολογικής προόδου.

Ο Ρουμπινί προειδοποιεί ότι η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει σε πρωτοφανή συγκέντρωση πλούτου και διεύρυνση των οικονομικών ανισοτήτων.

Το κρίσιμο ζήτημα, συνεπώς, δεν αφορά μόνο στο μέγεθος του πλούτου που θα δημιουργήσει η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά πρωτίστως στον τρόπο με τον οποίο αυτός θα κατανεμηθεί.

Στη συνέντευξή του στο Bloomberg, ο οικονομολόγος επικαλέστηκε ακόμη και τον Καρλ Μαρξ, αναδεικνύοντας τον κίνδυνο που μπορεί να δημιουργήσει η υπερβολική συγκέντρωση κεφαλαίου για την ίδια τη λειτουργία του καπιταλιστικού συστήματος.

Εάν οι επιχειρήσεις είναι σε θέση να παράγουν αγαθά και υπηρεσίες σε πρωτοφανή κλίμακα, αλλά οι καταναλωτές στερούνται των αναγκαίων εισοδημάτων για να τα αγοράσουν, τότε η οικονομία μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπη με σοβαρό πρόβλημα ανεπαρκούς ζήτησης.

Η τεράστια αύξηση των παραγωγικών δυνατοτήτων δεν θα συνεπάγεται, επομένως, αυτομάτως και αντίστοιχη ενίσχυση της καταναλωτικής δυνατότητας των πολιτών.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο Ρουμπινί θεωρεί ότι η αναδιανομή του πλούτου δεν θα αποτελεί απλώς επιλογή κοινωνικής πολιτικής, αλλά ενδεχομένως αναγκαία προϋπόθεση για τη διατήρηση της οικονομικής και κοινωνικής ισορροπίας.

Καθολικό βασικό εισόδημα και αναδιανομή του πλούτου

Μεταξύ των λύσεων που θέτει προς συζήτηση ο Αμερικανός οικονομολόγος βρίσκεται η καθιέρωση ενός καθολικού βασικού εισοδήματος, το οποίο θα εξασφαλίζει στους πολίτες ένα σταθερό χρηματικό ποσό, ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας.

Σε αντίθεση με τα συμβατικά επιδόματα ανεργίας, που συνδέονται με συγκεκριμένα κριτήρια και προϋποθέσεις, ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούσε να λειτουργήσει ως διαρκής μηχανισμός διοχέτευσης μέρους του παραγόμενου πλούτου στο σύνολο της κοινωνίας.

Ο Ρουμπινί παρουσιάζει δύο πιθανές κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Η πρώτη αφορά στη φορολόγηση μέρους του πλούτου που θα συσσωρεύσουν οι μεγάλοι ωφελημένοι της τεχνολογικής επανάστασης και στη διοχέτευσή του προς τους πολίτες.

Η δεύτερη συνδέεται με τη διεύρυνση της συμμετοχής της κοινωνίας στην ιδιοκτησία των επιχειρήσεων που θα πρωταγωνιστήσουν στην οικονομία της τεχνητής νοημοσύνης. Με αυτόν τον τρόπο, περισσότεροι πολίτες θα μπορούσαν να απολαμβάνουν άμεσα τα οφέλη από την αύξηση της αξίας και της κερδοφορίας τους.

Κατά τον Ρουμπινί, μια τέτοια διαδικασία αναδιανομής δεν συνεπάγεται απαραίτητα την εγκατάλειψη του καπιταλισμού, αλλά την αναμόρφωσή του ώστε να ανταποκρίνεται στις νέες παραγωγικές και κοινωνικές πραγματικότητες.

Η απειλή για τα συνταξιοδοτικά συστήματα

Μια διαφορετική, αλλά εξίσου σημαντική πτυχή της τεχνολογικής επανάστασης είχε αναδείξει ο Ρουμπινί σε συνέντευξή του στο Bloomberg τον περασμένο Ιούλιο, εστιάζοντας στις επιπτώσεις της αυτοματοποίησης στη βιωσιμότητα των ασφαλιστικών συστημάτων.

Η αύξηση των ηλικιακών ορίων συνταξιοδότησης αποτελεί μία από τις συνηθέστερες απαντήσεις των κυβερνήσεων στη δημογραφική γήρανση και στις χρηματοδοτικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν τα ασφαλιστικά ταμεία.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση, ωστόσο, χάνει μέρος της αποτελεσματικότητάς της σε μια οικονομία όπου οι ευκαιρίες απασχόλησης ενδέχεται να περιοριστούν δραστικά.

Ο οικονομολόγος εκτιμά ότι, μέσα στα επόμενα 20 έως 25 χρόνια, η συνδυασμένη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής θα μπορούσε να υποκαταστήσει σημαντικό τμήμα της ανθρώπινης εργασίας, ανατρέποντας τις παραδοσιακές παραδοχές στις οποίες στηρίζεται η λειτουργία των ασφαλιστικών συστημάτων.

Καθώς η χρηματοδότηση των συντάξεων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων, μια εκτεταμένη συρρίκνωση της απασχόλησης θα καταστήσει αναγκαία την αναζήτηση νέων πηγών χρηματοδότησης της κοινωνικής ασφάλισης.

Το ζήτημα επανέφερε στην επικαιρότητα στις 24 Νοεμβρίου το οικονομικό μέσο Benzinga, υπενθυμίζοντας τις προειδοποιήσεις του Ρουμπινί για τις μακροπρόθεσμες συνέπειες της αυτοματοποίησης.

