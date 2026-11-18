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Νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ επιδοτεί την πρόσληψη ανέργων άνω των 30 ετών, με ενισχύσεις έως 984,75 ευρώ μηνιαίως για τις επιχειρήσεις. Η υποβολή αιτήσεων ξεκινά στις 24 Νοεμβρίου, με προτεραιότητα σε γυναίκες και μεγαλύτερους εργαζομένους.

Μια νέα ευκαιρία για την επιστροφή χιλιάδων ανέργων στην αγορά εργασίας δημιουργεί το πρόγραμμα επιχορήγησης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), που προβλέπει οικονομική στήριξη επιχειρήσεων για την πρόσληψη συνολικά 27.494 ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω. Η ενίσχυση μπορεί να φτάσει τα 984,75 ευρώ τον μήνα, για διάστημα ενός έτους, με αυξημένα ποσοστά επιδότησης για τις γυναίκες και τους άνδρες άνω των 50 ετών.

Πρόκειται για χρηματοδότηση που καλύπτει μέρος του μισθολογικού και ασφαλιστικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας και όχι για επίδομα που καταβάλλεται απευθείας στους ανέργους. Η διαδικασία προετοιμασίας των αιτήσεων άρχισε στις 10 Νοεμβρίου 2026, ενώ η επίσημη υποβολή τους έχει προγραμματιστεί για τις 24 Νοεμβρίου.

Πόσα χρήματα δικαιούνται οι επιχειρήσεις

Το ύψος της επιχορήγησης διαφοροποιείται ανάλογα με την ηλικία και το φύλο του εργαζομένου που προσλαμβάνεται.

Ως βάση υπολογισμού χρησιμοποιείται το μηνιαίο μοναδιαίο κόστος των 1.313 ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει τις μικτές αποδοχές, τις εργοδοτικές εισφορές, τα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας.

Ειδικότερα, για την πρόσληψη ανέργων ανδρών ηλικίας 30 έως 49 ετών, η επιδότηση καλύπτει το 50% του κόστους, δηλαδή 656,50 ευρώ μηνιαίως. Το συνολικό όφελος της επιχείρησης φτάνει τα 7.878 ευρώ για 12 μήνες.

Για τις άνεργες γυναίκες ηλικίας 30 ετών και άνω, το ποσοστό αυξάνεται στο 75%, με μηνιαία ενίσχυση 984,75 ευρώ και συνολική επιχορήγηση 11.817 ευρώ.

Το ίδιο αυξημένο ποσοστό ισχύει και για τους άνεργους άνδρες ηλικίας 50 ετών και άνω, για τους οποίους η χρηματοδότηση ανέρχεται επίσης σε 11.817 ευρώ ετησίως.

Πώς και πότε υποβάλλονται οι αιτήσεις

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στη δράση υποβάλλουν αίτηση αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση app.opske.gr.

Ήδη από τις 10 Νοεμβρίου παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας και προσωρινής αποθήκευσης αιτήσεων, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους και να συγκεντρώσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Ωστόσο, η οριστική υποβολή ενεργοποιείται στις 24 Νοεμβρίου 2026, με την πλατφόρμα να παραμένει διαθέσιμη μέχρι να εξαντληθεί ο προϋπολογισμός.

Η προετοιμασία της αίτησης είναι προαιρετική και δεν αποτελεί προϋπόθεση συμμετοχής. Οι επιχειρήσεις μπορούν να ξεκινήσουν τη διαδικασία και κατά την περίοδο της επίσημης υποβολής.

Σχεδόν 280 εκατ. ευρώ για νέες θέσεις εργασίας

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 279,62 εκατ. ευρώ, με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Plus (ΕΚΤ+) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Το πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» και επιδιώκει να ενισχύσει την απασχόληση ομάδων που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες επανένταξης στην αγορά εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι εργοδότες μπορούν να ενημερωθούν για τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα κριτήρια αξιολόγησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ΔΥΠΑ.