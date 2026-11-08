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Περισσότερο χρόνο για να ζητήσουν νέα ημερομηνία εκδίκασης της προσφυγής τους έχουν οφειλέτες, που έχουν κινηθεί δικαστικά κατά διαταγών πληρωμής, κατασχέσεων και πλειστηριασμών. Με νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση παρατείνεται έως τις 15 Νοεμβρίου 2026 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων επαναπροσδιορισμού για ανακοπές που έχουν ήδη πάρει δικάσιμο από τις 17 Σεπτεμβρίου 2027 έως και το τέλος του 2032.

Η ρύθμιση αφορά οφειλέτες που έχουν ήδη καταθέσει ανακοπή και περιμένουν την εκδίκασή της, ακόμη και αρκετά χρόνια αργότερα. Για τις υποθέσεις που υπάγονται στη νέα διαδικασία δεν αρκεί η ημερομηνία που έχει ήδη οριστεί από το δικαστήριο. Απαιτείται αίτηση επαναπροσδιορισμού μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ώστε να οριστεί νέα, συντομότερη δικάσιμος.

Η διαδικασία εντάσσεται στην προσπάθεια επιτάχυνσης της εκδίκασης εκκρεμών ανακοπών, καθώς υπάρχουν υποθέσεις που έχουν προσδιοριστεί να συζητηθούν ακόμη και το 2039. Αφορά ανακοπές που ήταν ήδη εκκρεμείς στις 15 Ιουλίου 2026 και εκδικάζονται σε πρώτο βαθμό.

Ποιους αφορά η παράταση

Η νέα προθεσμία της 15ης Νοεμβρίου καλύπτει δύο κατηγορίες:

• Ανακοπές με ημερομηνία εκδίκασης από τις 17 Σεπτεμβρίου 2027 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2029.

• Ανακοπές με ημερομηνία εκδίκασης από την 1η Ιανουαρίου 2030 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2032.

Για παράδειγμα, ένας οφειλέτης που έχει καταθέσει ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής και έχει λάβει δικάσιμο για το 2028 πρέπει να ζητήσει, μέσω του δικηγόρου του, τον επαναπροσδιορισμό της υπόθεσης έως τις 15 Νοεμβρίου. Το ίδιο ισχύει για κάποιον που έχει προσφύγει κατά κατάσχεσης και έχει δικάσιμο το 2031.

Τι ισχύει για τις υπόλοιπες υποθέσεις

Για τις ανακοπές με ακόμη πιο μακρινές ημερομηνίες εκδίκασης προβλέπονται διαφορετικές προθεσμίες:

• Από 1 έως 30 Νοεμβρίου 2026 για υποθέσεις με δικάσιμο από το 2033 έως και το 2035.

• Από 1 έως 31 Δεκεμβρίου 2026 για υποθέσεις με δικάσιμο από το 2036 έως και το 2039.

Αντίθετα, όσοι έχουν ημερομηνία εκδίκασης έως και τις 16 Σεπτεμβρίου 2027 δεν χρειάζεται να υποβάλουν αίτηση επαναπροσδιορισμού στη συγκεκριμένη πλατφόρμα. Οι υποθέσεις τους διατηρούν την ημερομηνία που έχει ήδη οριστεί.

Τι πρέπει να προσέξουν οι οφειλέτες

Το βασικό σημείο είναι ότι η αίτηση επαναπροσδιορισμού είναι υποχρεωτική για όσες ανακοπές εμπίπτουν στη ρύθμιση. Εάν δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα, η ανακοπή θεωρείται ότι δεν ασκήθηκε ποτέ.

Για τον λόγο αυτό, όσοι έχουν εκκρεμείς δικαστικές προσφυγές κατά διαταγών πληρωμής ή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης χρειάζεται να ελέγξουν με τον δικηγόρο τους την ημερομηνία της δικασίμου και την αντίστοιχη προθεσμία υποβολής αίτησης, ακόμη και αν η εκδίκαση έχει προγραμματιστεί για αρκετά χρόνια αργότερα.