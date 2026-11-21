Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σαφές μήνυμα ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να μπει σε λογική προεκλογικών παροχών που θα θέσουν σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα στέλνει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε συνέντευξή του στη «Βραδυνή της Κυριακής».

«Το ημερολόγιο των εκλογών δεν μπορεί να καθορίζει τις αντοχές της οικονομίας», τονίζει χαρακτηριστικά, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετων μέτρων μόνο εφόσον δημιουργηθεί νέος δημοσιονομικός χώρος.

Αναφερόμενος στην ακρίβεια, αναγνωρίζει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά και προτάσσει την αύξηση των εισοδημάτων και τις στοχευμένες φοροελαφρύνσεις, υπερασπιζόμενος παράλληλα την επιλογή των επιδοτήσεων στα καύσιμα αντί μιας οριζόντιας μείωσης του ΕΦΚ.

Ξεκαθαρίζει ότι η ετήσια ενίσχυση των 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους θα ξεκινήσει το 2027, ενώ, ερωτηθείς για την επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και σύνταξης, παραπέμπει στις μόνιμες παρεμβάσεις ενίσχυσης των εισοδημάτων.

Παράλληλα, παρουσιάζει τον σχεδιασμό για την ανάπτυξη μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, με επενδύσεις, ιδιωτικά κεφάλαια και στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ζητεί ταχύτερες ευρωπαϊκές αποφάσεις για την ανταγωνιστικότητα και την άμυνα, ενώ στο πολιτικό πεδίο εκφράζει την πεποίθηση ότι η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας παραμένει εφικτός στόχος, παρά τη σημερινή εικόνα των δημοσκοπήσεων.

Ακολουθεί ολόκληρη η συνέντευξη του Κυριάκου Πιερρακάκη

Κύριε υπουργέ, η ακρίβεια ροκανίζει τα μέτρα ενίσχυσης των εισοδημάτων. Παρά τις αυξήσεις μισθών και συντάξεων, σημαντικό μέρος των πολιτών δυσκολεύεται να βγάλει τον μήνα. Πώς σκέφτεστε να αλλάξετε αυτή τη δύσκολη πραγματικότητα;

Καταλαβαίνω απόλυτα πως όταν ένας πολίτης πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, δεν σκέφτεται πόσο αυξήθηκε το ΑΕΠ, αλλά πόσα χρήματα του απομένουν μέχρι το τέλος του μήνα. Και έχει κάθε δίκιο να απαιτεί περισσότερα από εμάς.

Πρέπει όμως, να βλέπουμε ολόκληρη την εικόνα. Μια οικογένεια με δύο εργαζομένους που αμείβονται με τον μέσο μισθό και δύο παιδιά είχε το 2019 καθαρό ετήσιο εισόδημα περίπου 33.000 ευρώ. Το 2025 ξεπέρασε τις 44.500 ευρώ. Είναι 11.500 ευρώ περισσότερα, μέρος των οποίων, ασφαλώς, απορροφήθηκε από την ακρίβεια.

Η απάντησή μας, λοιπόν, είναι περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες δουλειές, χαμηλότεροι φόροι και μια Οικονομία που δημιουργεί ευκαιρίες. Με μόνιμα μέτρα 2,2 δισ. ευρώ για το 2027 συνεχίζουμε αυτή την προσπάθεια.

Η φιλοδοξία μας είναι μια Ελλάδα όπου ο εργαζόμενος θα μπορεί να ζει καλά από τον μισθό του, να μεγαλώνει την οικογένειά του και να σχεδιάζει το μέλλον του χωρίς διαρκή οικονομική αγωνία. Να στέκεται στα δικά του πόδια, με τις δικές του δυνάμεις. Αυτός είναι ο πραγματικός πήχης της οικονομικής μας πολιτικής.

Το υψηλό κόστος ενέργειας προκαλεί «πονοκεφάλους» σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Τι μπορούμε να περιμένουμε από την Ευρώπη; Είναι πιθανή μια μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα;

Αν ρωτήσετε έναν οδηγό τι τον ενδιαφέρει περισσότερο, θα σας απαντήσει αμέσως ότι είναι η τιμή που βλέπει στην αντλία. Αυτό είναι και το δικό μας κριτήριο. Το πραγματικό όφελος για τον πολίτη.

