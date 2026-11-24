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Νέα ευκαιρία να προστατεύσουν τα σπίτια, τις καταθέσεις και την υπόλοιπη προσωπική τους περιουσία από χρέη που κληρονόμησαν αναμένεται να έχουν όσοι δεν πρόλαβαν την προθεσμία που έληξε την περασμένη Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου. Το υπουργείο Δικαιοσύνης προωθεί τετράμηνη παράταση, με αναδρομική ισχύ, ώστε να μπορέσουν να αξιοποιήσουν την ευνοϊκή ρύθμιση ακόμη και κληρονόμοι που έχασαν την αρχική εξάμηνη προθεσμία.

Η παρέμβαση αφορά παλιές κληρονομιές με δάνεια, οφειλές προς την εφορία, ασφαλιστικά χρέη ή άλλες οικονομικές υποχρεώσεις του θανόντος. Πρόκειται για περιπτώσεις στις οποίες οι κληρονόμοι δεν είχαν προχωρήσει εγκαίρως στις απαραίτητες ενέργειες για να περιορίσουν την ευθύνη τους, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να πληρώσουν χρέη της κληρονομιάς ακόμη και με περιουσιακά στοιχεία που είχαν αποκτήσει ανεξάρτητα από αυτήν.

Η νέα ρύθμιση αναμένεται να κατατεθεί το προσεχές διάστημα στη Βουλή και θα δίνει, εφόσον ψηφιστεί, μια δεύτερη ευκαιρία αξιοποίησης του λεγόμενου ευεργετήματος της απογραφής. Πρόκειται για τη διαδικασία με την οποία η περιουσία που αφήνει ο θανών διαχωρίζεται από την προσωπική περιουσία του κληρονόμου, ώστε οι κληρονομικές οφειλές να μην επιβαρύνουν και τα δικά του περιουσιακά στοιχεία.

Η αρχική δυνατότητα είχε θεσπιστεί με τον νόμο 5303/2026 και ίσχυε για έξι μήνες. Με την τροπολογία που προετοιμάζεται, η προθεσμία αναμένεται να παραταθεί για τέσσερις ακόμη μήνες, με πρόβλεψη αναδρομικής ισχύος. Η ακριβής νέα καταληκτική ημερομηνία θα καθοριστεί με την τελική νομοθετική διάταξη.

Ποιες κληρονομιές καλύπτονται

Η ειδική ρύθμιση αφορά κληρονομιές προσώπων που είχαν αποβιώσει μέχρι τις 22 Μαΐου 2026, ημερομηνία δημοσίευσης του νέου κληρονομικού νόμου.

Στη δυνατότητα αυτή μπορούν να υπαχθούν, εφόσον πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, κληρονόμοι που δεν είχαν δηλώσει εμπρόθεσμα ότι αποδέχονται την κληρονομιά με το ευεργέτημα της απογραφής.

Αυτό σημαίνει ότι η νέα ευκαιρία δεν περιορίζεται σε πρόσφατους θανάτους. Μπορεί να αφορά και κληρονομικές υποθέσεις προηγούμενων ετών, στις οποίες οι κληρονόμοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με οφειλές χωρίς να έχουν εξασφαλίσει εγκαίρως την προστασία της προσωπικής τους περιουσίας.

Η δυνατότητα δεν ισοδυναμεί με νέα γενική προθεσμία αποποίησης της κληρονομιάς. Αφορά συγκεκριμένα την υπαγωγή στο ευεργέτημα της απογραφής, μέσω της ειδικής διαδικασίας που προβλέπει ο νόμος.

Πώς προστατεύονται σπίτια και καταθέσεις

Το σημαντικότερο όφελος είναι ότι ο κληρονόμος μπορεί να περιορίσει την ευθύνη του για τα χρέη του θανόντος στην κληρονομική περιουσία, χωρίς να κινδυνεύουν, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, το προσωπικό του σπίτι, οι καταθέσεις και άλλα περιουσιακά στοιχεία που δεν προέρχονται από την κληρονομιά.

Για παράδειγμα, εάν κάποιος κληρονομήσει ένα διαμέρισμα αξίας 100.000 ευρώ μαζί με χρέη 180.000 ευρώ, η υπαγωγή στο ευεργέτημα της απογραφής μπορεί να τον προστατεύσει από την αναζήτηση της διαφοράς των 80.000 ευρώ από τη δική του περιουσία.

Οι πιστωτές εξακολουθούν να έχουν απαιτήσεις έναντι της κληρονομικής περιουσίας, αλλά δεν μπορούν, όσο διατηρείται νόμιμα η προστασία, να στραφούν κατά των προσωπικών περιουσιακών στοιχείων του κληρονόμου για την εξόφληση των κληρονομικών οφειλών.

Αυτό δεν σημαίνει ότι τα χρέη διαγράφονται ή ότι το ακίνητο που κληρονομήθηκε δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ικανοποίηση των πιστωτών. Η προστασία αφορά τη διάκριση ανάμεσα στην κληρονομική και την ατομική περιουσία.

Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Η παράταση δεν σημαίνει ότι όλοι οι κληρονόμοι με χρέη θα μπορούν αυτομάτως να αξιοποιήσουν τη ρύθμιση.

Σύμφωνα με την ισχύουσα ειδική διάταξη, βασική προϋπόθεση είναι να μην έχει επιχειρηθεί, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της ατομικής περιουσίας του κληρονόμου. Παράλληλα, δεν πρέπει να συντρέχει λόγος έκπτωσης από το ευεργέτημα της απογραφής.

Η διάκριση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η ύπαρξη ληξιπρόθεσμων χρεών ή η απαίτηση πληρωμής από έναν πιστωτή δεν ταυτίζεται απαραίτητα με πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης.

Αντίθετα, εφόσον έχει ήδη επιχειρηθεί τέτοια πράξη κατά της προσωπικής περιουσίας του κληρονόμου, η ειδική δυνατότητα μπορεί να μην είναι διαθέσιμη.

Τι πρέπει να κάνουν οι κληρονόμοι

Η προστασία δεν ενεργοποιείται αυτόματα με την ψήφιση της παράτασης. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος για την απογραφή της κληρονομιάς.

Ειδικότερα, η ισχύουσα διάταξη προβλέπει την υποβολή αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 838 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για τον διορισμό δικαστικού επιμελητή και πραγματογνωμόνων που θα διενεργήσουν την απογραφή.

Στη διαδικασία αυτή καταγράφονται τα περιουσιακά στοιχεία της κληρονομιάς, ώστε να διαχωριστούν από την προσωπική περιουσία του κληρονόμου. Η τήρηση των νόμιμων υποχρεώσεων και προθεσμιών είναι απαραίτητη, καθώς παραλείψεις ή παραβάσεις μπορούν να οδηγήσουν σε απώλεια του ευεργετήματος.