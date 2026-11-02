Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η παγκόσμια οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται παρά τις αλλεπάλληλες γεωπολιτικές και ενεργειακές αναταράξεις, αλλά πίσω από τη φαινομενική σταθερότητα συσσωρεύονται κίνδυνοι που θα μπορούσαν να μετατρέψουν ένα νέο οικονομικό σοκ σε ευρύτερη κρίση. Οι πόλεμοι, η ακρίβεια, το αυξημένο κόστος δανεισμού και τα υψηλά δημόσια χρέη περιορίζουν σταδιακά τις δυνατότητες άμυνας κυβερνήσεων, επιχειρήσεων και νοικοκυριών.

Το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι πλέον αν η διεθνής οικονομία μπορεί να απορροφήσει μια μεμονωμένη αναταραχή. Το έχει ήδη αποδείξει. Είναι πόσους ακόμη κραδασμούς μπορεί να αντέξει ταυτόχρονα, χωρίς να διαταραχθούν η ανάπτυξη, η χρηματοπιστωτική σταθερότητα και η απασχόληση.

Οι τελευταίες εκτιμήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) αποτυπώνουν αυτή την αντίφαση. Η παγκόσμια ανάπτυξη προβλέπεται στο 3,1% το 2026 και στο 3,4% το 2027, ποσοστά που απέχουν από συνθήκες γενικευμένης ύφεσης. Ωστόσο, ο παγκόσμιος πληθωρισμός εκτιμάται στο 4,7% φέτος και στο 4,1% την επόμενη χρονιά, επιβεβαιώνοντας ότι η επιστροφή στη νομισματική σταθερότητα παραμένει δύσκολη.

Η ανάπτυξη συνεχίζεται, αλλά τα στηρίγματα λιγοστεύουν

Ένα σημαντικό μέρος της σημερινής ανθεκτικότητας στηρίζεται σε τρεις παράγοντες: τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, τα στρατηγικά ενεργειακά αποθέματα και τις φθηνές κινεζικές εξαγωγές.

Οι επενδύσεις σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης ενισχύουν την οικονομική δραστηριότητα, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ και στις ασιατικές οικονομίες που συμμετέχουν στην παραγωγή ημιαγωγών και τεχνολογικού εξοπλισμού.

How supply chain #resilience is becoming more integral to financial decision-making amid #geopolitical change. https://t.co/Ih8Qn9hmHi — World Economic Forum (@wef) October 19, 2026

Τα πετρελαϊκά αποθέματα έχουν λειτουργήσει ως ανάχωμα στις ελλείψεις που προκάλεσε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, η αυξημένη προσφορά κινεζικών προϊόντων περιορίζει τις ανατιμήσεις στα εισαγόμενα αγαθά.

Ωστόσο, κανένα από αυτά τα στηρίγματα δεν είναι απεριόριστο.

Τα ενεργειακά αποθέματα εξαντλούνται, οι τεχνολογικές επενδύσεις απαιτούν ολοένα μεγαλύτερα κεφάλαια, ενώ ο ανταγωνισμός από την Κίνα επιβαρύνει τη βιομηχανική παραγωγή άλλων οικονομιών.

Η ανάπτυξη γίνεται έτσι περισσότερο άνιση. Οι χώρες που συνδέονται με την τεχνολογική αλυσίδα εμφανίζουν καλύτερες επιδόσεις, ενώ εκείνες που εξαρτώνται από εισαγωγές ενέργειας και διαθέτουν περιορισμένες δημοσιονομικές δυνατότητες βρίσκονται σε δυσμενέστερη θέση.

Το δημόσιο χρέος περιορίζει τις δυνατότητες αντίδρασης

Η σημαντικότερη διαφορά σε σχέση με προηγούμενες κρίσεις είναι ότι πολλές κυβερνήσεις διαθέτουν πλέον μικρότερα περιθώρια δημοσιονομικής παρέμβασης.

Η περίοδος του φθηνού χρήματος έχει παρέλθει και η άνοδος των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων καθιστά ακριβότερη την αναχρηματοδότηση του χρέους.

Στις ΗΠΑ, το ομοσπονδιακό δημόσιο χρέος έχει ξεπεράσει τα 40 τρισ. δολάρια, ενώ το δημοσιονομικό έλλειμμα του 2026 προσεγγίζει τα 2 τρισ. δολάρια. Το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους έχει επίσης αυξηθεί σημαντικά, περιορίζοντας τους διαθέσιμους πόρους για άλλες πολιτικές.

Το πρόβλημα είναι ακόμη εντονότερο στις φτωχότερες οικονομίες, όπου οι πληρωμές τόκων απορροφούν σημαντικό μέρος των κρατικών εσόδων.

Σε μια νέα κρίση, οι κυβερνήσεις θα χρειαστούν ενδεχομένως περισσότερες επιδοτήσεις, φορολογικές ελαφρύνσεις και δημόσιες επενδύσεις. Ταυτόχρονα, όμως, οι αγορές θα απαιτούν συγκράτηση των ελλειμμάτων.

Αυτό το δημοσιονομικό δίλημμα αποτελεί μία από τις σοβαρότερες απειλές για την ανθεκτικότητα της παγκόσμιας οικονομίας.

Ενέργεια και πληθωρισμός: Ο κίνδυνος στασιμοπληθωρισμού

Η παράταση του πολέμου στη Μέση Ανατολή μπορεί να εξελιχθεί στον καταλύτη μιας νέας οικονομικής αναταραχής.

IMF: World Economic Outlook

Resilience Under Strain, Urgent Choices

https://t.co/sHkU1ryDXH https://t.co/ZDX0x59Wzf — Xavier Delcourt (@x_delcourt) October 13, 2026

Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ οι διαταραχές στα Στενά του Ορμούζ αυξάνουν το κόστος μεταφοράς και ασφάλισης των ενεργειακών φορτίων.