Στο πετρέλαιο θέρμανσης, για παράδειγμα, η συνολική ελάφρυνση φτάνει περίπου τα 40 λεπτά το λίτρο, μαζί με τις παρεμβάσεις των διυλιστηρίων. Μια μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης δεν θα εξασφάλιζε κατ’ ανάγκην το ίδιο αποτέλεσμα. Το όφελος θα μπορούσε να είναι σημαντικά μικρότερο. Γι’ αυτό επιλέγουμε παρεμβάσεις που έχουν άμεσο και μετρήσιμο αποτέλεσμα στην τσέπη του καταναλωτή.

Παρατείναμε τις επιδοτήσεις έως το τέλος Νοεμβρίου, παρά την πρόσφατη αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών, γιατί γνωρίζουμε πόσο εύκολα μπορεί να ανατραπεί αυτή η εικόνα. Και θα στηρίξουμε τους πολίτες για όσο χρειαστεί. Αν η ενεργειακή κρίση επιδεινωθεί, η Ευρώπη οφείλει να είναι έτοιμη να δώσει μια κοινή απάντηση, με μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, όπως έχει ζητήσει ο Πρωθυπουργός.

Πρόσφατα μειώσατε τον ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου. Γιατί θεωρείτε ότι αυτή η μείωση θα φτάσει στις καταναλώτριες, ενώ υποστηρίζετε ότι άλλες μειώσεις ΦΠΑ χάνονται στην πορεία;

Όπως μειώσαμε από το 2020 τον ΦΠΑ στις βρεφικές πάνες από το 24% στο 13%, έτσι επεκτείναμε τον μειωμένο συντελεστή στα προϊόντα περιόδου και στις πάνες ακράτειας.

Ας είμαστε, όμως, ακριβείς. Άλλο μια στοχευμένη μείωση, όπου μπορείς να παρακολουθείς συγκεκριμένες τιμές, και άλλο μια γενικευμένη μείωση σε χιλιάδες προϊόντα. Μια γενικευμένη μείωση του ΦΠΑ μπορεί να κοστίσει αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, χωρίς να υπάρχει εγγύηση ότι το όφελος θα περάσει στον καταναλωτή.

Γι’ αυτό επιλέγουμε στοχευμένες μειώσεις φόρων και απευθείας ενισχύσεις. Κάθε ευρώ που διαθέτουμε πρέπει να πιάνει τόπο. Να φτάνει στον πολίτη και να βελτιώνει πραγματικά την καθημερινότητά του.

Με αφορμή την κατάθεση του Προϋπολογισμού, ποιο είναι το μήνυμά σας και ποιοι οι φόβοι σας από τις διεθνείς εξελίξεις;

Ο Προϋπολογισμός του 2027 δείχνει πόσο έχει προχωρήσει η Ελλάδα και τι μπορούμε να πετύχουμε τα επόμενα χρόνια.

Προβλέπουμε ανάπτυξη 2,3%, σχεδόν διπλάσια από την Ευρωζώνη, και δημόσιο χρέος που υποχωρεί στο 128,8% του ΑΕΠ, από 209% το 2020. Αυξάνουμε τις επενδύσεις και διαθέτουμε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ για μόνιμες αυξήσεις εισοδημάτων και μειώσεις φόρων. Ξέρουμε, όμως, ότι πολλοί συμπολίτες μας εξακολουθούν να δυσκολεύονται. Και ο στόχος μας είναι η πρόοδος της Οικονομίας να φτάνει σε κάθε σπίτι.

Αυτή η προσπάθεια γίνεται ακόμη πιο σημαντική σε μια περίοδο διεθνούς αβεβαιότητας, με πολέμους, ενεργειακές αναταράξεις και εμπορικές συγκρούσεις. Γι’ αυτό επιμένουμε στη δημοσιονομική ισορροπία και την πολιτική σταθερότητα, ώστε να μπορούμε να στηρίζουμε την κοινωνία στις δύσκολες στιγμές.

