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Ανοιχτή είναι από σήμερα, Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Achaia Pass 2026, το πρόγραμμα που προσφέρει ψηφιακές κάρτες αξίας 150 ευρώ για διακοπές σε περιοχές της Αχαΐας.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν περιθώριο έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026 να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr ή μέσω των ΚΕΠ.

Στόχος της δράσης είναι η τόνωση της τουριστικής κίνησης και η οικονομική και κοινωνική στήριξη των περιοχών της Αχαΐας που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2025.

Το πρόγραμμα προβλέπει την έκδοση 3.333 άυλων ψηφιακών χρεωστικών καρτών, αξίας 150 ευρώ η καθεμία, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη εξόδων διαμονής, εστίασης και τοπικών μετακινήσεων στους επιλέξιμους προορισμούς. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 680.000 ευρώ.

Οι προορισμοί και οι περίοδοι εξαργύρωσης

Το Achaia Pass 2026 χωρίζεται σε δύο επιμέρους κατηγορίες, ανάλογα με τον προορισμό που θα επιλέξουν οι ενδιαφερόμενοι:

Achaia Pass A: Δήμος Πατρέων.

Achaia Pass B: Δήμοι Δυτικής Αχαΐας και Ερυμάνθου.

Η αξιοποίηση των ψηφιακών καρτών θα πραγματοποιηθεί σε δύο χρονικές περιόδους:

Πρώτη φάση: Δεκέμβριος 2026 – Ιανουάριος 2027.

Δεύτερη φάση: Μάρτιος – Απρίλιος 2027.

Για τον Δήμο Πατρέων προβλέπεται η διάθεση συνολικά 1.667 καρτών, εκ των οποίων 834 για την πρώτη περίοδο και 833 για τη δεύτερη.

Για τους Δήμους Δυτικής Αχαΐας και Ερυμάνθου θα διατεθούν συνολικά 1.666 κάρτες, ισομερώς κατανεμημένες στις δύο φάσεις.

Οι δικαιούχοι θα μπορούν να πραγματοποιούν συναλλαγές με την ψηφιακή τους κάρτα μέχρι και την τελευταία ημέρα της περιόδου για την οποία έχουν επιλεγεί.

Ποιοι δικαιούνται το voucher των 150 ευρώ

Βασικό χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι ότι δεν προβλέπονται εισοδηματικά κριτήρια, γεγονός που διευρύνει σημαντικά τον κύκλο των δυνητικών δικαιούχων.

Ωστόσο, για τη συμμετοχή στη δράση απαιτείται η πλήρωση συγκεκριμένων προϋποθέσεων. Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:

Να είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, βάσει της τελευταίας εκκαθαρισμένης φορολογικής δήλωσης για το φορολογικό έτος 2025.

Να μην έχουν οι ίδιοι ή τα ωφελούμενα μέλη τους κύρια κατοικία σε δήμο του προορισμού που επιλέγουν.

Να μην είναι δικαιούχοι ή ωφελούμενοι του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ για τις περιόδους 2025-2026 ή 2026-2027, ακόμη και αν δεν έχουν αξιοποιήσει τη σχετική παροχή.

Να μη λαμβάνουν αντίστοιχη ενίσχυση από άλλον φορέα για την ίδια χρονική περίοδο.

Η επιλογή των τελικών δικαιούχων θα γίνει μέσω κλήρωσης, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων. Τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση

Οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν αίτηση είτε ηλεκτρονικά μέσω του vouchers.gov.gr είτε με τη συνδρομή υπαλλήλων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Για την ηλεκτρονική υποβολή απαιτούνται οι προσωπικοί κωδικοί Taxisnet, ένας αριθμός κινητού τηλεφώνου και μία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η διαδικασία περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

Είσοδο στην ειδική πλατφόρμα με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet. Καταχώριση και επιβεβαίωση των στοιχείων επικοινωνίας μέσω ειδικού συνδέσμου και κωδικού μίας χρήσης (OTP). Επιλογή του επιθυμητού προορισμού και της χρονικής περιόδου αξιοποίησης της ενίσχυσης. Επιλογή του πιστωτικού ιδρύματος που θα εκδώσει την ψηφιακή κάρτα. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής και οριστική υποβολή της αίτησης.

Όσοι έχουν ήδη πιστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ) δεν χρειάζεται να επαναλάβουν τη σχετική διαδικασία, καθώς αυτά αντλούνται αυτόματα.

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να δηλώσει έναν μόνο προορισμό, αλλά και τις δύο χρονικές περιόδους, εφόσον το επιθυμεί. Ωστόσο, μπορεί να αναδειχθεί δικαιούχος μόνο για μία από αυτές.

Πότε θα πιστωθούν τα 150 ευρώ

Η έκδοση των ψηφιακών καρτών για την πρώτη φάση του προγράμματος θα αρχίσει αμέσως μετά την κλήρωση, ενώ για τη δεύτερη φάση θα έχει ολοκληρωθεί το αργότερο δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξή της.

Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν από το πιστωτικό ίδρυμα που έχουν επιλέξει, μέσω SMS και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για τη διαδικασία ενεργοποίησης της κάρτας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση της είναι η κατοχή έξυπνου κινητού τηλεφώνου που υποστηρίζει την τεχνολογία NFC, ώστε να πραγματοποιούνται ανέπαφες συναλλαγές.

Υπενθυμίζεται ότι μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων δεν θα υπάρχει δυνατότητα ανάκλησης ήδη υποβληθείσας αίτησης ή υποβολής νέας.

Το Achaia Pass 2026 υλοποιείται από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ – GRNET), με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών 2026-2030.