Η άνοδος των τιμών του ντίζελ επηρεάζει άμεσα τις μεταφορές, τη βιομηχανία και τη γεωργική παραγωγή, μεταφέροντας τις πιέσεις στο σύνολο της οικονομίας.

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι η εμφάνιση στασιμοπληθωριστικών συνθηκών, δηλαδή υψηλού πληθωρισμού σε συνδυασμό με υποτονική ανάπτυξη.

Σε αυτή την περίπτωση, οι κεντρικές τράπεζες αντιμετωπίζουν ένα εξαιρετικά δύσκολο δίλημμα. Η αύξηση των επιτοκίων μπορεί να συγκρατήσει τις ανατιμήσεις, αλλά ταυτόχρονα επιβαρύνει την κατανάλωση και τις επενδύσεις.

Αντίθετα, η χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής μπορεί να στηρίξει την οικονομική δραστηριότητα, διακινδυνεύοντας νέα επιτάχυνση του πληθωρισμού.

Η τεχνητή νοημοσύνη ως ευκαιρία και νέα πηγή κινδύνου

Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί σήμερα έναν από τους ισχυρότερους μοχλούς ανάπτυξης, αλλά και μια πιθανή εστία χρηματοπιστωτικής αστάθειας.

Οι τεράστιες επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων, ημιαγωγούς και ενεργειακές υποδομές δημιουργούν θέσεις εργασίας και ενισχύουν τη ζήτηση.

What’s ahead for the global economy this year and next? The latest World Economic Outlook projects growth at 3.1% in 2026 and 3.4% in 2027, with inflation rising this year before easing next year. Learn how geopolitics and AI are reshaping the outlook. https://t.co/vwXHRxkW4n https://t.co/hG1eUVER2u — IMF (@IMFNews) October 13, 2026

Ωστόσο, η συγκέντρωση κεφαλαίων σε περιορισμένο αριθμό τεχνολογικών επιχειρήσεων αυξάνει την εξάρτηση των χρηματιστηρίων από τις μελλοντικές αποδόσεις της τεχνητής νοημοσύνης.

Μια απότομη αναθεώρηση των προσδοκιών για την κερδοφορία του κλάδου θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντικές διορθώσεις στις αγορές, περιορίζοντας την επενδυτική εμπιστοσύνη.

Παράλληλα, η τεράστια ζήτηση κεφαλαίων και ηλεκτρικής ενέργειας από τις τεχνολογικές επιχειρήσεις ενδέχεται να αυξήσει το κόστος για άλλους παραγωγικούς κλάδους.

Έτσι, ο ίδιος παράγοντας που στηρίζει σήμερα την ανάπτυξη θα μπορούσε, υπό διαφορετικές συνθήκες, να ενισχύσει μια μελλοντική κρίση.

Το σενάριο της νέας κρίσης και τα πραγματικά όρια αντοχής

Η παγκόσμια οικονομία δεν βρίσκεται σήμερα σε κατάσταση αντίστοιχη με τη χρηματοπιστωτική κατάρρευση του 2008. Ωστόσο, οι κίνδυνοι είναι περισσότερο αλληλένδετοι.

The real danger may not be debt levels, but where they are heading. With #G7 debt-to-GDP ratios already above 120% and rising, governments face few easy options: grow faster than debt, raise taxes, or cut spending. As bond markets demand fiscal prudence, austerity could return—with consequences far beyond economics. @srijshukla explores what comes next. https://t.co/P5wDDJrokx

#GlobalEconomy #Austerity — ORF (@orfonline) October 19, 2026

Μια νέα ενεργειακή αναταραχή θα μπορούσε να επιταχύνει τον πληθωρισμό, να διατηρήσει υψηλά τα επιτόκια και να αυξήσει το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους.

Αυτό με τη σειρά του θα περιόριζε τις επενδύσεις, θα επιβάρυνε την κατανάλωση και θα ενίσχυε την πίεση στις πιο ευάλωτες οικονομίες.

Το πρόβλημα γίνεται σοβαρότερο από την αποδυνάμωση της διεθνούς οικονομικής συνεργασίας. Οι εμπορικές αντιπαραθέσεις, ο προστατευτισμός και οι γεωπολιτικές διαιρέσεις δυσκολεύουν τη διαμόρφωση κοινής απάντησης σε μια νέα κρίση.

Η επόμενη μεγάλη δοκιμασία, επομένως, δεν χρειάζεται να προέλθει από την κατάρρευση μιας τράπεζας ή ενός χρηματιστηρίου. Μπορεί να προκύψει από τη συσσώρευση μικρότερων αλλά διαρκών πιέσεων, που σταδιακά θα εξαντλήσουν τις οικονομικές αντοχές.

Η αποκλιμάκωση των πολεμικών συγκρούσεων, η σταθεροποίηση των ενεργειακών τιμών και η ενίσχυση των δημόσιων οικονομικών θα μπορούσαν να περιορίσουν σημαντικά τους κινδύνους.

Η παγκόσμια οικονομία διαθέτει ακόμη ισχυρούς μηχανισμούς προσαρμογής. Εκείνο που δεν διαθέτει πλέον στον ίδιο βαθμό είναι η πολυτέλεια να απορροφά διαδοχικούς κραδασμούς χωρίς συνέπειες.

Κάπως έτσι, το πραγματικό ερώτημα δεν είναι αν ο πλανήτης μπορεί να αντέξει άλλη μία κρίση, αλλά πόσο βαθύ θα είναι το οικονομικό και κοινωνικό κόστος αυτής της αντοχής. Και για αυτό, προς το παρόν, δεν υπάρχει μια πειστική απάντηση…