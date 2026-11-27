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Την αναθεώρηση του τρόπου με τον οποίο αξιολογούνται πιστοληπτικά επιχειρήσεις και ιδιώτες που έχουν βρεθεί στο παρελθόν αντιμέτωποι με οικονομικές δυσκολίες, αλλά στη συνέχεια εξόφλησαν τις υποχρεώσεις τους και αποκατέστησαν τη συναλλακτική τους συμπεριφορά, εξετάζουν οι τράπεζες και η διοίκηση του Τειρεσία. Στόχος είναι να αντιμετωπιστούν οι περιπτώσεις δανειοληπτών που, παρά την τακτοποίηση των οφειλών τους, εξακολουθούν να δυσκολεύονται να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέα τραπεζική χρηματοδότηση.

Το ζητούμενο δεν είναι να διαγραφεί το πιστωτικό παρελθόν ούτε να υποβαθμιστεί η σημασία του ιστορικού οικονομικής συμπεριφοράς. Είναι να αποτυπώνεται με μεγαλύτερη ακρίβεια η σημερινή οικονομική κατάσταση κάθε επιχείρησης ή ιδιώτη, ώστε μια παλαιότερη αθέτηση να μην αποτελεί μόνιμο εμπόδιο, όταν στο μεταξύ έχουν αλλάξει ουσιαστικά τα δεδομένα.

Αυτό ήταν το ευρύτερο πλαίσιο της συζήτησης που πραγματοποιήθηκε στην Τράπεζα της Ελλάδος, με τη συμμετοχή της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, του ΣΕΒ, του υπουργείου Οικονομικών, αρμόδιων διευθύνσεων της κεντρικής τράπεζας και της διοίκησης του Τειρεσία.

Στόχος να μην χρειάζεται μια πενταετία για όσους έχουν εξοφλήσει τα χρέη τους ώστε να διαγραφούν από τα μητρώα του Τειρεσία

Δέσμευση μεταξύ των τραπεζών και του Τειρεσία υπήρξε οι τράπεζες να ενημερώνουν άμεσα τον Τειρεσία για την κατάσταση του οφειλέτη όταν αυτός εξοφλεί τα χρέη του.

Προς αυτήν την κατεύθυνση θα εξεταστούν και από τις δύο πλευρές όλες οι περιπτώσεις οφειλετών ιδιωτών ή και επιχειρήσεων που μπορεί να έχουν αδικηθεί

Στο επίκεντρο δεν βρέθηκε μόνο το ζήτημα των καθυστερήσεων στην άρση ή την επικαιροποίηση των αρνητικών εγγραφών, αλλά και η ανάγκη συνολικού εκσυγχρονισμού του πλαισίου πιστοληπτικής αξιολόγησης. Ειδικότερα, εξετάζεται πώς θα μπορούν να αξιολογούνται εκ νέου επιχειρήσεις και ιδιώτες που έχουν αποπληρώσει τις οφειλές τους, αλλά εξακολουθούν να επιβαρύνονται από το παλαιότερο πιστωτικό τους ιστορικό.

Βασική επιδίωξη είναι η συστηματικότερη και ταχύτερη ενημέρωση του Τειρεσία από τις τράπεζες και τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, ώστε η εξόφληση των οφειλών και η συμμόρφωση με τις ρυθμίσεις να αποτυπώνονται χωρίς καθυστερήσεις στα σχετικά αρχεία.

Από την άρση των αρνητικών εγγραφών στην ουσιαστική επαναξιολόγηση

Η πρώτη παρέμβαση αφορά την ταχύτητα ενημέρωσης της πιστωτικής εικόνας ενός δανειολήπτη όταν εξοφλεί τις υποχρεώσεις του ή εντάσσεται σε ρύθμιση την οποία εξυπηρετεί κανονικά.

Σήμερα, μπορεί μια επιχείρηση να έχει προχωρήσει σε ουσιαστική εξυγίανση, να έχει αποκαταστήσει τις ταμειακές της ροές και να ανταποκρίνεται με συνέπεια στις υποχρεώσεις της, αλλά να εξακολουθεί να εμφανίζεται επιβαρυμένη στα σχετικά αρχεία. Η καθυστέρηση στην ενημέρωση των δεδομένων μπορεί να δημιουργήσει ένα πρόσθετο εμπόδιο στην προσπάθειά της να εξασφαλίσει νέα χρηματοδότηση.

Η επιτάχυνση της διαδικασίας ενημέρωσης, άρσης ή επικαιροποίησης των εγγραφών αποτελεί, επομένως, ένα πρώτο πεδίο παρέμβασης. Ωστόσο, το πρόβλημα δεν εξαντλείται στην ορθή και έγκαιρη καταχώριση των νέων δεδομένων.