Η μεταμόρφωση του «Dr. Doom» σε «Dr. Boom»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αλλαγή στάσης ενός οικονομολόγου που για πολλά χρόνια είχε ταυτιστεί με τις δυσμενέστερες προβλέψεις για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας.

Στη συνέντευξή του στο Top Traders Unplugged, που δημοσιεύτηκε στις 25 Νοεμβρίου, ο Ρουμπινί αποκάλυψε ότι άρχισε να αναθεωρεί τις εκτιμήσεις του για τη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη πριν από περίπου δύο χρόνια.

Η πρόοδος της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης, σε συνδυασμό με τις σημαντικές εξελίξεις στη ρομποτική, τους κβαντικούς υπολογιστές και την πυρηνική σύντηξη, τον οδηγεί στην εκτίμηση ότι η ανθρωπότητα εισέρχεται σε έναν νέο, πολυετή κύκλο τεχνολογικής και οικονομικής άνθησης.

Μάλιστα, θεωρεί πιθανό ο δυνητικός ρυθμός ανάπτυξης της αμερικανικής οικονομίας να διπλασιαστεί ήδη μέχρι το τέλος της τρέχουσας δεκαετίας, προσεγγίζοντας το 4% ετησίως.

Σύμφωνα με την ανάλυσή του, τα οφέλη από την τεχνολογική εξέλιξη μπορούν να αποδειχθούν τόσο σημαντικά, ώστε να αντισταθμίσουν τις επιπτώσεις από τους εμπορικούς περιορισμούς, τις γεωπολιτικές αντιπαραθέσεις και άλλους παράγοντες που επιβαρύνουν την παγκόσμια οικονομία.

Γιατί δεν ανησυχεί για μια χρηματιστηριακή φούσκα

Την ώρα που εντείνονται οι συζητήσεις στις διεθνείς αγορές για το κατά πόσον οι υψηλές αποτιμήσεις των επιχειρήσεων τεχνητής νοημοσύνης δικαιολογούνται από τις πραγματικές προοπτικές τους, ο Ρουμπινί διατηρεί μια περισσότερο αισιόδοξη στάση.

Σε συνέντευξή του στην ιαπωνική οικονομική εφημερίδα Nikkei, που δημοσιεύτηκε στις 12 Νοεμβρίου, χαρακτήρισε την τεχνητή νοημοσύνη ως τη σημαντικότερη τεχνολογική καινοτομία στην ιστορία της ανθρωπότητας, εκτιμώντας ότι ο αντίκτυπός της θα μπορούσε να ξεπεράσει ακόμη και εκείνον της τυπογραφίας, του ηλεκτρισμού και των σιδηροδρόμων.

Δεν παραγνωρίζει ότι πολλές επιχειρήσεις του κλάδου ενδέχεται να αποτύχουν ή ότι οι χρηματιστηριακές αγορές θα βρεθούν αντιμέτωπες με περιόδους υψηλής μεταβλητότητας. Εντοπίζει, ωστόσο, μια ουσιώδη διαφοροποίηση σε σχέση με προηγούμενες περιόδους τεχνολογικής ευφορίας.

Όπως εκτιμά, η ζήτηση για υπολογιστική ισχύ εξακολουθεί να υπερβαίνει τις διαθέσιμες δυνατότητες, περιορίζοντας, τουλάχιστον προς το παρόν, τον κίνδυνο δημιουργίας πλεονάζουσας παραγωγικής δυναμικότητας στις σχετικές υποδομές.

Ο Ρουμπινί συγκρίνει τις σημερινές εξελίξεις με τους οικονομικούς και κοινωνικούς μετασχηματισμούς που προκάλεσε η πρώτη Βιομηχανική Επανάσταση.

Η εκβιομηχάνιση οδήγησε σε εντυπωσιακή αύξηση του παραγόμενου πλούτου, αλλά και σε σημαντική όξυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Η σταδιακή ανάπτυξη του κοινωνικού κράτους, η καθιέρωση κατώτατων μισθών, η διεύρυνση της πρόσβασης στη δημόσια εκπαίδευση και η δημιουργία συνταξιοδοτικών συστημάτων επέτρεψαν σε ευρύτερα στρώματα του πληθυσμού να επωφεληθούν από την οικονομική πρόοδο.

Μια αντίστοιχης κλίμακας θεσμική προσαρμογή θεωρεί ότι θα απαιτηθεί και στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, ώστε τα τεχνολογικά επιτεύγματα να μη συνοδευτούν από εκτεταμένες κοινωνικές αναταράξεις.

Ο ίδιος δεν παρουσιάζει την ανεργία του 80% ως βέβαιη ή αναπόφευκτη εξέλιξη. Πρόκειται για ένα ακραίο σενάριο, που προϋποθέτει την υποκατάσταση της ανθρώπινης εργασίας από την τεχνολογία σε εξαιρετικά μεγάλη κλίμακα.

Δεν αποκλείεται, άλλωστε, η τεχνητή νοημοσύνη να οδηγήσει στη δημιουργία νέων επαγγελμάτων και οικονομικών δραστηριοτήτων, όπως έχει συμβεί σε προηγούμενες περιόδους μεγάλων τεχνολογικών αλλαγών.

Σε αντίθεση, πάντως, με μεγάλο μέρος της Wall Street, που ανησυχεί για το ενδεχόμενο διάψευσης των προσδοκιών γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, ο Ρουμπινί εστιάζει σε έναν διαφορετικό κίνδυνο: τις οικονομικές και κοινωνικές ανατροπές που μπορεί να προκαλέσει η ίδια η επιτυχία της.