Η Ελλάδα έχει ξεπεράσει τις πιο δύσκολες στιγμές της και μπορεί πλέον να κοιτάζει το μέλλον με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.

Οδεύουμε σε εκλογές την άνοιξη. Ποιο περιθώριο έχει το πουγκί της κυβέρνησης για παροχές μέχρι τις κάλπες;

Η Ελλάδα έχει πληρώσει πολύ ακριβά την αντίληψη ότι πριν από τις εκλογές ανοίγει το κρατικό πουγκί και μετά τις κάλπες έρχεται ο λογαριασμός. Αυτό το έργο το έχουμε ξαναδεί. Και δεν πρόκειται να το επαναλάβουμε.

Έχουμε ήδη ανακοινώσει μόνιμα μέτρα 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2027. Μπορούμε να τα χρηματοδοτήσουμε επειδή η Οικονομία αναπτύσσεται, η απασχόληση αυξάνεται και η φοροδιαφυγή περιορίζεται.

Αν δημιουργηθεί πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος, ασφαλώς θα εξετάσουμε πώς θα αξιοποιηθεί προς όφελος της κοινωνίας.

Αλλά θέλω να είμαι απολύτως σαφής. Το ημερολόγιο των εκλογών δεν μπορεί να καθορίζει τις αντοχές της Οικονομίας. Οι εκλογές κρίνονται σε μία ημέρα. Οι οικονομικές αποφάσεις επηρεάζουν τη ζωή των πολιτών για χρόνια. Και εμείς δεν πρόκειται να διακινδυνεύσουμε το μέλλον της χώρας.

Εξετάζετε να δοθεί από φέτος η ενίσχυση των 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους, αντί για το 2027;

Η απόφαση που έχουμε ανακοινώσει προβλέπει την καταβολή της ετήσιας ενίσχυσης των 500 ευρώ από το 2027. Κατανοώ απολύτως την προσδοκία των δημοσίων υπαλλήλων για μεγαλύτερη στήριξη, ιδιαίτερα έπειτα από τόσα χρόνια πιέσεων στα εισοδήματά τους.

Θέλουμε οι δημόσιοι υπάλληλοι να βλέπουν σταθερά το εισόδημά τους να αυξάνεται. Και αυτή η προσπάθεια θα συνεχιστεί, με συγκεκριμένα μέτρα που μπορούμε να εφαρμόσουμε και να διατηρήσουμε.

Για τη 13η και 14η σύνταξη, αλλά και τον 13ο και 14ο μισθό στο Δημόσιο, να θεωρήσουμε ότι δεν πρόκειται να επιστρέψουν ποτέ;

Καταλαβαίνω απολύτως γιατί το ζητούν εργαζόμενοι και συνταξιούχοι. Έχασαν πολλά στα χρόνια της κρίσης και δικαιολογημένα περιμένουν να αναπληρωθούν οι απώλειές τους. Έχουμε ήδη κάνει βήματα σε αυτή την κατεύθυνση. Στο Δημόσιο έχουν γίνει 32 παρεμβάσεις, με μόνιμο ετήσιο κόστος 3,28 δισ. ευρώ, με αυξήσεις στους μισθούς και πρόσθετες ενισχύσεις σε γιατρούς, εκπαιδευτικούς και ενστόλους. Σε αυτές προστίθενται το ετήσιο επίδομα των 500 ευρώ από το 2027 και η επιστροφή δύο ενοικίων σε δικαιούχους που υπηρετούν στην περιφέρεια. Στους συνταξιούχους έχουν δοθεί αυξήσεις, που ασφαλώς δεν καλύπτουν την πίεση από την ακρίβεια. Από το 2027, ωστόσο, οι αυξήσεις των συντάξεων δεν θα συμψηφίζονται με την προσωπική διαφορά, ενώ προβλέπεται ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για περίπου 2,2 εκατομμύρια δικαιούχους.

Ξέρουμε ότι οι απώλειες δεν έχουν καλυφθεί πλήρως. Θυμόμαστε, όμως, και την εποχή που το κράτος έδινε με το ένα χέρι και έπαιρνε πίσω με το άλλο. Θέλουμε οι πολίτες να βλέπουν τα εισοδήματά τους να αυξάνονται και να ξέρουν ότι όσα κερδίζουν σήμερα, δεν θα τους αφαιρεθούν αύριο.

