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Ξεκάθαρη προειδοποίηση προς κάθε υπάλληλο της ΑΑΔΕ που ενδέχεται να εμπλέκεται σε φαινόμενα διαφθοράς απηύθυνε ο διοικητής της Αρχής, Γιώργος Πιτσιλής, διαμηνύοντας ότι όσοι αποδειχθεί πως έχουν παραβιάσει τον όρκο τους δεν έχουν θέση στην υπηρεσία. Μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3, υπογράμμισε ότι η ΑΑΔΕ είναι αποφασισμένη να διερευνήσει μέχρι τέλους κάθε σχετική καταγγελία, προστατεύοντας παράλληλα το κύρος και το έργο των 12.500 εργαζομένων της.

Αναφερόμενος στις υποθέσεις Χωριάτικο και Pizza Fan, ο κ. Πιτσιλής εξήρε τη συμβολή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), επισημαίνοντας ότι η συνεργασία φορολογικών και αστυνομικών αρχών είναι καθοριστική για την αποκάλυψη οργανωμένων κυκλωμάτων. «Η ΔΑΟΕ έχει κάνει καλή δουλειά. Συμπληρώνουμε ο ένας τον άλλον. Εμείς ελέγχουμε το τιμολόγιο, η αστυνομία έχει το τηλέφωνο, την παρακολούθηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, στάθηκε στις δυνατότητες αλλά και στους περιορισμούς των ηλεκτρονικών συστημάτων φορολογικού ελέγχου. Όπως εξήγησε, το myDATA καταγράφει τα τιμολόγια που εκδίδονται, όχι όμως τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται με μετρητά χωρίς παραστατικό. Για τον λόγο αυτό χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική τη διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές, η οποία ενισχύει τη δυνατότητα εντοπισμού αδήλωτων συναλλαγών.

Το έγγραφο με τα 25 ονόματα υπαλλήλων της ΑΑΔΕ

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο διοικητής της ΑΑΔΕ στο έγγραφο που εντοπίστηκε στο γραφείο του λογιστή του «Mr. Χωριάτικο», στο οποίο φέρονται να περιλαμβάνονται 25 ονόματα υπαλλήλων της Αρχής, συνοδευόμενα από χρηματικά ποσά. Όπως διευκρίνισε, η ΑΑΔΕ έχει ήδη ζητήσει, μέσω των προβλεπόμενων θεσμικών διαδικασιών, να της διαβιβαστεί κάθε διαθέσιμο αποδεικτικό στοιχείο, προκειμένου να προχωρήσει στη δική της έρευνα.

Ο κ. Πιτσιλής εξήγησε ότι τέτοιου είδους υποθέσεις εξετάζονται σε δύο διαφορετικά επίπεδα: το πειθαρχικό και το ποινικό. Η ευθύνη της ΑΑΔΕ αφορά την απομάκρυνση όσων έχουν παραβεί τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα, ενώ οι ποινικές κυρώσεις, όπως η φυλάκιση και τα πρόστιμα, αποτελούν αρμοδιότητα της Δικαιοσύνης.

«Εμείς απομακρύνουμε τον άνθρωπο ο οποίος έχει καταπατήσει τον όρκο του από την υπηρεσία για να σταματήσει να κάνει κακό», σημείωσε, προσθέτοντας ότι απαιτείται να αξιολογηθεί το σύνολο των στοιχείων και όχι αποκλειστικά το συγκεκριμένο έγγραφο. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν γνωρίζει ποια πρόσωπα ενδέχεται να εμπλέκονται, καθώς αυτό θα προκύψει από την εξέταση της δικογραφίας και τυχόν πρόσθετου υλικού, όπως συνομιλίες ή φωτογραφίες. «Όπως έχουμε κάνει κάθε φορά μέχρι τώρα και θα κάνουμε και εδώ, θα το πάμε μέχρι τέλους», διαβεβαίωσε.

Στέλνοντας αυστηρό μήνυμα προς το εσωτερικό της Αρχής, τόνισε ότι «όποιοι έχουν καταπατήσει τον όρκο τους θα εκβληθούν από τις τάξεις μας», υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει σε ενδεχομένως λίγους επίορκους υπαλλήλους να πλήξουν τη συνολική εικόνα των 12.500 εργαζομένων που καθημερινά εξυπηρετούν πολίτες και επιχειρήσεις, προστατεύουν τον υγιή ανταγωνισμό και διευκολύνουν το εμπόριο.

Αναφορικά με την υπόθεση του Χωριάτικου, ο κ. Πιτσιλής αποκάλυψε ότι η ΑΑΔΕ είχε ήδη εντοπίσει ύποπτες δραστηριότητες και είχε ξεκινήσει τη δική της ελεγκτική διαδικασία. Ωστόσο, λόγω της συνεργασίας με τις αστυνομικές αρχές, αποφασίστηκε να δοθεί προτεραιότητα στην ολοκλήρωση της αστυνομικής έρευνας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι σταμάτησαν οι ενέργειες της φορολογικής διοίκησης.