Ακόμη και όταν μια οφειλή έχει εξοφληθεί και η σχετική εγγραφή έχει επικαιροποιηθεί, παραμένει το ερώτημα πώς αξιολογείται ένας δανειολήπτης που είχε εμφανίσει καθυστερήσεις στο παρελθόν, αλλά σήμερα παρουσιάζει σαφώς βελτιωμένη οικονομική εικόνα.

Εδώ βρίσκεται και η ουσία της συζήτησης: η μετάβαση από την απλή καταγραφή του πιστωτικού ιστορικού στην ουσιαστική αξιολόγηση της σημερινής δυνατότητας αποπληρωμής.

Οι παλαιότερες καθυστερήσεις και οι αρνητικές εγγραφές αποτελούν σημαντικές πληροφορίες για την εκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου. Δεν μπορούν, ωστόσο, να αποτελούν το μοναδικό κριτήριο, ανεξάρτητα από τον χρόνο που έχει περάσει, την εξόφληση των οφειλών και τη μετέπειτα οικονομική συμπεριφορά του δανειολήπτη.

Οι σκοροκάρτες και η σημασία της σημερινής οικονομικής συμπεριφοράς

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά σε αυτό το πλαίσιο ο τρόπος λειτουργίας των λεγόμενων σκοροκαρτών (scorecards), δηλαδή των στατιστικών μοντέλων που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής συμπεριφοράς.

Πρόκειται για εργαλεία που επεξεργάζονται στοιχεία από το πιστωτικό ιστορικό φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων και καταλήγουν σε μια βαθμολογία, η οποία αποτυπώνει τον εκτιμώμενο πιστωτικό κίνδυνο. Στην περίπτωση του Τειρεσία, το scoring βασίζεται σε στατιστικά υποδείγματα και δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς, τα οποία αξιοποιούν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κατά την αξιολόγηση των αιτημάτων χρηματοδότησης.

Θα πρέπει, πάντως, να διευκρινιστεί ότι οι σκοροκάρτες δεν αποτελούν από μόνες τους απόφαση έγκρισης ή απόρριψης ενός δανείου. Ούτε ο Τειρεσίας αποφασίζει αν μια επιχείρηση ή ένας ιδιώτης θα λάβει χρηματοδότηση. Παρέχει πληροφορίες και εργαλεία αξιολόγησης, τα οποία οι τράπεζες συνεκτιμούν με τα οικονομικά στοιχεία, τις ταμειακές ροές, τις εξασφαλίσεις, τις προοπτικές και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του δανειολήπτη.

Το ερώτημα που τίθεται πλέον είναι κατά πόσο τα υφιστάμενα μοντέλα μπορούν να αποτυπώνουν πιο ολοκληρωμένα την οικονομική διαδρομή μιας επιχείρησης.

Για παράδειγμα, μια εταιρεία που εμφάνισε καθυστερήσεις σε μια περίοδο έντονης έλλειψης ρευστότητας, αλλά στη συνέχεια εξόφλησε τις οφειλές της, αναδιάρθρωσε τη λειτουργία της και παρουσιάζει σταθερή βελτίωση των οικονομικών της μεγεθών, θα πρέπει να αξιολογείται με βάση το σύνολο αυτών των δεδομένων.

Η παλαιότερη αθέτηση δεν παύει να αποτελεί στοιχείο αξιολόγησης. Ωστόσο, η μεταγενέστερη συνέπεια, η εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων και η αποδεδειγμένη ικανότητα αποπληρωμής θα πρέπει να αποκτούν μεγαλύτερη βαρύτητα.

Αυτό δεν σημαίνει χαλάρωση των πιστωτικών κριτηρίων ούτε τεχνητή βελτίωση της βαθμολογίας επιχειρήσεων και ιδιωτών που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα.

Σημαίνει πιο δυναμική αξιολόγηση, η οποία θα λαμβάνει υπόψη όχι μόνο εάν υπήρξε ένα αρνητικό πιστωτικό γεγονός, αλλά και πότε συνέβη, πώς αντιμετωπίστηκε, εάν οι οφειλές τακτοποιήθηκαν και ποια είναι η οικονομική συμπεριφορά που ακολούθησε.

Στο τραπέζι και αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο

Οι παρεμβάσεις που εξετάζονται δεν περιορίζονται σε τεχνικές αλλαγές στον τρόπο συλλογής, επεξεργασίας και ενημέρωσης των στοιχείων. Στο ευρύτερο πλαίσιο της συζήτησης περιλαμβάνεται και η δυνατότητα προσαρμογής του θεσμικού πλαισίου, εφόσον διαπιστωθεί ότι συγκεκριμένες προβλέψεις δεν επιτρέπουν την έγκαιρη αποκατάσταση της πιστωτικής εικόνας ή την επαρκή αξιοποίηση της νεότερης πληροφορίας.