Με την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, πού θα βρούμε τα επόμενα χρόνια τα 36 δισ. ευρώ που συνέβαλαν στους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης;

Θα ήταν μεγάλο λάθος να θεωρήσουμε ότι μαζί με το Ταμείο Ανάκαμψης τελειώνει και η αναπτυξιακή δυναμική της χώρας. Από την αρχή γνωρίζαμε ότι πρόκειται για ένα εργαλείο συγκεκριμένης διάρκειας.

Έχουμε ήδη συμβασιοποιημένα επενδυτικά σχέδια ύψους 29,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα συνεχίσουν να υλοποιούνται με δάνεια του Ταμείου, τραπεζικά κεφάλαια και ιδιωτική συμμετοχή. Μόνο το 2027 προβλέπονται εκταμιεύσεις δανείων 3,2 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Παράλληλα, αυξάνουμε το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων εκτός Ταμείου Ανάκαμψης στα 11 δισεκατομμύρια ευρώ και δημιουργούμε νέα εργαλεία χρηματοδότησης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Το επόμενο μεγάλο στοίχημα είναι να κινητοποιήσουμε περισσότερα ιδιωτικά κεφάλαια, να μεγαλώσουν οι ελληνικές επιχειρήσεις και να δημιουργηθούν περισσότερες καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Το Ταμείο Ανάκαμψης έδωσε στην ελληνική Οικονομία ταχύτητα. Τώρα πρέπει να αποδείξουμε ότι μπορεί να διατηρήσει αυτή την ταχύτητα με τις δικές της δυνάμεις. Αυτή θα είναι η πραγματική επιτυχία της επόμενης ημέρας.

Πολλοί ασκούν κριτική στην Ευρώπη ότι αργεί να πάρει αποφάσεις. Με την εμπειρία σας ως πρόεδρος του Eurogroup, πώς ακούτε αυτή την κριτική;

Η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί γρηγορότερα. Είναι πλέον ζήτημα οικονομικής ισχύος και γεωπολιτικής επιρροής.

Έχουμε 450 εκατομμύρια πολίτες, τεράστια κεφάλαια, κορυφαία πανεπιστήμια και επιχειρήσεις παγκόσμιας εμβέλειας. Κι όμως, σε κρίσιμους τομείς εξακολουθούμε να λειτουργούμε σαν 27 διαφορετικές αγορές.

Η έκθεση Ντράγκι περιέγραψε με ακρίβεια το πρόβλημα. Τώρα χρειαζόμαστε αποφάσεις. Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, περισσότερα κεφάλαια στην καινοτομία, κοινές ευρωπαϊκές προμήθειες στην άμυνα, άρση των εμποδίων στις τηλεπικοινωνίες και στην ενιαία αγορά.

Αυτό είναι και ένα βασικό ζητούμενο στο Eurogroup. Να περάσουμε από τη συμφωνία για τα προβλήματα στη συμφωνία για τις λύσεις.

Η ΝΔ θα κερδίσει με αυτοδυναμία; Στις δημοσκοπήσεις φαίνεται πως είστε μακριά από αυτόν τον στόχο.

Ναι, πιστεύω ότι η αυτοδυναμία είναι εφικτός στόχος. Και το λέω χωρίς να υποτιμώ τις δυσκολίες ή να αγνοώ τις δημοσκοπήσεις.

Ακούμε την κοινωνία. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολίτες που περιμένουν περισσότερα από εμάς. Και έχουμε ακόμη πολλή δουλειά μπροστά μας.

Οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν μια στιγμή. Οι εκλογές κρίνουν την πορεία μιας χώρας. Και πιστεύω ότι, όταν έρθει η ώρα, οι πολίτες θα επιλέξουν με κριτήριο ποιος μπορεί να εγγυηθεί το μέλλον της. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει την εμπιστοσύνη των πολιτών για να οδηγήσει τη χώρα στο επόμενο μεγάλο βήμα.