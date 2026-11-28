Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ένας διαχειριστής με μερίδιο 20% στην εταιρεία του θέλει να πουλήσει ένα δικό του διαμέρισμα για 150.000 ευρώ. Η εταιρεία χρωστά στην εφορία και ο ίδιος ευθύνεται για τις οφειλές της. Μπορεί, ωστόσο, να εισπράξει και τα 150.000 ευρώ χωρίς παρακράτηση για τα συγκεκριμένα χρέη, εφόσον η εταιρεία πληροί τέσσερις προϋποθέσεις και ο ίδιος δικαιούται φορολογική ενημερότητα.

Αυτό προβλέπει η ρύθμιση που ψηφίστηκε πρόσφατα με το άρθρο 309 του ν. 5354/2026 και κοινοποιήθηκε από την ΑΑΔΕ. Το αν ο διαχειριστής θα εισπράξει ολόκληρο το τίμημα εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από το πότε καταχωρίστηκαν τα εταιρικά χρέη στην εφορία και από το αν η εταιρεία έχει πληρώσει εμπρόθεσμα κάθε δόση της ρύθμισής της την τελευταία πενταετία.

Η αλλαγή αφορά όσους έχουν αλληλέγγυα ευθύνη για τις φορολογικές οφειλές μιας εταιρείας και ζητούν ενημερότητα για να μεταβιβάσουν δικό τους ακίνητο ή να συστήσουν εμπράγματο δικαίωμα σε αυτό. Η δυνατότητα να προχωρήσει η πώληση χωρίς παρακράτηση για τα εταιρικά χρέη επεκτείνεται πλέον και σε όσους έχουν συμμετοχή πάνω από 5% στην εταιρεία ή πάνω από 0,5% αν αυτή είναι εισηγμένη σε ρυθμιζόμενη αγορά. Εφόσον πληρούνται οι όροι, το συμβόλαιο μπορεί να προχωρήσει χωρίς παρακράτηση από το τίμημα και χωρίς εγγραφή βάρους στο ακίνητο που πωλείται για τις συγκεκριμένες οφειλές.

1. Οι τέσσερις προϋποθέσεις

Για να δοθεί ενημερότητα χωρίς παρακράτηση για τα εταιρικά χρέη όταν ο αιτών ξεπερνά τα παραπάνω όρια συμμετοχής, πρέπει να ισχύουν σωρευτικά τα εξής:

Η εταιρεία να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε χρόνια από τη σύστασή της κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για ενημερότητα. Το σύνολο των οφειλών της να έχει υπαχθεί σε ρύθμιση και η εταιρεία να είναι ενήμερη ως προς την τήρησή της. Να μην υπάρχουν οφειλές που καταχωρίστηκαν στα εισπρακτέα βιβλία της φορολογικής διοίκησης περισσότερο από τρία χρόνια πριν από την ημερομηνία υπαγωγής στη διάταξη. Να μην έχει καθυστερήσει η πληρωμή ούτε μίας δόσης των ρυθμισμένων οφειλών κατά την τελευταία πενταετία.

Για όσους βρίσκονται εντός των ορίων συμμετοχής, οι βεβαιωμένες και νόμιμα τακτοποιημένες οφειλές της εταιρείας δεν λαμβάνονται υπόψη για τη συγκεκριμένη ενημερότητα, εφόσον το ποσοστό τους δεν ξεπέρασε το αντίστοιχο όριο κατά τα δύο τελευταία έτη της θητείας τους. Στον υπολογισμό συνυπολογίζεται και η άμεση ή έμμεση συμμετοχή συζύγου, μέρους συμφώνου συμβίωσης ή συγγενών πρώτου και δεύτερου βαθμού.

2. Πότε η παρακράτηση πέφτει στο 7%

Αν ο διαχειριστής του παραδείγματος δεν πληροί έναν από τους τέσσερις όρους, μπορεί να εξεταστεί η δυνατότητα περιορισμού της παρακράτησης έως το 7% του τιμήματος. Στην πώληση των 150.000 ευρώ, παρακράτηση με συντελεστή 7% αντιστοιχεί σε 10.500 ευρώ. Η δυνατότητα περιορισμού στο 7% υπήρχε ήδη για ρυθμισμένες εταιρικές οφειλές, υπό τον όρο ότι παρέχεται διασφάλιση.

Για τον υπολογισμό της απαιτούμενης διασφάλισης, η εφορία λαμβάνει ως βάση το 70% του τιμήματος για οφειλές σε ρύθμιση ή το 50% για οφειλές σε αναστολή είσπραξης και αφαιρεί το ποσό που παρακρατείται. Το μέρος της οφειλής που αντιστοιχεί στη διαφορά πρέπει να καλύπτεται με εγγύηση ή εμπράγματη ασφάλεια. Μία λύση είναι η προσφορά ακινήτου ελεύθερου βαρών για εγγραφή πρώτης υποθήκης. Στην περίπτωση αυτή, για τη διασφάλιση υπολογίζεται το 80% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου που προσφέρεται.

Η αλληλέγγυα ευθύνη για τα εταιρικά χρέη εξακολουθεί να ισχύει μετά την έκδοση της ενημερότητας. Αν οι οφειλές της εταιρείας πάψουν στη συνέχεια να είναι τακτοποιημένες, η φορολογική διοίκηση οφείλει να επιδιώξει άμεσα και κατά προτεραιότητα την είσπραξή τους από το πρόσωπο που έλαβε την ενημερότητα.