Οι αλλαγές αυτές, εφόσον προχωρήσουν, θα πρέπει να λάβουν υπόψη το σύνολο των κανόνων που διέπουν τη συλλογή, την τήρηση, την ενημέρωση και τη διαβίβαση των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς.

Παράλληλα, θα πρέπει να διασφαλίζονται η αξιοπιστία της πιστωτικής πληροφόρησης, η ίση μεταχείριση των δανειοληπτών και η προστασία των προσωπικών και εμπορικά ευαίσθητων δεδομένων. Η πρόκληση είναι να διευκολυνθεί η επανένταξη όσων έχουν εξυγιανθεί στη χρηματοδότηση, χωρίς να αποδυναμωθεί η αξιοπιστία του συστήματος αξιολόγησης.

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με πηγές με γνώση των συζητήσεων, δεν υπάρχει ακόμη ένα ολοκληρωμένο πακέτο αλλαγών ούτε έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις. Η συνάντηση στην Τράπεζα της Ελλάδος αποτελεί την αφετηρία μιας διαδικασίας καταγραφής των προβλημάτων, αξιολόγησης των τεχνικών δυνατοτήτων και εξέτασης των παρεμβάσεων που μπορούν να υλοποιηθούν.

Στο πλαίσιο αυτό θα εξεταστεί ποια ζητήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν με λειτουργικές αλλαγές και ποια ενδεχομένως απαιτούν νομοθετικές ή άλλες θεσμικές παρεμβάσεις. Σημαντική αναμένεται να είναι και η συμβολή των επιχειρηματικών φορέων, οι οποίοι μεταφέρουν την εικόνα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην πράξη οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Κοινό συμφέρον η διεύρυνση της τραπεζικής χρηματοδότησης

Η σημασία της πρωτοβουλίας υπερβαίνει την αποκατάσταση της πιστωτικής εικόνας μεμονωμένων επιχειρήσεων και ιδιωτών. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν βασικό τμήμα της παραγωγικής βάσης της οικονομίας, αλλά διαθέτουν συχνά περιορισμένες εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης σε σύγκριση με τις μεγαλύτερες εταιρείες.

Μια περίοδος οικονομικής αδυναμίας μπορεί να τις αφήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός τραπεζικού δανεισμού, ακόμη και όταν έχουν πλέον αποκαταστήσει τη λειτουργία τους και διαθέτουν τις προϋποθέσεις για να χρηματοδοτήσουν την επόμενη ημέρα τους.

Για τις τράπεζες, η δυνατότητα επανένταξης στο χρηματοδοτικό τους χαρτοφυλάκιο επιχειρήσεων που έχουν εξυγιανθεί σημαίνει διεύρυνση της δυνητικής πελατειακής βάσης και περισσότερες δυνατότητες πιστωτικής επέκτασης. Παράλληλα, μια πιο ολοκληρωμένη αξιολόγηση μπορεί να αναδείξει βιώσιμες επιχειρήσεις που σήμερα δυσκολεύονται να περάσουν το φίλτρο της τραπεζικής αξιολόγησης εξαιτίας παλαιότερων αρνητικών εγγραφών.

Από την άλλη πλευρά, η διατήρηση ενός αξιόπιστου πιστωτικού ιστορικού παραμένει απαραίτητη, προκειμένου οι τράπεζες να μπορούν να διακρίνουν τις επιχειρήσεις που έχουν πράγματι ανακάμψει από εκείνες που εξακολουθούν να εμφανίζουν αυξημένο πιστωτικό κίνδυνο.

Η ισορροπία που αναζητείται είναι σαφής: το παρελθόν δεν μπορεί να διαγράφεται, αλλά ούτε και να μετατρέπεται σε μόνιμο εμπόδιο για το μέλλον.

Αυτή είναι και η βασική επιδίωξη της πρωτοβουλίας που βρίσκεται υπό συζήτηση μεταξύ της Τράπεζας της Ελλάδος, του Τειρεσία, των τραπεζών και των επιχειρηματικών φορέων. Να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε μια επιχείρηση ή ένας ιδιώτης που βρέθηκε στο παρελθόν σε αδυναμία πληρωμών, αλλά στη συνέχεια εξόφλησε τις υποχρεώσεις του και αποκατέστησε την οικονομική του συμπεριφορά, να μπορεί να αξιολογηθεί εκ νέου με βάση τα σημερινά δεδομένα.

Γιατί η εξόφληση των παλαιών οφειλών αποτελεί μεν το πρώτο βήμα για την οικονομική αποκατάσταση, δεν αρκεί όμως όταν ο δανειολήπτης εξακολουθεί να παραμένει αποκλεισμένος από τη χρηματοδότηση που χρειάζεται για να προχωρήσει.