«Το δίκτυο αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν και άλλα ευρήματα που εξετάζονται από την ΑΑΔΕ. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι έχουν εντοπιστεί εκατοντάδες κυκλώματα φορολογικής απάτης, με τη χρησιμοποίηση «αχυρανθρώπων» να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι ελεγκτικές αρχές.

Όπως εξήγησε, η δυνατότητα άμεσης σύστασης εταιρειών συνιστά σημαντική πρόοδο για την επιχειρηματικότητα και δεν πρέπει να αναιρεθεί με επιστροφή στις χρονοβόρες διαδικασίες του παρελθόντος.

Την ίδια στιγμή, όμως, απαιτούνται πρόσθετες δικλείδες ασφαλείας, ώστε να αποτρέπεται η δημιουργία επιχειρήσεων που χρησιμοποιούνται ως οχήματα απάτης ή αποκρύπτουν τα πρόσωπα που πραγματικά τις ελέγχουν. Στο πλαίσιο αυτό, η ΑΑΔΕ επεξεργάζεται προτάσεις και επιχειρησιακές παρεμβάσεις σε συνεργασία με τα υπουργεία Ανάπτυξης και Οικονομικών, με στόχο την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση ύποπτων εταιρικών σχημάτων.

«Να μη γίνεται η ΑΑΔΕ εργαλείο πολιτικής αντιπαράθεσης»

Απαντώντας σε αναφορές ότι ορισμένοι από τους εμπλεκόμενους υπαλλήλους είχαν προσληφθεί από τον ίδιο, ο κ. Πιτσιλής διευκρίνισε ότι η διοίκηση της ΑΑΔΕ δεν πραγματοποιεί απευθείας προσλήψεις, καθώς αυτές ακολουθούν συγκεκριμένες διαδικασίες, ενώ προβλέπονται ξεχωριστά στάδια αξιολόγησης και τοποθέτησης προσωπικού.

Σχολιάζοντας τις προσωπικές επιθέσεις που, όπως είπε, έχει δεχθεί ο ίδιος και η οικογένειά του, ανέφερε ότι τις έχει συνηθίσει και δεν σκοπεύει να επηρεαστεί από αυτές. Επισήμανε, ωστόσο, ότι η ΑΑΔΕ δεν πρέπει να μετατρέπεται σε πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, ιδιαίτερα ενόψει εκλογών.

«Είμαστε κρατική υπηρεσία, είμαστε ανεξάρτητη αρχή, είμαστε εδώ για να διασφαλίζουμε ότι τα δημόσια έσοδα θα εισπράττονται», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι η λειτουργία της υπηρεσίας πρέπει να συνεχίζεται απρόσκοπτα και μετά τις εκλογικές αναμετρήσεις. Ο διοικητής παρουσίασε επίσης στοιχεία για το εύρος της ελεγκτικής δραστηριότητας της ΑΑΔΕ, επισημαίνοντας ότι πραγματοποιούνται κάθε χρόνο περίπου 30.000 τακτικοί έλεγχοι, 70.000 επιτόπιοι έλεγχοι συμμόρφωσης και περισσότερες από 1.000 έρευνες για απάτη στον ΦΠΑ.

Μόνο κατά το προηγούμενο έτος, όπως ανέφερε, από τους τακτικούς ελέγχους βεβαιώθηκαν 2,7 δισ. ευρώ, ενώ εντοπίστηκαν περιπτώσεις απάτης ΦΠΑ ύψους άνω των 400 εκατ. ευρώ.

Υπενθύμισε ακόμη ότι στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται περίπου 1,3 εκατομμύρια επιχειρήσεις, τονίζοντας ότι η συζήτηση δεν μπορεί να περιορίζεται στο γιατί δεν ελέγχθηκαν δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Προτεραιότητα στα «μεγάλα ψάρια» της φοροδιαφυγής

Ο Γιώργος Πιτσιλής αναφέρθηκε και στην ανάγκη ενεργότερης συμμετοχής των πολιτών στην προσπάθεια περιορισμού της φοροδιαφυγής. Όπως επισήμανε, η φορολογική συμμόρφωση δεν αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της ΑΑΔΕ, καθώς είναι αδύνατον οι ελεγκτικοί μηχανισμοί να βρίσκονται σε κάθε συναλλαγή, σε κάθε εστιατόριο ή σε κάθε επαγγελματικό γραφείο.

Για τον λόγο αυτό, κάλεσε τους καταναλωτές να ζητούν αποδείξεις σε όλες τις συναλλαγές τους, ανεξάρτητα από το αν πληρώνουν με κάρτα ή μετρητά. Τέλος, διευκρίνισε ότι η ΑΑΔΕ ελέγχει επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, από τις μεγαλύτερες έως τις μικρότερες, αλλά η στρατηγική της δεν επικεντρώνεται σε ασήμαντα ποσά και περιπτώσεις περιορισμένης παραβατικότητας.

«Αυτό που θέλουμε όλοι είναι τα μεγάλα ψάρια και η προκλητική φορολογική συμπεριφορά», κατέληξε.